Quantexa se asegura un puesto entre los diez primeros en la lista 2025 de Financial Crime and Compliance 50 de Chartis

Quantexa consigue posiciones líderes en la categoría de administración de entidades, enriquecimiento de datos y analítica aumentada

LONDRES, March 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, líder global en soluciones de inteligencia de decisiones (DI) para los sectores públicos y privados, ha sido reconocida como uno de los 10 principales proveedores en el prestigioso informe de Chartis Financial Crime and Compliance 50 (FCC50).

Con el séptimo puesto en la clasificación general, Quantexa continúa afirmando su posición como actor clave en el creciente segmento del mercado del cumplimiento normativo y contra de la delincuencia financiera. Las soluciones impulsadas por IA de Quantexa también recibieron premios de liderazgo de categoría por enriquecimiento de datos, analítica aumentada y administración de entidades, así como un premio por excelencia en segmentos industriales y de mercados de capitales.

Este reconocimiento llega en un momento importante para Quantexa, ya que la empresa recientemente completó una ronda de inversión de Serie F de 175 millones de dólares, que valora a la empresa tecnológica británica en un total de 2.600 millones de dólares. En las últimas semanas, Quantexa ha hecho dos anuncios importantes que amplían aún más la innovación y las capacidades que ofrece a los bancos de primer nivel, medianos y comunitarios:

Q Assist : un conjunto de soluciones de IA generativa consciente del contexto diseñado para democratizar el acceso a datos confiables, aumentar la toma de decisiones y proporcionar información en tiempo real a los equipos de primera línea, que estará disponible para acceso anticipado en abril de 2025.

: un conjunto de soluciones de IA generativa consciente del contexto diseñado para democratizar el acceso a datos confiables, aumentar la toma de decisiones y proporcionar información en tiempo real a los equipos de primera línea, que estará disponible para en abril de 2025. y Quantexa Cloud: un conjunto completo de soluciones nativas de la industria de software como servicio (SaaS), que se lanza con Quantexa Cloud AML en Microsoft Azure, actualmente disponible para la previsualización de los clientes. Esta solución innovadora, desarrollada en estrecha colaboración con bancos comunitarios y de tamaño mediano en los Estados Unidos, agiliza y moderniza los flujos de trabajo contra el lavado de dinero para lograr un tiempo de obtención de valor más rápido y un cumplimiento reforzado.

El rápido crecimiento de Quantexa destaca la demanda de su plataforma de DI, lo que ayuda a las empresas y agencias gubernamentales a escalar las iniciativas de IA y datos con mayor velocidad y éxito. Los clientes eligen la plataforma Decision Intelligence de Quantexa para garantizar la calidad de los datos, unificar los datos aislados a escala y ponerlos en funcionamiento en sus esfuerzos por conocer al cliente (KYC), prevenir el blanqueo de capitales (AML), evitar el fraude y ofrecer información a los clientes.

El informe de Chartis de este año evalúa los 50 principales proveedores en tecnología de cumplimiento y delitos financieros, y se enfoca en su capacidad para innovar en áreas como la detección de fraudes, el control de sanciones y el cumplimiento KYC. Chartis evalúa a los principales proveedores en función de su influencia general en el mercado, innovación tecnológica, captación de clientes, USP (Unique Selling Proposition) y funcionalidad. Las posiciones destacadas de Quantexa tanto en tecnología fundamental como en innovación resaltan aún más su enfoque líder en la industria para combatir los delitos financieros. Estas fortalezas se basan en su capacidad de proporcionar inteligencia contextual crítica a las instituciones financieras, lo que les permite adelantarse a las amenazas emergentes en un entorno regulatorio cada vez más complejo.

Alexon Bell, director de Productos de Quantexa, expresó: “Nos enorgullece ser reconocidos una vez más como líderes en el ámbito de la tecnología de cumplimiento y contra los delitos financieros de Chartis. En Quantexa, nos comprometemos a ayudar a nuestros clientes del sector bancario a desglosar datos y silos organizacionales a fin de implementar una IA de confianza desde la parte operativa hasta la atención al cliente para comprender mejor los comportamientos de los clientes, mitigar el riesgo de delitos financieros y luchar contra el fraude con eficiencia y eficacia”.

Al analizar el informe, Nick Vitchev, director de Investigación de Chartis, dijo: “El reconocimiento continuo de Quantexa en el ranking Chartis Financial Crime and Compliance 50 refleja su liderazgo sólido en el ámbito de la gestión de riesgos de delitos financieros. Su posición de liderazgo en áreas clave como el enriquecimiento de datos, la gestión de entidades y la analítica aumentada demuestra un compromiso con la innovación y la entrega de soluciones de alto valor a las instituciones financieras. Con amenazas de delitos financieros cada vez más sofisticadas, la capacidad de Quantexa para unificar los datos y optimizar la toma de decisiones contextuales es un diferenciador importante en el mercado”.

Para obtener más información sobre las soluciones de Quantexa para el sector bancario, visite: https://www.quantexa.com/industries/banking/

Acerca de Quantexa

Quantexa es una empresa global de software de IA, datos y análisis pionera en inteligencia de decisiones que permite a las organizaciones tomar decisiones operativas fiables con datos en contexto. Utilizando los últimos avances en IA, la plataforma Decision Intelligence de Quantexa ayuda a las organizaciones a detectar riesgos ocultos y nuevas oportunidades, unificando datos aislados y convirtiéndolos en el recurso más fiable y reutilizable. La plataforma resuelve importantes retos en materia de gestión de datos, inteligencia sobre clientes, conocimiento del cliente (KYC), delitos financieros, riesgos, fraude y seguridad, a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente.

La plataforma Decision Intelligence de Quantexa mejora el rendimiento operativo con un 90 % más de precisión y una resolución de modelo analítico 60 veces más rápida que los enfoques tradicionales. Un estudio independiente de Forrester TEI sobre la plataforma Decision Intelligence de Quantexa descubrió que los clientes obtuvieron un retorno de inversión (ROI) del 228 % en tres años. Quantexa se fundó en 2016 y cuenta ahora con más de 800 empleados y miles de usuarios de la plataforma que trabajan con miles de millones de transacciones y puntos de datos en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.quantexa.com o síganos en LinkedIn.

