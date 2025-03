eGain lanceert AI Agent for Contact Center en zorgt voor een revolutie in serviceprestaties

Menselijke agenten worden in realtime begeleid tijdens klantgesprekken

SUNNYVALE, Californië, March 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), eGain, de marktleider op het gebied van AI-kennis voor klantenservice kondigt vandaag de lancering aan van eGain AI Agent for Contact Center, een baanbrekende oplossing waarmee variërende prestaties van klantenservicemedewerkers kunnen worden aangepakt. Met deze oplossing kunnen alle medewerkers klanten op een deskundige manier helpen, wat de ervaring van de medewerkers en de klanttevredenheid verbetert.

"84% van de klantenservicemedewerkers haat hun desktoptools, volgens Gartner," zegt Ashu Roy, CEO van eGain. "In plaats van te klagen over een 'langzame computer' terwijl ze wanhopig door apps klikken, kunnen ze nu rekenen op betrouwbare, stapsgewijze AI-begeleiding."

eGain AI Agent for Contact Center maakt gebruik van de centrale informatiebron van de eGain AI Knowledge Hub om bruikbare antwoorden te geven. De AI-agent:

Monitort gesprekken in realtime om de intentie te bepalen

Biedt begeleide kennis direct tijdens het gesprek.

Stemt de ondersteuning af op de ervaring van de medewerker en de kennis van het onderwerp

Zorgt voor naleving van richtlijnen en best practices

Wordt beter door te leren van gesprekken en feedback



De oplossing integreert direct met Amazon Connect, Genesys en Salesforce. Er zijn API's beschikbaar voor integratie met andere CRM-systemen en contactcenterplatforms.

Bezoek eGain.com/ai-agent-contact-center voor meer informatie.

Over eGain

De eGain AI Knowledge Hub helpt bedrijven hun ervaring te verbeteren en kosten te verlagen aan de hand van betrouwbare, praktische antwoorden. Ga naar www.eGain.com voor meer informatie.

