Temenos abrirá un centro de innovación de tecnología bancaria en Florida Central

ORLANDO, Florida, March 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN), líder del mercado en tecnología bancaria, ha anunciado hoy la apertura de un nuevo centro de innovación en Florida Central, que acercará su desarrollo tecnológico a los clientes estadounidenses y acelerará el futuro de la banca.

Para ampliar su presencia en EE. UU., Temenos contratará a unos 200 desarrolladores de productos y tecnología para el nuevo centro, lo que propiciará la investigación y el desarrollo avanzado de soluciones bancarias específicas para EE. UU. impulsadas por tecnologías transformadoras como la IA generativa (GenAI).

Este espacio moderno y de colaboración está diseñado para favorecer la innovación conjunta práctica, lo que permite a Temenos, sus clientes y socios trabajar codo con codo en el desarrollo de soluciones bancarias para el mundo real. Las instituciones financieras que visiten el centro obtendrán acceso directo a la última tecnología y trabajarán junto con los expertos de Temenos para dar forma a la próxima generación de servicios bancarios.

Jean-Pierre Brulard, director ejecutivo de Temenos, afirma: «Estamos encantados de abrir nuestro centro de innovación en Florida Central, un centro tecnológico, en pleno proceso de crecimiento, con acceso a los mejores talentos. Esta inversión concuerda con nuestra estrategia y compromiso con el mercado estadounidense, con una inversión aún mayor en nuestros productos, una ampliación de nuestras capacidades de comercialización y un mayor crecimiento mediante asociaciones estratégicas. Al acercar nuestro desarrollo tecnológico a nuestros clientes estadounidenses, estamos acelerando la innovación centrada en el cliente y adaptada al mercado estadounidense».

Barb Morgan, directora de producto y tecnología de Temenos, afirma: «El centro de innovación de Temenos supone un punto de inflexión para la empresa y nuestros clientes estadounidenses. Con nuestro constante enfoque en la innovación (invertimos alrededor del 20 % de los ingresos en I+D), este centro será el epicentro de actividad para construir el futuro de la banca. No se trata solo de mostrar nuestras soluciones líderes en el mercado, sino de colaborar con nuestros clientes y socios para solucionar desafíos reales e impulsar la próxima ola de tecnología bancaria con nuestros clientes y socios estadounidenses».

Temenos colabora con la Orlando Economic Partnership (OEP) para facilitar la apertura del nuevo centro de innovación. Esta colaboración ayudará a Temenos a establecer relaciones más sólidas con la comunidad tecnológica de Florida Central, acceder a los mejores talentos y aprovechar al máximo los incentivos, como las becas de formación.

Temenos se une a una serie de empresas y bancos líderes en alta tecnología de Florida Central que disponen de fácil acceso al próspero ecosistema tecnológico y al corredor de alta tecnología de Florida. Como el noveno lugar de más rápido crecimiento de Estados Unidos1, Orlando se está convirtiendo en un importante centro tecnológico, con un crecimiento en cuanto a empleos tecnológicos del 27 % previsto para 20302.

El área se beneficia de la presencia de la University of Central Florida (UCF), una de las universidades más grandes de EE. UU., y de varias instituciones centradas enlos campos denominados STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). De esta forma, Temenos tendrá acceso a los mejores talentos tecnológicos, así como la posibilidad de establecer colaboraciones para impulsar la innovación en el futuro.

Tim Giuliani, presidente y director ejecutivo de Orlando Economic Partnership, afirma: «Con una infraestructura sólida, personal cualificado y un ecosistema tecnológico en plena expansión, Florida Central es una ubicación privilegiada para las empresas tecnológicas que buscan crecer e innovar. Nos complace ver que Temenos se está expandiendo en nuestra región, y nuestro equipo de Orlando Economic Partnership se enorgullece de seguir apoyando su expansión, conectándo a la empresa con las ubicaciones y recursos apropiados. La inversión en su centro de innovación creará cientos de puestos de trabajo de alta cualificación y reforzará aún más nuestra reputación como destino de innovación en servicios financieros».

Temenos (SIX: TEMN) es la plataforma líder mundial para la banca componible, que presta servicio a clientes de 150 países ayudándoles a desarrollar nuevos servicios bancarios y experiencias de vanguardia para los clientes. Los bancos con mejores resultados, que utilizan el software de Temenos, logran ratios de eficiencia de costes de casi la mitad de la media del sector y una rentabilidad del capital dos veces superior a la media del sector. El gasto informático de estos bancos en crecimiento e innovación también es el doble de la media del sector.

