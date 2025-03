DallBogg annonce une collaboration avec OCTO Telematics

Un partenariat stratégique qui vise à soutenir l’expansion sur le marché italien

ROME, 20 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DallBogg, le leader bulgare de l’assurance automobile, est fier d’annoncer une nouvelle collaboration engagée avec OCTO, leader mondial des solutions télématiques avancées et des services d’analyse de données pour les secteurs de l’assurance et de l’automobile.

Présent en Europe et représenté en Italie par IPA (Insurance Placement Agency), DallBogg voit dans ce partenariat une étape stratégique dans la digitalisation de ses offres et services d’assurance destinés aux assurés.

Grâce à l’expertise d’OCTO, acquise au cours de plus de 20 années d’expérience, et à son approche innovante basée sur l’intelligence artificielle, qui lui a permis de créer des algorithmes avancés pour la détection des accidents et la gestion des sinistres, cette collaboration permettra à DallBogg d’optimiser le traitement des sinistres et d’améliorer ainsi l’efficacité et la précision du processus.

Plus précisément, elle permettra :

d’offrir un service plus rapide et plus efficace aux clients finaux grâce à des notifications en temps réel et à un processus de traitement des sinistres simplifié.

grâce à des notifications en temps réel et à un processus de traitement des sinistres simplifié. d’améliorer la précision de l’évaluation des accidents en analysant des données objectives sur la dynamique des accidents, telles que la vitesse, l’impact et la localisation.

en analysant des données objectives sur la dynamique des accidents, telles que la vitesse, l’impact et la localisation. d’optimiser les processus de gestion des sinistres en automatisant les vérifications et en réduisant les délais de traitement.



« Ce partenariat nous offre une opportunité exceptionnelle de proposer à nos clients des solutions d’assurance innovantes fondées sur des données concrètes. L’intégration de la télématique à notre modèle économique nous permet d’améliorer la sécurité, l’efficacité et la transparence dans le secteur de l’assurance », déclare Todor Todorinski, Directeur exécutif de DallBogg.

« Nous sommes ravis de collaborer avec DallBogg dans son parcours d’expansion et de numérisation. Nous exploitons nos compétences afin de permettre à nos clients du secteur de l’assurance d’optimiser leurs opérations et d’obtenir de meilleurs résultats financiers. Grâce à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique, nous continuerons à faire progresser l’innovation, ce qui renforcera notre capacité à proposer des solutions efficaces et performantes à nos partenaires. », déclare Corrado Sciolla, PDG du groupe OCTO.

À PROPOS DE DALLBOGG

Le futur leader incontesté de l’assurance générale dans la région des Balkans est présent sur six marchés européens (Bulgarie, Italie, Grèce, Roumanie, Espagne, Pologne) et sera agréé sur 17 nouveaux marchés européens d’ici la mi-2025.

DallBogg: Life & Heath Inc. a été créée en 2008 en tant que compagnie d’assurance et ne proposait initialement que des assurances santé facultatives. En l’espace de cinq années seulement, elle s’est imposée comme le leader dans ce secteur d’activité relativement restreint, avec un chiffre d’affaires national total de 20 à 25 millions d’euros. En 2013, DallBogg a élargi sa gamme de produits, renforcé sa situation de fonds propres et obtenu une extension de licence pour dix nouvelles catégories d’assurance, telles que l’automobile, l’assurance IARD, etc., avec un début d’activité à la mi-2014.

DallBogg opère en Italie en collaboration avec INSURANCE PLACEMENT AGENCY dans le cadre de la directive européenne sur la libre prestation de services.

À propos d’OCTO

Depuis plus de 20 ans, nous développons des solutions intégrées qui nous permettent d’aider nos clients à saisir les opportunités offertes par la mobilité intelligente et la transformation numérique.

Grâce à une approche innovante basée sur l’intelligence artificielle, nous avons développé des algorithmes avancés pour la détection des accidents, l’analyse du comportement des conducteurs, la gestion des sinistres et l’optimisation de la consommation. Ces solutions nous permettent de répondre aux besoins de marchés clés tels que l’assurance et la mobilité en mettant particulièrement l’accent sur la modularité et la personnalisation.

Évolutive et modulaire, notre plateforme d’analyse de données offre des solutions pour les marchés de l’Insurtech et de la mobilité, et aide nos entreprises partenaires à transformer leur façon de gérer et de développer leurs activités.

De plus, notre proposition de marché est guidée par notre stratégie claire en matière d’ESG, ce qui favorise le développement de solutions de plus en plus orientées vers la transition énergétique et l’urbanisme basé sur les données.

OCTO dessert actuellement plus de 6 millions d’utilisateurs connectés et détient la plus grande base de données télématique au monde, forte de 610 milliards de kilomètres de données de conduite et de plus de 525 000 sinistres certifiés. octotelematics.com

Contact médias OCTO

Adriana Zambon

press@octotelematics.com

Téléphone : +39 339.3995640

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.