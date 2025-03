Facephi Lança Solução Impulsionada por IA para Detectar Contas Mula

Facephi combate fraude financeira com detecção de contas mula baseada em IA

Sua tecnologia avançada de IA detecta e previne fraudes de contas mula, fortalecendo a segurança das instituições financeiras com análise de risco proativa

Facephi permanece na vanguarda da segurança digital, liderando soluções inovadoras para uma experiência do cliente mais segura e fluida





Alicante, 19 de março de 2025 - Facephi Biometría, SA (BME Growth: FACE; Euronext Growth Paris: ALPHI) ("Facephi" ou a "Empresa"), líder espanhola em tecnologia de proteção e verificação de identidade digital global, anuncia o lançamento de um novo serviço impulsionado por IA projetado para detectar e prevenir Contas Mula.

No cenário financeiro atual, as contas mula tornaram-se um mecanismo-chave para saques em dinheiro e lavagem de dinheiro ligados a atividades ilícitas. Embora muitas vezes passem despercebidas, elas representam uma ameaça significativa para as instituições financeiras.

Apesar de iniciativas como a campanha #YourAccountYourCrime da Interpol voltada para educar os cidadãos, bem como esforços de várias instituições para combater este crime, as contas mula continuam sendo uma ferramenta crucial para lavar fundos ilícitos. Somente em 2024, estima-se que US$3,1 trilhões em fundos ilícitos circularam nos EUA, destacando a escala do problema e a necessidade urgente de medidas mais fortes de detecção e prevenção.

Abordagem Baseada em IA da Facephi para Prevenção de Fraudes

Para combater essa ameaça crescente, as instituições financeiras devem adotar estratégias proativas de detecção, incluindo:

Análise de sinais pré-fraude – Identificação de padrões suspeitos em aberturas de contas e transações usando análises avançadas e honeypots.

Classificação de contas – Sinalização de movimentações incomuns e esquemas estruturados de lavagem de dinheiro através de monitoramento comportamental.

Colaboração interbancária – Redes seguras de compartilhamento de inteligência para aprimorar os esforços de prevenção de fraudes sem comprometer a privacidade do usuário.





Javier Mira, CEO da Facephi, comentou: "À medida que o crime financeiro evolui, a Facephi permanece na vanguarda, aproveitando modelos de detecção baseados em IA e análises comportamentais para apoiar as instituições financeiras no combate às redes de contas mula. O fortalecimento da colaboração e tecnologia avançada serão críticos para enfrentar esse desafio global."

Sobre a Facephi

A Facephi é uma empresa de tecnologia especializada na proteção e verificação de identidade digital, reconhecida por seu foco em segurança e integridade de dados. Suas soluções são projetadas para criar processos mais seguros, acessíveis e livres de fraudes, prevenir o roubo de identidade e garantir o tratamento ético de dados pessoais.

Com mais de uma década de experiência no desenvolvimento de tecnologias voltadas para a proteção da identidade digital, a Facephi tem sede na Espanha, com subsidiárias na APAC, EMEA e LATAM. A empresa atende às necessidades de clientes em mais de 25 países, entregando soluções inovadoras que abordam desafios de segurança em um cenário digital em constante evolução.

Mais informações e contato

prensa@facephi.com

