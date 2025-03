Der 2024 Mahindra Thar ROXX mit Stoßdämpfern von Monroe OE Solutions mit Rebound-Stop-Technologie der nächsten Generation

NORTHVILLE, Michigan, March 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der 2024 Mahindra Thar ROXX von Mahindra & Mahindra Ltd. ist der erste neue Personenkraftwagen, der mit passiven Dämpfern von Monroe® OE Solutions ausgestattet ist, die wiederum über Advanced Hydraulic Rebound Stop (AHRS) von Tenneco's Monroe Ride Refine™ verfügen, der die Energie und Geräusche der Rückprall-Übersteuerung der Aufhängung beim Fahren im Gelände und in anderen extremen Umgebungen minimiert.

Der neue Thar ROXX, der am 15. August 2024 in Kochi vorgestellt wurde, bietet eine unübertroffene Mischung aus Raffinesse, Leistung, Präsenz, Sicherheit und Technologie. Als „DER SUV“ positioniert, ist das fünftürige Modell ein vollwertiger On- und Offroad-SUV mit fünf bequemen Sitzplätzen. Mit seiner brandneuen M_GLYDE-Plattform ist er für eine sanfte Fahrt und präzises Handling ausgelegt und gewährleistet eine in seiner Klasse führende Dynamik auf und abseits der Straße. Um eine außergewöhnliche Leistung beim Fahren und im Handling unter allen Fahrbedingungen zu gewährleisten, haben sich Mahindra & Mahindra für die Doppelrohrdämpfer von Monroe OE Solutions entschieden, die mit dem Ride Refine AHRS der nächsten Generation ausgestattet sind, einem hochgradig einstellbaren Sekundärventil, das mit dem Hauptventil jedes Dämpfers zusammenarbeitet, um Spitzenbelastungen bei starken Unebenheiten und tiefen Schlaglöchern zu absorbieren. Diese einzigartige Fähigkeit gewährleistet eine optimale Energieabsorption, um die Karosseriesteuerung zu verringern, ohne den Fahrgastkomfort zu beeinträchtigen.

„Die Ride Refine AHRS-Technologie bietet eine erstklassige Dämpfungsleistung und einen außergewöhnlich breiten Einstellbereich“, so Hal Zimmermann, Vice President und General Manager von Monroe Ride Solutions. „Unser wachsendes Portfolio an Ride Refine Sekundärventilsystemen eröffnet eine Vielzahl neuer Möglichkeiten für die Fahrwerksabstimmung und Leistungsfähigkeit, die durch konventionelle passive Dämpfer verfügbar werden.“

Das neue Ride Refine AHRS verfügt über ein innovatives Druckrohr und einen eigens entwickelten, hochfesten Dichtungsring, die einen sanften und gleichmäßigen Übergang zur Aktivierung des Hydraulic Rebound Stop ermöglichen. Mit diesem System können Erstausrüster in allen Fahrzeugen, insbesondere aber in SUVs, für mehr Fahrkomfort sorgen.

Jeder Stoßdämpfer von OE Solutions im Thar ROXX ist außerdem mit dem Kolbenventil Monroe MTV CL ausgestattet, das degressive Dämpfungseigenschaften für eine verbesserte Fahrleistung bietet, sowie mit dem Ventil Ride Refine RC1, das eine frequenzabhängige Dämpfung anwendet, um hochfrequente Radbewegungen abzufedern

Weitere Informationen zu den Technologien von Monroe Ride Solutions finden Sie unter: MonroeRidesolutions.com

Über Tenneco

Tenneco ist einer der weltweit führenden Entwickler, Hersteller und Vermarkter von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und den Ersatzteilmarkt. Mit den Geschäftsbereichen DRiV, Performance Solutions, Clean Air und Powertrain treibt Tenneco den Fortschritt in der globalen Mobilität voran, indem Technologielösungen für Leichtfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Off-Highway, Industrie, Motorsport und den Aftermarket angeboten werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tenneco.com.

Über Mahindra

Die 1945 gegründete Mahindra Group ist mit 260.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern einer der größten und angesehensten multinationalen Unternehmensverbände. Der Konzern genießt in Indien eine Führungsposition in den Bereichen Landmaschinen, Nutzfahrzeuge, Informationstechnologie sowie Finanzdienstleistungen und ist gemessen am Produktionsvolumen der größte Traktorhersteller weltweit. Das Unternehmen hat eine starke Marktpräsenz in den Sektoren erneuerbare Energien, Landwirtschaft, Logistik, Gastgewerbe und Immobilien. Der Fokus der Mahindra Group liegt in erster Linie auf der Umsetzung von ESG-Standards auf globaler Ebene, der Schaffung von Wohlstand auf dem Land und der Verbesserung des Lebens in der Stadt, mit dem Ziel, das Leben von Gemeinschaften und Stakeholdern positiv zu verändern und ihnen einen besseren Lebensstandard zu ermöglichen. Erfahren Sie mehr über Mahindra auf www.mahindra.com bzw. Twitter und Facebook: @MahindraRise. Für Updates abonnieren Sie https://www.mahindra.com/news-room

