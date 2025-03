Bombardier ajoute une escale de maintenance en ligne à Perth et prévoit continuer d’élargir son réseau de service en Australie, notamment à Sydney

Une nouvelle escale de maintenance en ligne à Perth et une autre prévue à Sydney viennent s’ajouter à l’empreinte de service à la clientèle de Bombardier en Asie-Pacifique

Les clients pourront bénéficier d’une maintenance légère programmée et non programmée de façon rapide et efficace, ainsi que d’une assistance pour les avions immobilisés au sol

Nos techniciens offrent un soutien certifié pour tous les avions Learjet, Challenger et Global

MONTRÉAL, 21 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a l’honneur d’annoncer l’ajout d’une nouvelle escale de maintenance en ligne à Perth, en Australie, qui vient bonifier son empreinte de service à la clientèle dans la région et élargir son réseau de techniciens d’entretien d’avions qualifiés. L’entreprise prévoit également ouvrir une deuxième escale de maintenance en ligne à Sydney, en Australie, plus tard cette année*.

La nouvelle escale de maintenance en ligne à Perth porte à 10 le nombre d’escales de maintenance en ligne de Bombardier dans le monde, qui fournissent aux clients une maintenance légère programmée et non programmée, ainsi qu’une assistance pour les avions immobilisés au sol. Des camions d’intervention mobile de Bombardier sont également opérationnels à Melbourne, à Perth et à Sydney. Les ingénieurs et techniciens affectés à ces nouveaux établissements sont qualifiés pour la maintenance de tous les avions d’affaires Learjet, Challenger et Global.

« L’ajout de l’escale de maintenance en ligne à Perth fait partie intégrante de notre mission globale visant à rehausser le soutien que nous offrons comme équipementier d’origine à nos clients en Australie », a déclaré Paul Sislian, vice-président exécutif du Service après-vente et de la Stratégie de Bombardier. « Nous sommes ravis d’offrir à nos clients un soutien élargi, plus de ressources et une plus grande souplesse plus près de leurs bases opérationnelles. »

L’inauguration de nouvelles escales de maintenance en ligne à Perth et à Sydney vient s’ajouter à l’ouverture du centre de service de Melbourne en septembre 2022, ce qui procure aux clients plus d’options de maintenance à proximité. Le centre de service compte près de 4 600 m² (50 000 pi²) d’espace de hangar et d’aire de trafic. Les capacités de service améliorées de ce centre lui permettent notamment d’accueillir trois avions Global 7500.

Par l’entremise de ses activités de service et de soutien, Bombardier a également développé des réseaux étendus de main-d’œuvre et de chaînes d’approvisionnement à travers le monde, y compris en Australie, pour soutenir la maintenance de tous les modèles d’avions. Bombardier travaille en étroite collaboration avec ses équipes pour maintenir des stocks suffisants d’articles consommables à forte demande. Grâce aux centres de distribution stratégiquement situés à Chicago, à Francfort, à Singapour et à Hong Kong, les équipes peuvent assurer la fiabilité et l’accès aux pièces détachées à l’échelle mondiale. L’Australie dispose également de stocks bien fournis au centre de service de Melbourne pour la clientèle locale.

L’ajout de la nouvelle escale de maintenance en ligne réaffirme l’engagement de Bombardier envers le marché australien et renforce son réseau de 10 centres de service et de 50 unités de l’équipe d’intervention mobile et de maintenance non programmée à travers le monde.

Pour promouvoir notre présence en pleine expansion dans la région, des membres de l’équipe de Bombardier Défense et du service et soutien à la clientèle de Bombardier participeront au salon aéronautique d’Avalon à Melbourne, en Australie, du 25 au 30 mars 2025.

* L’ouverture de l’escale de maintenance en ligne de Sydney est assujettie à l’approbation des organismes de réglementation.

Bombardier, Learjet, Challenger, Global et Global 7500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces armées et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com. Suivez-nous sur X (Twitter) @Bombardier.

Relations médias

Formulaire générique de relations médias

Stephanie Faraggi

+1-514-513-7830

stephanie.faraggi@aero.bombardier.com



