Le Mahindra Thar ROXX 2024 est équipé d’amortisseurs Monroe OE Solutions dotés de la technologie de butée anti-rebond de nouvelle génération

NORTHVILLE, Michigan, 20 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Mahindra Thar ROXX 2024 de Mahindra and Mahindra Ltd. est le premier véhicule de tourisme récent à être équipé d’amortisseurs passifs Monroe® OE Solutions dotés de la technologie Monroe Ride Refine™ Advanced Hydraulic Rebound Stop (AHRS) de Tenneco, qui minimise l’effet de rebond de la suspension et le bruit lors de la conduite tout-terrain et dans d’autres environnements extrêmes.

Le nouveau Thar ROXX, dévoilé à Kochi le 15 août 2024, allie à merveille sophistication, performance, charisme, sécurité et technologie. Présenté comme « LE SUV », ce modèle cinq portes est un SUV polyvalent, capable de circuler sur route et en tout-terrain, pouvant confortablement accueillir cinq passagers. Grâce à sa toute nouvelle plateforme M_GLYDE, il est conçu pour offrir une conduite souple et une maniabilité précise, garantissant ainsi une dynamique de premier ordre sur route et au-delà. Pour garantir des performances de conduite et de maniabilité exceptionnelles dans toutes les conditions possibles, Mahindra and Mahindra ont choisi les amortisseurs à double tube Monroe OE Solutions dotés du système Ride Refine AHRS de nouvelle génération. Ce système comporte une soupape secondaire réglable avec précision qui fonctionne de concert avec la soupape principale de chaque amortisseur pour absorber les pics de charge lors du franchissement de bosses à forte énergie et de nids-de-poule profonds. Cette caractéristique unique assure une absorption optimale de l’énergie pour diminuer les mouvements de la carrosserie sans compromettre le confort des passagers.

« La technologie AHRS Ride Refine offre une performance d’amortissement de qualité supérieure et une plage de réglage exceptionnellement large », a déclaré Hal Zimmermann, vice-président et directeur général de Monroe Ride Solutions. « Notre portefeuille croissant de systèmes à soupapes secondaires Ride Refine ouvre la voie à une vaste gamme de nouvelles possibilités de réglage de conduite et de performances disponibles avec les amortisseurs passifs conventionnels. »

Le nouveau système Ride Refine AHRS est doté d’un tube de pression innovant et d’une bague d’étanchéité exclusive à haute résistance qui assurent une transition douce et progressive vers l’activation de la butée anti-rebond hydraulique. Le système permet aux équipementiers de proposer une conduite confortable dans tous les véhicules, mais plus particulièrement dans les SUV.

Chaque amortisseur OE Solutions du Thar ROXX possède également la soupape à piston MTV CL de Monroe, assurant un amortissement dégressif pour une maniabilité améliorée, ainsi que la soupape Ride Refine RC1, pour un amortissement lié à la fréquence afin de compenser les mouvements de roue à haute fréquence.

Pour plus d’informations sur nos technologies Monroe Ride Solutions, consultez le site : MonroeRidesolutions.com

À propos de Tenneco

Tenneco est l’un des plus grands concepteurs, fabricants et négociants mondiaux de produits automobiles pour les acheteurs d’équipement d’origine et d’occasion. Grâce à ses divisions DRiV, Performance Solutions, Clean Air et Powertrain, Tenneco fait progresser la mobilité globale en proposant des solutions technologiques pour les véhicules légers, les utilitaires, les véhicules tout terrain, les véhicules industriels, les sports mécaniques et les pièces de rechange.

Pour en savoir plus, consultez le site www.tenneco.com.

À propos de Mahindra

Fondé en 1945, le groupe Mahindra est l’une des fédérations multinationales d’entreprises les plus grandes et des plus respectées, comptant 260 000 employés dans plus de 100 pays. Il occupe une position de leader en Inde dans les domaines des équipements agricoles, des véhicules utilitaires, des technologies de l’information et des services financiers, tout en étant le premier fabricant mondial de tracteurs en volume. Le groupe est également très présent dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’agriculture, de la logistique, de l’hôtellerie et de l’immobilier. Le groupe Mahindra s’engage fortement dans le leadership mondial en matière d’ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance), visant à favoriser la prospérité rurale et à améliorer la vie urbaine, avec l’objectif de générer un impact positif sur les communautés et les parties prenantes afin de leur permettre de progresser. Pour en savoir plus sur Mahindra, consultez le site www.mahindra.com, suivez @MahindraRise sur Twitter et Facebook, ou abonnez-vous pour recevoir toute l’actualité sur https://www.mahindra.com/news-room

