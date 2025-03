eGain lanza un agente de IA para centros de contacto que revoluciona el desempeño del servicio

Aporta orientación en tiempo real a los agentes humanos durante las conversaciones con los clientes

SUNNYVALE, Calif., March 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ: EGAN), líder en gestión de conocimiento por IA, anunció hoy el lanzamiento de eGain AI Agent para centros de contacto, una solución vanguardista para abordar el reto del desempeño variable de los agentes en los centros de contacto. Con el uso de esta solución, todos los agentes pueden ayudar a los clientes como si fueran expertos, lo cual mejora la experiencia del agente y la satisfacción del cliente.

«El 84 % de los agentes de centros de contacto odian sus herramientas de escritorio, según Gartner», afirmó Ashu Roy, director ejecutivo de eGain. «En lugar de quejarse de que su "ordenador va lento" mientras hacen clic de forma desesperada en diferentes aplicaciones, ahora pueden confiar en la orientación paso a paso fiable proporcionada por la IA».

eGain AI Agent para centros de contacto utiliza la fuente única de verdad del eGain AI Knowledge Hub para ofrecer respuestas fiables. En concreto:

Supervisa la conversación en tiempo real para establecer la intención

Presenta conocimientos guiados durante la conversación

Se adapta a la permanencia de los agentes y su dominio de temas concretos

Garantiza el cumplimiento de normativas y prácticas recomendadas

Mejora mediante el aprendizaje a partir de las conversaciones y los comentarios



La solución se conecta desde el primer momento con Amazon Connect, Genesys, y Salesforce. Hay API disponibles para integrarse con otras plataformas de centros de contacto y CRM.

Para obtener más información, acceda a eGain.com/ai-agent-contact-center.

Acerca de eGain

El eGain AI Knowledge Hub ayuda a mejorar la experiencia de las empresas y a reducir los costes ofreciendo respuestas fiables en la prestación del servicio al cliente. Para obtener más información, acceda a www.eGain.com.

eGain, el logotipo eGain, y el resto de los nombres de producto y eslóganes de eGain son marcas comerciales y marcas registradas de eGain Corp. en Estados Unidos y/u otros países. El resto de los nombres de empresa y productos mencionados en este comunicado pueden ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas empresas.

