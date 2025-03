eGain lancia l'agente IA per i contact center, rivoluzionando le prestazioni del servizio

Offre agli agenti umani una guida in tempo reale nel flusso delle conversazioni con i clienti

SUNNYVALE, California, March 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), leader nella gestione della conoscenza basata sull'intelligenza artificiale, ha annunciato oggi il lancio dell'agente IA eGain per i contact center, una soluzione innovativa per affrontare la sfida delle prestazioni variabili degli agenti dei contact center. Grazie a questa soluzione, tutti gli agenti sono in grado di aiutare i clienti in modo efficace, migliorando l'esperienza degli agenti stessi e la soddisfazione dei clienti.

"Secondo Gartner, l'84% degli agenti di contact center detesta i propri strumenti desktop" ha affermato Ashu Roy, CEO di eGain. "Invece di lamentarsi di un computer lento, cliccando disperatamente all'interno delle app, ora possono contare su un'affidabile guida IA che li aiuta passo passo."

L'agente IA per contact center di eGain attinge all'unica fonte di verità dell'eGain AI Knowledge Hub per fornire risposte esaurienti. Nello specifico:

Monitora le conversazioni in tempo reale per stabilirne l'intento

Presenta conoscenze guidate nel flusso della conversazione

Si adatta allo stile dell'agente e alla competenza specifica dell'argomento

Garantisce la conformità alle normative e alle migliori pratiche

Migliora imparando dalle conversazioni e dai feedback



La soluzione si collega immediatamente con Amazon Connect, Genesys e Salesforce. Sono disponibili API per l'integrazione con altre piattaforme CRM e di contact center.

Per ulteriori informazioni visitare eGain.com/ai-agent-contact-center

Informazioni su eGain

L'eGain AI Knowledge Hub aiuta le aziende a migliorare l'esperienza e a ridurre i costi fornendo risposte affidabili e fruibili. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.eGain.com.

eGain, il logo eGain e tutti gli altri nomi di prodotti e slogan eGain sono marchi commerciali o marchi registrati di eGain Corp. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri nomi di società e prodotti citati in questo comunicato possono essere marchi commerciali o marchi commerciali registrati delle rispettive società.

