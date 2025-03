eXp Realty se lanza en Perú, creando oportunidades sin precedentes para que los agentes construyan su futuro

Perú se convierte en el 25º destino internacional en adoptar la red global de rápido crecimiento de eXp Realty

BELLINGHAM, Wash., March 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, la firma de corretaje inmobiliario líder mundial y una subsidiaria de eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), anunció hoy su lanzamiento en Perú, su 25º mercado internacional, de este modo fortalece su presencia global y ofrece a los agentes inmobiliarios peruanos un camino innovador hacia el éxito, creación de riqueza y colaboración global.

"Nuestra expansión en Perú es otro paso audaz mientras continuamos construyendo la firma de corretaje inmobiliario más centrada en el agente en el planeta", dijo Glenn Sanford, fundador, director ejecutivo y presidente de eXp World Holdings. “A diferencia de las firmas de corretaje tradicionales que limitan el crecimiento de los agentes, eXp capacita a los agentes con un modelo de negocio que recompensa su éxito, impulsa su desarrollo profesional, y además los conecta con una comunidad global próspera. Los agentes peruanos ahora tienen acceso a una oportunidad incomparable para expandir sus negocios y asumir el control total de sus carreras".

Ricardo Alfaro, líder de país de eXp Perú, destacó las ventajas excepcionales que eXp ofrece.

"Los agentes peruanos ahora tienen acceso a un modelo de corretaje que no sólo es innovador, sino también transformador. eXp Realty además de ser una empresa inmobiliaria, es un movimiento en el que los agentes realmente prosperan a través de colaboración, participación accionaria y oportunidades globales de creación de negocios".

Por qué los agentes peruanos están haciendo el cambio a eXp Realty

Con su modelo basado en la nube y sus plataformas de colaboración patentadas, eXp Realty ofrece a los agentes peruanos la ventaja competitiva que necesitan para tener éxito en el escenario inmobiliario actual en evolución. Los beneficios incluyen:

División de comisiones líder en el sector y límites bajos para maximizar las ganancias de los agentes. Participación futura: Oportunidades accionarias en una empresa que cotiza en Nasdaq , permitiendo a los agentes crear un patrimonio más allá de las transacciones.

Una red global de referencia de casi 83,000 agentes para expandir las oportunidades de negocios más allá de las fronteras. Capacitación y apoyo de talla mundial: Acceso a coaching en vivo, tutoría y estrategias de crecimiento de negocios con agentes de alto rendimiento en todo el mundo.

Acceso a coaching en vivo, tutoría y estrategias de crecimiento de negocios con agentes de alto rendimiento en todo el mundo. Flexibilidad y libertad inigualables: Trabaje desde cualquier lugar, amplíe un equipo sin restricciones geográficas y comercialice propiedades a escala global.



Los agentes peruanos que quieran llevar sus carreras inmobiliarias al próximo nivel pueden obtener más información sobre cómo unirse a eXp Realty y revolucionar el futuro del sector inmobiliario visitando: exprealty.international

Acerca de eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (la "Empresa") es la sociedad holding para eXp Realty® y SUCCESS® Enterprises. eXp Realty es la firma de corretaje inmobiliario independiente líder mundial, con cerca de 83,000 agentes en 25 destinos internacionales. Como una firma de corretaje basada en la nube y centrada en el agente, eXp Realty ofrece a los agentes inmobiliarios divisiones de comisiones líderes en el sector, participación en las ganancias, oportunidades de participación accionaria, y una red global que capacita a los agentes para construir negocios prósperos. Para más información acerca de eXp World Holdings, Inc., visite: expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises, anclada por la revista SUCCESS®, ha sido un nombre de confianza en el desarrollo personal y profesional desde 1897. Como parte del ecosistema eXp, la firma ofrece a los agentes acceso a recursos valiosos para mejorar sus capacidades, hacer crecer sus negocios y lograr el éxito a largo plazo. Para más información acerca de SUCCESS, visite success.com.

Declaración de salvaguarda y declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Estas declaraciones reflejan las expectativas actuales de la empresa y de su administración, pero implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían afectar sustancialmente los resultados reales. Estas declaraciones incluyen, sin limitación, declaraciones sobre la expansión internacional, el éxito de los agentes individuales y la disponibilidad de programas de participación accionaria. Los factores importantes que pueden causar que los resultados reales difieran de forma material y adversa de los expresados en las declaraciones prospectivas incluyen las fluctuaciones del mercado inmobiliario, los cambios en la retención o contratación de agentes, la capacidad de la empresa de expandirse con éxito en los mercados internacionales, las presiones competitivas, los cambios regulatorios y otros riesgos detallados periódicamente en los informes de la Comisión de Bolsa y Valores de la empresa, incluyendo, sin limitación, los Informes Trimestrales presentados recientemente en el Formulario 10-Q y el Informe Anual en el Formulario 10-K. No asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones, excepto según lo exija la ley.

