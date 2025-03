eGain lance la solution AI Agent for Contact Center, appelée à révolutionner les performances dans le secteur des services

Elle permettra de guider en temps réel les opérateurs humains à travers le flux des conversations avec les clients

SUNNYVALE, Californie, 19 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ : EGAN), leader dans la gestion des connaissances par l’IA, annonce ce jour le lancement de l’AI Agent for Contact Center, une solution révolutionnaire qui permettra de pallier les difficultés liées aux performances variables des téléconseillers dans les centres de contact. Grâce à cette solution, tous les opérateurs pourront venir en aide aux clients comme le feraient de véritables experts, améliorant ainsi leur propre expérience et la satisfaction des clients.

« Selon une étude de Gartner, 84 % des opérateurs des centres de contact détestent leurs outils de bureau », a déclaré Ashu Roy, PDG d’eGain. « Au lieu de se plaindre de la lenteur de leur ordinateur et de cliquer désespérément sur les applications, ils peuvent désormais compter sur des conseils fiables générés par l’IA étape par étape. »

Pour fournir des réponses exploitables, l’AI Agent for Contact Center d’eGain s’appuie sur l’AI Knowledge Hub d’eGain, qui constitue la source unique de référence (SSOT). Plus précisément, ce nouvel outil :

surveille la conversation en temps réel pour déterminer l’intention ;

présente des connaissances guidées dans le flux de la conversation ;

s’adapte à l’ancienneté de l’opérateur et à ses compétences dans le domaine concerné ;

veille au respect des réglementations et des bonnes pratiques ;

s’améliore en tirant des enseignements des conversations et des retours d’information.



La solution se connecte d’emblée à Amazon Connect, Genesys et Salesforce. Des API sont disponibles pour intégrer d’autres plateformes de CRM et de centres de contact.

Pour en savoir plus, consultez la page eGain.com/ai-agent-contact-center.

À propos d’eGain

L’AI Knowledge Hub d’eGain aide les entreprises à améliorer l’expérience client et à réduire les coûts en leur fournissant des réponses fiables et pratiques. Pour en savoir plus, consultez le site www.eGain.com.

eGain, le logo eGain et tous les autres noms ou slogans de produits eGain sont des marques commerciales ou des marques déposées d’eGain Corp. aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Tous les autres noms de sociétés ou produits mentionnés dans le présent communiqué de presse peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

