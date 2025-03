Quantexa Menduduki Posisi Sepuluh Teratas dalam Peringkat Financial Crime and Compliance 50 Chartis 2025

Quantexa meraih posisi pemimpin kategori dalam Manajemen Entitas, Pengayaan Data, dan Analitik Tertambah

LONDON, March 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, pemimpin global dalam solusi Kecerdasan Keputusan (DI) untuk sektor publik dan swasta, telah diakui sebagai salah satu dari 10 vendor teratas dalam laporan bergengsi Financial Crime and Compliance 50 (FCC50) Chartis.

Menduduki peringkat ke-7 secara keseluruhan, Quantexa terus memperkuat posisinya sebagai pemain kunci dalam segmen pasar Kejahatan Finansial dan Kepatuhan yang terus berkembang. Solusi yang didukung oleh AI Quantexa juga menerima penghargaan kepemimpinan kategori untuk pengayaan data, analitik tertambah untuk tata kelola entitas, serta menerima penghargaan untuk keunggulan vertikal dan segmen di Pasar Modal.

Pengakuan ini datang pada saat yang penting bagi Quantexa, seiring dengan keberlanjutan perusahaan dalam membangun momentum dari putaran investasi Seri F senilai $175 juta yang baru saja diselesaikan, menjadikan perusahaan teknologi asal Inggris ini dengan total valuasi sebesar $2,6 miliar. Dalam beberapa minggu terakhir, Quantexa membuat dua pengumuman besar yang semakin memperluas inovasi dan kemampuan yang mereka tawarkan kepada bank tingkat 1, menengah, dan berbagai bank komunitas:

Q Assist : Suite solusi AI generatif sadar konteks yang didesain untuk mendemokratisasi akses terhadap data tepercaya, menambah pengambilan keputusan, dan memberikan wawasan secara real-time kepada tim lini depan, yang akan tersedia untuk Akses Awal di bulan April 2025.

: Suite solusi AI generatif sadar konteks yang didesain untuk mendemokratisasi akses terhadap data tepercaya, menambah pengambilan keputusan, dan memberikan wawasan secara real-time kepada tim lini depan, yang akan tersedia untuk di bulan April 2025. dan Quantexa Cloud: Suite menyeluruh dari solusi industri SaaS native, yang diluncurkan dengan Quantexa Cloud AML di Microsoft Azure, kini tersedia untuk Pratinjau Pelanggan. Solusi inovatif ini, dikembangkan melalui kerja sama yang erat dengan berbagai komunitas dan bank skala menengah di AS, merampingkan dan memodernisasi alur kerja anti-pencucian uang agar lebih cepat dalam memberikan nilai dan memperkuat kepatuhan.

Pertumbuhan pesat Quantexa menegaskan tingginya permintaan terhadap Platform DI-nya dengan membantu perusahaan dan lembaga pemerintah meningkatkan inisiatif AI dan data dengan kecepatan dan keberhasilan yang lebih besar. Klien memilih platform Kecerdasan Keputusan Quantexa untuk memastikan bahwa mereka dapat membangun fondasi data yang terpadu dan tepercaya untuk mengoperasionalkan pengambilan keputusan berbasis AI untuk hasil yang lebih baik di seluruh upaya KYC, AML, penipuan, dan intelijen pelanggan.

Laporan Chartis tahun ini mengevaluasi 50 vendor teratas dalam teknologi kejahatan finansial dan kepatuhan, dengan fokus pada kemampuan mereka untuk berinovasi di berbagai bidang seperti deteksi penipuan, skrining sanksi, dan kepatuhan KYC. Chartis menilai vendor teratas berdasarkan pengaruh mereka di pasar secara umum, inovasi teknologi, jangkauan klien, USP, dan fungsionalitas. Peringkat tinggi Quantexa dalam teknologi inti dan inovasi semakin menyoroti pendekatan terdepan perusahaan dalam menangani kejahatan finansial. Kekuatan ini dibangun di atas kemampuannya untuk menyediakan kecerdasan kontekstual yang penting bagi lembaga keuangan sehingga memungkinkan mereka untuk tetap terdepan dalam menghadapi ancaman yang muncul dalam lingkungan regulasi yang semakin kompleks.

Alexon Bell, Chief Product Officer (FinCrime) di Quantexa, mengungkapkan: "Kami sangat bangga sekali lagi diakui sebagai pemimpin dalam bidang teknologi kejahatan finansial dan kepatuhan oleh Chartis. Di Quantexa, kami berkomitmen untuk membantu pelanggan perbankan kami dalam memecah data dan sekat organisasi untuk menggunakan AI tepercaya mulai dari bagian administrasi hingga bagian operasional untuk lebih memahami perilaku pelanggan, mengurangi risiko kejahatan keuangan, dan memerangi penipuan dengan efisiensi dan efektivitas.”

Menanggapi laporan tersebut, Nick Vitchev, Direktur Riset di Chartis, mengungkapkan: "Pengakuan berkelanjutan Quantexa dalam peringkat Financial Crime and Compliance 50 Chartis mencerminkan kepemimpinannya yang kuat dalam lanskap manajemen risiko kejahatan finansial. Posisi terdepannya dalam area utama seperti pengayaan data, manajemen entitas, dan analitik tertambah menunjukkan komitmen terhadap inovasi serta penyediaan solusi bernilai tinggi bagi lembaga keuangan. Dengan ancaman kejahatan keuangan yang semakin canggih, kemampuan Quantexa untuk menyatukan data dan meningkatkan pengambilan keputusan kontekstual adalah pembeda yang signifikan di pasar."

Untuk menemukan selengkapnya tentang solusi industri perbankan Quantexa, kunjungi https://www.quantexa.com/industries/banking/

Tentang Quantexa

Quantexa merupakan perusahaan perangkat lunak AI, data, dan analitik global yang memelopori Kecerdasan Pembuat Keputusan untuk meningkatkan kemampuan organisasi agar dapat mengambil keputusan operasional tepercaya yang berbasis data sesuai konteks. Menggunakan kemajuan terbaru dalam AI, platform Kecerdasan Pembuat Keputusan Quantexa membantu organisasi mengungkap risiko tersembunyi dan peluang baru dengan menyatukan data yang terkurung dan mengubahnya menjadi sumber daya yang paling tepercaya dan dapat digunakan kembali. Quantexa mengatasi tantangan besar di seluruh manajemen data, kecerdasan pelanggan, KYC, kejahatan keuangan, risiko, penipuan, dan keamanan, di sepanjang siklus hidup pelanggan.

Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa meningkatkan kinerja operasional dengan tingkat akurasi lebih dari 90% dan resolusi model analitik yang 60 kali lebih cepat daripada pendekatan tradisional. Sebuah studi TEI Forrester yang dilakukan secara independen tentang Platform Kecerdasan Pembuat Keputusan Quantexa menemukan bahwa pelanggan memperoleh ROI tiga tahun sebesar 228%. Didirikan pada tahun 2016, Quantexa sekarang memiliki lebih dari 800 karyawan dan ribuan pengguna platform yang bekerja dengan miliaran transaksi dan titik data di seluruh dunia. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.quantexa.com atau ikuti kami di LinkedIn.

