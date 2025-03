Temenos eröffnet Innovationszentrum für Bankentechnologie in Zentralflorida

Neues Zentrum in Zentralflorida wird Standord für bis zu 200 Technologie- und Produktentwickler, die sich auf Innovationen im Bankwesen und die Zusammenarbeit mit US-Kunden konzentrieren

ORLANDO, Fla., March 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN), eine Marktführerin im Bereich Bankentechnologie, gab heute die Eröffnung eines neuen Innovationszentrums in Zentralflorida bekannt, um ihre Technologieentwicklung näher an US-Kunden heranzubringen und die Zukunft des Bankwesens zu beschleunigen.

Im Zuge der Expansion in den USA wird Temenos am neuen Standort etwa 200 Technologie- und Produktentwickler einstellen, um die innovative Forschung und Entwicklung für US-spezifische Banklösungen voranzutreiben, die auf transformativen Technologien wie generative KI (GenAI) basieren.

Dieser moderne, kollaborative Raum ist für die praktische Co-Innovation konzipiert und ermöglicht es Temenos, ihren Kunden und Partnern, Seite an Seite bei der Entwicklung realer Banklösungen zu arbeiten. Finanzinstitute, die das Zentrum besuchen, erhalten direkten Zugang zu den neuesten Technologien und arbeiten mit Experten von Temenos zur Gestaltung der nächsten Generation des Bankwesens zusammen.

Jean-Pierre Brulard, CEO von Temenos, sagte: „Wir freuen uns, unser Innovationszentrum in Zentralflorida zu eröffnen, einem wachsenden Technologiezentrum, das den Zugang zu Spitzentalenten bietet. Diese Investition steht im Einklang mit unserer Strategie und unserem Engagement für den US-Markt, indem wir weiter in unser Produkt investieren, unsere Markteinführungskapazitäten erweitern und durch strategische Partnerschaften wachsen. Indem wir unsere Technologieentwicklung näher an unsere amerikanischen Kunden heranbringen, beschleunigen wir kundenorientierte Innovationen, die auf den US-Markt zugeschnitten sind.“

Barb Morgan, Chief Product & Technology Officer von Temenos, kommentierte: „Das Temenos-Innovationszentrum ist ein Meilenstein für Temenos und unsere US-Kunden. Mit unserem unermüdlichen Fokus auf Innovation – wir investieren etwa 20 % unserer Einnahmen in Forschung und Entwicklung – wird dieses Zentrum eine treibende Kraft für die Gestaltung der Zukunft des Bankwesens sein. Es geht nicht nur darum, unsere marktführenden Lösungen zu präsentieren, sondern auch darum, mit unseren Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten, um echte Herausforderungen zu meistern und die nächste Welle der Bankentechnologie mit unseren Kunden und Partnern in den USA voranzutreiben.“

Temenos hat sich mit der Orlando Economic Partnership (OEP) zusammengetan, um die Eröffnung des neuen Innovationszentrums zu fördern. Diese Partnerschaft wird Temenos dabei helfen, engere Beziehungen zur Tech-Community in Zentralflorida aufzubauen, Zugang zu Spitzentalenten zu erhalten und Anreize wie Ausbildungsstipendien optimal zu nutzen.

Temenos schließt sich einer Reihe führender High-Tech-Firmen und Banken in Zentralflorida an, die einen einfachen Zugang zum florierenden Technologie-Ökosystem und dem breiteren Hightech-Korridor Floridas haben. Als die am neuntschnellsten wachsende Stadt in den Vereinigten Staaten1 entwickelt sich Orlando zu einem bedeutenden Technologiezentrum, in dem bis 2030 ein Wachstum von 27 % bei den technischen Arbeitsplätzen erwartet wird2.

Die Region profitiert von der Präsenz der University of Central Florida (UCF), einer der größten Universitäten der USA, und einer Reihe von Institutionen mit Schwerpunkt auf MINT-Fächern. Dies wird Temenos Zugang zu einem großen Pool an Spitzenkräften im Technologiebereich verschaffen und das Potenzial für Partnerschaften zur Förderung zukünftiger Innovationen bieten.

Tim Giuliani, Präsident und CEO der Orlando Economic Partnership, sagte: „Mit einer starken Infrastruktur, qualifizierten Arbeitskräften und einem expandierenden Technologie-Ökosystem ist Zentralflorida ein erstklassiger Standort für Technologieunternehmen, die nach Innovation und Wachstum streben. Wir freuen uns, dass Temenos in unserer Region expandiert, und unser Team von Orlando Economic Partnership ist stolz darauf, die Expansion des Unternehmens weiterhin zu unterstützen, indem wir es mit den richtigen Standorten und Ressourcen verknüpfen. Die Investition in das Innovationszentrum wird Hunderte hochqualifizierter Arbeitsplätze schaffen und unseren Ruf als Innovationszentrum für Finanzdienstleistungen weiter stärken.“

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende Plattform für Banking, die Kunden in 150 Ländern bei der Entwicklung neuer Bankdienstleistungen und modernster Kundenerlebnisse unterstützt. Die leistungsstärksten Banken, die Temenos-Software verwenden, erzielen ein Kosten-Ertrags-Verhältnis, das fast die Hälfte des Branchendurchschnitts beträgt, und eine Eigenkapitalrendite, die doppelt so hoch ist wie der Branchendurchschnitt. Ebenso sind ihre IT-Ausgaben für Wachstum und Innovation doppelt so hoch wie der Branchendurchschnitt.

