eXp Realty startet in Peru und schafft einzigartige Möglichkeiten für Makler zum Aufbau ihrer Zukunft

Peru ist der 25. internationale Standort, der sich dem schnell wachsenden globalen Netzwerk von eXp Realty anschließt

BELLINGHAM, Washington, March 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, der weltweit größte unabhängige Immobilienmakler und eine Tochtergesellschaft von eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hat heute die Einführung in Peru bekanntgegeben, seinem 25. internationalen Markt, und stärkt damit seine globale Präsenz und bietet peruanischen Immobilienmaklern einen bahnbrechenden Weg zu Erfolg, Vermögensaufbau und globaler Zusammenarbeit.

„Unsere Expansion nach Peru ist ein weiterer mutiger Schritt beim Aufbau des agentenorientiertesten Immobilienmaklerunternehmens der Welt“, so Glenn Sanford, Gründer, CEO und Vorsitzender von eXp World Holdings. „Im Gegensatz zu traditionellen Maklerunternehmen, die das Wachstum der Makler einschränken, bietet eXp ihnen ein Geschäftsmodell, das ihren Erfolg mit Prämien belohnt, ihre berufliche Entwicklung fördert und sie mit einer florierenden globalen Gemeinschaft verbindet. Peruanische Agenten haben jetzt die einmalige Gelegenheit, ihre Geschäfte zu vergrößern und die volle Kontrolle über ihre Karriere zu übernehmen.“

Ricardo Alfaro, Country Leader von eXp Peru, hob die außergewöhnlichen Vorteile von eXp hervor.

„Peruanische Agenten haben jetzt Zugang zu einem Vermittlungsmodell, das nicht nur innovativ, sondern auch lebensverändernd ist. eXp Realty ist nicht einfach nur ein weiteres Immobilienunternehmen – es ist eine Bewegung, in der Makler durch Zusammenarbeit, Kapitalbeteiligung und globale Geschäftsmöglichkeiten wirklich aufblühen.“

Warum peruanische Makler zu eXp Realty wechseln

Mit seinem cloudbasierten Modell und proprietären Kollaborationsplattformen verschafft eXp Realty peruanischen Maklern den Wettbewerbsvorteil, den sie benötigen, um in der sich ständig weiterentwickelnden Immobilienlandschaft von heute erfolgreich zu sein. Zu den Vorteilen zählen:

Mehr verdienen, mehr behalten: Branchenführende Provisionsaufteilung und niedrige Obergrenzen zur Maximierung der Einnahmen von Agenten.

Branchenführende Provisionsaufteilung und niedrige Obergrenzen zur Maximierung der Einnahmen von Agenten. Beteiligung an Ihrer Zukunft: Beteiligungsmöglichkeiten an einem an der Nasdaq gehandelten Unternehmen , die es Agenten ermöglichen, über Transaktionen hinaus Vermögen aufzubauen.

, die es Agenten ermöglichen, über Transaktionen hinaus Vermögen aufzubauen. Unbegrenztes Wachstumspotenzial: Ein globales Empfehlungsnetzwerk von fast 83.000 Vertretern, um Geschäftsmöglichkeiten über Grenzen hinweg zu erweitern.

Ein globales Empfehlungsnetzwerk von fast 83.000 Vertretern, um Geschäftsmöglichkeiten über Grenzen hinweg zu erweitern. Weltklasse-Schulung und -Unterstützung: Zugang zu Live-Coaching, Mentoring und Strategien für Unternehmenswachstum von den erfolgreichsten Vertretern weltweit.

Zugang zu Live-Coaching, Mentoring und Strategien für Unternehmenswachstum von den erfolgreichsten Vertretern weltweit. Unübertroffene Flexibilität und Freiheit:Arbeiten Sie von überall aus, stellen Sie ein Team ohne geografische Einschränkungen zusammen und vermarkten Sie Immobilien auf globaler Ebene.



Peruanische Makler, die ihre Immobilienkarriere auf die nächste Stufe heben wollen, können mehr über den Beitritt zu eXp Realty erfahren und die Zukunft der Immobilienbranche eröffnen, indem sie uns besuchen: exprealty.international

Über eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (das „Unternehmen“) ist die Holdinggesellschaft von eXp Realty® und SUCCESS® Enterprises. eXp Realty ist mit fast 83.000 Maklern an 25 internationalen Standorten der größte unabhängige Immobilienmakler der Welt. Als cloudbasierte, maklerorientierte Vermittlungsplattform bietet eXp Realty Immobilienmaklern branchenführende Provisionsaufteilungen, Umsatzbeteiligungen, Beteiligungsmöglichkeiten und ein globales Netzwerk, das Makler dabei unterstützt, florierende Unternehmen aufzubauen. Weitere Informationen über eXp World Holdings, Inc. finden Sie unter: expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises, verankert durch das SUCCESS® Magazin, ist seit 1897 ein vertrauenswürdiger Name in der persönlichen und beruflichen Entwicklung. Als Teil des eXp-Ökosystems bietet es Agenten Zugang zu wertvollen Ressourcen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, ihr Geschäft auszubauen und langfristigen Erfolg zu erzielen. Weitere Informationen über SUCCESS finden Sie unter success.com.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Unternehmens und seiner Geschäftsführung wider, beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die sich erheblich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten. Diese Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen zur internationalen Expansion, zum Erfolg einzelner Vertreter und zur Verfügbarkeit von Kapitalbeteiligungsprogrammen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Schwankungen auf dem Immobilienmarkt, Änderungen bei der Mitarbeiterbindung oder -rekrutierung, die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich auf internationalen Märkten zu expandieren, Wettbewerbsdruck, regulatorische Änderungen und andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die zuletzt eingereichten Quartalsberichte auf Formular 10-Q und Jahresberichte auf Formular 10-K. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Pressekontakt:

eXp World Holdings, Inc.

mediarelations@expworldholdings.com

Kontakt für Anlegerbeziehungen:

Denise Garcia, Managing Partner

Hayflower Partners

investors@expworldholdings.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e94eada6-775b-4309-8337-f2788d770fd9

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.