Quantexa Mantap di Tempat Kesepuluh dalam Senarai Chartis Financial Crime and Compliance 50 pada tahun 2025

Quantexa merangkul kedudukan peneraju kategori dalam Pengurusan Entiti, Pengayaan Data dan Analitik Tambahan

LONDON, March 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, sebuah peneraju global dalam penyelesaian Perisikan Keputusan (DI) untuk sektor awam dan swasta telah diiktiraf sebagai salah satu daripada 10 vendor terunggul dalam laporan Chartis Financial Crime and Compliance 50 (FCC50) yang berprestij.

Berjaya meraih tempat ke-7 secara keseluruhan, Quantexa terus mengukuhkan kedudukannya sebagai pemain utama dalam segmen pasaran Jenayah Kewangan dan Pematuhan yang semakin berkembang. Penyelesaian yang dikuasakan oleh AI Quantexa turut menerima pengiktirafan kepimpinan kategori bagi pengayaan data, pengurusan entiti dan analitik tambahan serta anugerah untuk kecemerlangan sektor dan segmen dalam Pasaran Modal.

Pengiktirafan ini hadir pada saat penting bagi Quantexa, ketika syarikat ini terus membina momentum daripada pusingan pelaburan Siri F bernilai $175 juta yang baru selesai, menjadikan syarikat teknologi British ini dianggarkan bernilai sebanyak $2.6 bilion. Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, Quantexa telah membuat dua pengumuman utama, memperluaskan lagi inovasi dan keupayaan yang mereka tawarkan kepada bank peringkat 1, bersaiz sederhana dan komuniti:

Q Assist : Rangkaian penyelesaian AI generatif sedar konteks yang direka bentuk untuk mendemokrasikan akses kepada data yang dipercayai, menambah keputusan dan memberikan cerapan masa nyata kepada pasukan barisan hadapan, yang akan tersedia untuk Akses Awal pada bulan April 2025.

: Rangkaian penyelesaian AI generatif sedar konteks yang direka bentuk untuk mendemokrasikan akses kepada data yang dipercayai, menambah keputusan dan memberikan cerapan masa nyata kepada pasukan barisan hadapan, yang akan tersedia untuk pada bulan April 2025. dan Quantexa Cloud: Penyelesaian industri asli SaaS yang komprehensif, yang dilancarkan dengan Quantexa Cloud AML di Microsoft Azure, kini tersedia untuk Pratonton Pelanggan. Penyelesaian inovatif ini, yang dibangunkan dengan kerjasama rapat dengan komuniti dan bank-bank bersaiz sederhana di Amerika Syarikat, menyelaraskan dan memodenkan aliran kerja pencegahan pengubahan wang haram untuk masa yang lebih pantas bagi menilai dan memperkukuh pematuhan.

Pertumbuhan pesat Quantexa menekankan permintaan untuk Platform DI syarikat, membantu perusahaan dan agensi kerajaan menskalakan inisiatif AI dan data dengan lebih pantas dan berjaya. Pelanggan memilih platform Perisikan Keputusan Quantexa untuk memastikan mereka boleh membina asas data yang bersatu dan dipercayai untuk mengoperasikan keputusan yang didayakan oleh AI untuk hasil yang lebih baik merentasi usaha perisikan KYC, AML, penipuan dan pelanggan mereka.

Laporan Chartis tahun ini menilai 50 vendor terulung dalam jenayah kewangan dan teknologi pematuhan, memberikan tumpuan kepada keupayaan mereka untuk berinovasi dalam bidang seperti pengesanan penipuan, pemeriksaan sekatan dan pematuhan KYC. Chartis menjalankan penilaian terhadap pengaruh pasaran umum, inovasi teknologi, jangkauan pelanggan, USP dan kefungsian vendor terulung. Kedudukan tinggi Quantexa dalam kedua-dua teknologi teras dan inovasi menyerlahkan lagi pendekatan peneraju industri syarikat dalam menangani jenayah kewangan. Kekuatan ini dibina atas keupayaannya untuk menyediakan institusi kewangan dengan kecerdasan kontekstual yang kritikal, membolehkan mereka terus mendahului ancaman yang muncul dalam persekitaran kawal selia yang semakin kompleks.

Alexon Bell, Ketua Pegawai Produk (FinCrime) di Quantexa, berkata: "Kami sangat berbangga kerana sekali lagi diiktiraf sebagai peneraju dalam jenayah kewangan dan ruang teknologi pematuhan oleh Chartis. Di Quantexa, kami komited untuk membantu pelanggan perbankan kami menguraikan data dan silo organisasi untuk menggunakan AI yang dipercayai untuk semua bahagian dalam pejabat bagi lebih memahami tingkah laku pelanggan, mengurangkan risiko jenayah kewangan dan memerangi penipuan dengan cekap dan berkesan.”

Mengulas mengenai laporan tersebut, Nick Vitchev, Pengarah Penyelidikan di Chartis, berkata: "Pengiktirafan berterusan kedudukan Quantexa dalam Chartis Financial Crime and Compliance 50 mencerminkan kepimpinannya yang kukuh dalam landskap pengurusan risiko jenayah kewangan. Kedudukannya yang terkemuka dalam bidang utama seperti pengayaan data, pengurusan entiti dan analitik tambahan menunjukkan komitmen terhadap inovasi dan sekaligus menyampaikan penyelesaian kewangan yang bernilai tinggi. Dengan ancaman jenayah kewangan yang semakin canggih, keupayaan Quantexa untuk menyatukan data dan meningkatkan pembuatan keputusan kontekstual merupakan pembeza yang ketara dalam pasaran."

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyelesaian industri perbankan Quantexa, sila layari: https://www.quantexa.com/industries/banking/

Perihal Quantexa

Quantexa merupakan sebuah syarikat perisian AI, data dan analitik global yang merintis Perisikan Keputusan untuk memperkasakan organisasi untuk membuat keputusan operasi yang dipercayai dengan data dalam konteks. Dengan menggunakan kemajuan terkini dalam AI, platform Perisikan Keputusan Quantexa membantu organisasi mendedahkan risiko tersembunyi dan peluang baharu dengan menyatukan data dalam silo dan mengubahnya menjadi sumber yang paling dipercayai dan boleh digunakan semula. Ia menyelesaikan cabaran utama merentasi pengurusan data, risikan pelanggan, KYC, jenayah kewangan, risiko, penipuan dan keselamatan sepanjang kitaran hayat pelanggan.

Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa meningkatkan prestasi operasi dengan peningkatan ketepatan sehingga lebih daripada 90% dan resolusi model analisis sebanyak 60 kali lebih pantas berbanding dengan kaedah tradisional. Kajian Forrester TEI yang ditempah secara bebas mengenai Platform Perisikan Keputusan Quantexa mendapati bahawa pelanggan memperoleh ROI 228% selama tiga tahun. Ditubuhkan pada tahun 2016, Quantexa kini mempunyai lebih daripada 800 pekerja dan ribuan pengguna platform yang bekerja dengan berbilion transaksi dan titik data di seluruh dunia. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, layari www.quantexa.com atau ikuti kami di LinkedIn.

Pertanyaan Media

H: Stephanie Crisp, Pengarah dan Ketua Teknologi Pertumbuhan, Fight or Flight

E: Quantexa@fightorflight.com

H: Adam Jaffe, Naib Presiden Kanan Pemasaran Korporat

T: +1 609 502 6889

E: adamjaffe@quantexa.com

- atau -

RapidResponse@quantexa.com

