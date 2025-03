Turbina wiatrowa Freen-H15 o mocy 15 kW produkowana w Estonii już dostępna!

Freen-H15 horizontal axis small wind turbine Freen-H15 horizontal axis small wind turbine Mała turbina wiatrowa Freen-H15

Freen OÜ, estoński producent małych turbin wiatrowych, wprowadza na rynek turbinę Freen-H15.

POLAND, March 20, 2025 / EINPresswire.com / -- Freen OÜ, estońska firma będąca największym producentem małych turbin wiatrowych w Unii Europejskiej, wprowadza na rynek swój najnowszy produkt, turbinę Freen-H15. Turbina o mocy 15 kW została zaprojektowana z myślą o małych i średnich odbiorcach energii. Roczne moce produkcyjne zakładu Freen OÜ pozwalają na dostarczenie nawet 500 sztuk, a zamówienia można składać już teraz poprzez stronę internetową www.freen.com Turbina Freen-H15 charakteryzuje się znamionową mocą 15 kW przy prędkości wiatru 11 m/s i średnicą wirnika wynoszącą 11 metrów, co zapewnia maksymalną wydajność pracy. Dzięki zoptymalizowanemu projektowi łopat wirnika oraz solidnej konstrukcji gondoli osiąga wyjątkowo wysoką produkcję energii na tle innych modeli dostępnych na rynku. Freen-H15 posiada certyfikację zgodną z klasą wiatrową IEC II, pracuje w temperaturach od -25°C do +60°C, a jego przewidywany okres eksploatacji wynosi 20 lat. Model dostępny jest z wieżą o wysokości 18 lub 22 metrów.„Europejski rynek potrzebuje niezawodnych turbin wiatrowych od zaufanych europejskich dostawców” – powiedział Andrey Khimenkov, CEO firmy Freen OÜ. „Wprowadzając model Freen-H15, odpowiadamy na tę potrzebę. Nasza turbina zapewnia doskonałe wyniki nawet przy umiarkowanych warunkach wiatrowych, a jednocześnie wyróżnia się łatwym montażem, minimalnymi potrzebami serwisowymi oraz długoterminową niezawodnością. Stanowi idealne rozwiązanie dla firm i lokalnych społeczności poszukujących stabilnego źródła odnawialnej energii”.Najważniejsze cechy modelu Freen-H15:- Moc znamionowa: 15 kW przy prędkości wiatru 11 m/s, maksymalna moc do 17 kW.- Bezpieczeństwo i niezawodność: Aktywna orientacja wirnika na wiatr poprzez bierny układ nastawczy, niskie obroty robocze (71 obr/min) oraz zaawansowany system hamulcowy.- Inteligentne ustawienie względem wiatru: Zoptymalizowane współdziałanie łopat wirnika i ogona turbiny zapewniające najlepsze warunki pozyskiwania energii.- Środowisko naturalne: Niski poziom emisji hałasu (<45 dB w odległości 60 m) oraz konstrukcja minimalizująca zagrożenia dla fauny.Turbina Freen-H15 stanowi niezawodne i wydajne rozwiązanie jako uzupełnienie istniejącej sieci energetycznej. Turbina wymaga minimalnych czynności serwisowych, a części zamienne są stale dostępne w magazynach Freen OÜ w Estonii.Zakłady produkcyjne Freen OÜ przestrzegają rygorystycznych norm jakościowych, co potwierdzają certyfikaty ISO 9001, ISO 3834-2 oraz CE EN 1090-2. Czas realizacji zamówień na turbinę Freen-H15 wynosi obecnie około 12 tygodni. Więcej informacji znajduje się na stronie www.freen.com. O Freen OÜ:Freen OÜ to estoński producent małych turbin wiatrowych. Dzięki produkcji zlokalizowanej w UE oraz spełnianiu rygorystycznych standardów jakości, Freen OÜ łączy wiedzę inżynieryjną z autorskimi technologiami, oferując sprawdzone rozwiązania w zakresie energetyki wiatrowej dostosowane do zróżnicowanych potrzeb klientów.

