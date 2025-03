PHILIPPINES, March 21 - Press Release

March 21, 2025 IMEE: BAKIT NATIN TRINAYDOR ANG KAPWA PILIPINO? Matinding banat ang pinakawalan ni Senadora Imee Marcos sa Senate Committee on Foreign Relations hearing noong Huwebes, Marso 20, kaugnay ng kontrobersyal na papel ng International Criminal Court (ICC), Interpol, at ilang ahensya ng gobyerno sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. "Bakit natin isinuko ang isang kapwa Pilipino?" matapang na tanong ng senadora sa mga nasa likod ng hakbang laban kay FPRRD. Mariin niyang kinondena ang tila pagsuko ng Pilipinas sa dayuhang hukuman. "Sabi nila, batas ang dapat manaig. Tama! Pero kaninong batas? Batas natin o batas ng mga dayuhan?" Nagbabala rin si Marcos sa posibleng epekto nito sa bawat Pilipino, lalo na sa mga OFW. "Kung nagawa nila ito sa isang dating pangulo, sino na lang ang susunod? May maipapangako pa ba tayong proteksyon sa mga OFW nating naghahanapbuhay sa ibang bansa?" Kabilang sa mga hakbang na isusulong ng Senado ang pagbusisi sa nangyari at ang pagpapasa ng panukalang batas para tiyaking hindi na mauulit ang ganitong klaseng panggigipit mula sa mga dayuhan. "Hindi tayo papayag na yurakan ang dangal ng Pilipino sa sarili nating bayan!" giit ng senadora.

