2024 महिंद्रा थार ROXX, नेक्स्ट-जेनेरेशन रिबाउंड स्टॉप टेक्नोलॉजी के साथ मोनरो OE सॉल्यूशंस डैम्पर्स की सुविध…

NORTHVILLE, Mich., March 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की 2024 महिंद्रा थार रॉक्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की पहली गाड़ी है जो टेनेको के Monroe Ride Refine™ एडवांस्ड हाइड्रोलिक रिबाउंड स्टॉप (AHRS) के साथ मोनरो® OE सॉल्यूशंस पैसिव डैम्पर्स की सुविधा दे रही है। यह ऑफरोड ड्राइविंग और विपरीत वातावरण के दौरान सस्पेंशन रिबाउंड टॉपिंग ऊर्जा व शोर को कम करता है।

15 अगस्त 2024 को कोच्चि में लॉन्च की गई नई थार ROXX, परफोर्मेंस, प्रदर्शन, सुरक्षा और टेक्नोलॉजी का एक बेजोड़ मिश्रण है। " दी एसयूवी" के रूप में पोज़ीशन किया गया पांच दरवाजों वाला मॉडल पूरी तरह से ऑन-रोड और ऑफ-रोड सवारी के लिए सक्षम एसयूवी है जो आरामदायक पांच लोगों की सीट देता है। अपने नए M_GLYDE प्लेटफॉर्म के साथ इसे एक मजेदार सवारी और सटीक हैंडलिंग के लिए इंजीनियर किया गया है, जो ऑन रोज व ऑफ रोड पर बेहतरीन डायनामिक्स सुनिश्चित करता है। सभी ड्राइविंग स्थितियों में असाधारण राइड और हैंडलिंग प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ने नेक्सट जेनरेशन के राइड रिफाइन एएचआरएस की विशेषता वाले Monroe OE Solutions के डबल-ट्यूब डैम्पर्स का चयन किया है जो एक अत्यधिक ट्यून करने योग्य सेकेंडरी वाल्व है जो प्रत्येक स्पंज के मुख्य वाल्व के साथ मेलजोल से काम करता है ताकि गहरे गड्ढों के दौरान ज्यादा ऊर्जा लेने वाले धक्कों के पीक लोड को अवशोषित किया जा सके। यह अद्वितीय क्षमता यात्रियों के आराम से समझौता किए बिना शरीर पर नियंत्रण कम करने के लिए इष्टतम ऊर्जा अवशोषण सुनिश्चित करती है।

मोनरो राइड सॉल्यूशंस के वाइस प्रेज़ीडेंट व महाप्रबंधक Hal Zimmermann ने कहा, "राइड रिफाइन एएचआरएस तकनीक प्रीमियम डेम्पिंग प्रदर्शन और असाधारण रूप से व्यापक ट्यूनिंग रेंज प्रदान करती है। राइड रिफाइन सेकेंडरी वाल्व सिस्टम का हमारा बढ़ता पोर्टफोलियो पारंपरिक पैसिव डैम्पर्स के माध्यम से उपलब्ध राइड ट्यूनिंग और प्रदर्शन क्षमताओं की एक विशाल नई रेंज के लिए द्वार खोलता है।

नई राइड रिफाइन एएचआरएस में एक इनोवेटिव प्रेशर ट्यूब और एक प्रोपराइटरी उच्च शक्ति सीलिंग रिंग है जो हाइड्रोलिक रिबाउंड स्टॉप एक्टिवेशन के लिए एक सुलभ व प्रगतिशील ट्रांसिशन प्रदान करती है। यह प्रणाली ओईएम को सभी वाहनों में, विशेषकर एसयूवी में, आरामदायक यात्रा प्रदान करने में सक्षम बनाती है।

थार ROXX पर प्रत्येक OE सॉल्यूशन डैम्पर में मोनरो MTV CL पिस्टन वाल्व भी शामिल है, जो बेहतर हैंडलिंग प्रदर्शन के लिए डिग्रेसिव डैम्पिंग विशेषताएं प्रदान करता है। राइड रिफाइन RC1 वाल्व, उच्च आवृत्ति पहिए की गति को सुचारू करने के लिए फ्रीक्वेंसी पर निर्भर डैम्पिंग लागू करता है।

टेनेको के बारे में

टेनेको मूल उपकरण और आफ्टरमार्केट ग्राहकों के लिए ऑटोमोटिव उत्पादों के अग्रणी डिजाइनरों, निर्माताओं और विपणक में से एक है। हमारे डीआरआईवी, प्रदर्शन समाधान, स्वच्छ हवा व पावरट्रेन व्यापार समूहों के माध्यम से, टेनेको हल्के वाहन, वाणिज्यिक ट्रक, ऑफ-हाईवे, औद्योगिक, मोटरस्पोर्ट और आफ्टरमार्केट के लिए प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान कर वैश्विक मोबिलिटी में प्रगति कर रहा है।

अधिक जानकारी के लिए www.tenneco.com पर जाएँ।

महिंद्रा के बारे में

1945 में स्थापित, महिंद्रा समूह 100 से अधिक देशों में 260000 कर्मचारियों के साथ कंपनियों के सबसे बड़े और सबसे प्रशंसित बहुराष्ट्रीय संघों में से एक है। यह भारत में कृषि उपकरण, उपयोगिता वाहनों, सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाओं में नेतृत्व की स्थिति में है और मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी है। अक्षय ऊर्जा, कृषि, रसद, आतिथ्य और रियल एस्टेट में इसकी मजबूत उपस्थिति है। महिंद्रा समूह का स्पष्ट ध्यान विश्व स्तर पर अग्रणी ईएसजी पर है, ग्रामीण समृद्धि को सक्षम करना और शहरी जीवन को बेहतर बनाना है, जिसका लक्ष्य समुदायों और हितधारकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है ताकि उन्हें ऊपर उठने में सक्षम बनाया जा सके। महिंद्रा के बारे में www.mahindra.com ट्विटर और फेसबुक पर अधिक जानें: @MahindraRise अपडेट के लिए https://www.mahindra.com/news-room को सब्सक्राइब करें।

