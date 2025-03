Cerro de Pasco publie les résultats finaux des analyses de Quiulacocha, confirmant des intersections à haute teneur en argent, zinc, plomb, cuivre, or et gallium

MONTRÉAL, 19 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cerro de Pasco Inc. (TSX.V) (CDPR) (OTCQB : GPPRF) (FRA : N8HP), (« CDPR » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer les résultats finaux des analyses du projet de résidus de Quiulacocha, dans le centre du Pérou. Ceux-ci confirment la présence d'argent, de zinc, de plomb et d'or à haute teneur, ainsi que d'importantes intersections de cuivre et des concentrations croissantes de gallium, un métal essentiel dans les secteurs de la haute technologie et des énergies renouvelables.

Les résultats des forages d'aujourd'hui sont très encourageants, a déclaré Guy Goulet, chef de la direction. « Les résultants confirment la présence constante d'argent et de gallium dans toute la zone forée, avec des teneurs moyennes supérieures à 50 g/t pour les deux métaux. Les trous SPT1_4 et SPT1_5, situés à la limite sud de la zone de forage, ont notamment recoupé une moyenne de 86 g/t de gallium. Dans les 8 premiers mètres, le SPT1_4 a révélé une moyenne impressionnante de 140 g/t de gallium, tandis que le SPT1_5 a donné une moyenne de 115 g/t, indiquant un fort enrichissement près de la surface. Sur la base de ces résultats, nous prévoyons que les teneurs en gallium continueront d'augmenter plus au sud ».

« Dans la partie centrale de la zone forée, nous avons rencontré des couches plus épaisses de résidus de cuivre, argent et or (Cu-Ag-Au). Les teneurs les plus élevées enregistrées dans cette zone de résidus d'Ag-Zn-Pb ont atteint 0,62 % de Cu, 1,34 g/t d'or et 168 g/t d'argent. Ces résultats suggèrent que le matériau cuprifère recoupé est corrélé à une phase ultérieure d'extraction du cuivre associée à l'ère des mines à ciel ouvert, plutôt qu'à la zone primaire de cuivre à haute teneur souterraine, qui est située plus au sud et qui fera l'objet de futurs forages ».

Faits saillants – Toutes les intersections sont des longueurs de carottes à partir de la surface et correspondent à la zone prédominante d’argent-zinc-plomb dans la partie nord du gisement de Quiulacocha :

a recoupé 25 mètres (« m ») à 53 grammes par tonne (« g/t ») d’argent (« Ag »), 1,46% de zinc (« Zn »), 1,22% de plomb (« Pb »), et 92 g/t de gallium (« Ga ») Le forage SPT1_5 a recoupé 25 m à 54 g/t Ag, 1,65% Zn, 1,23% Pb, et 80 g/t Ga

a recoupé 25 m à 54 g/t Ag, 1,65% Zn, 1,23% Pb, et 80 g/t Ga Le forage SPT08 a recoupé 33 m à 49 g/t Ag, 1,73% Zn, 0,66% Pb, et 33 g/t Ga y compris un recoupement de 17 m à 0,19% de cuivre (« Cu »)et 0,69 g/t d’or (« Au »)

a recoupé 33 m à 49 g/t Ag, 1,73% Zn, 0,66% Pb, et 33 g/t Ga Le forage SPT09 a recoupé 37 m at 57 g/t Ag, 1,53% Zn, 0,73% Pb, et 38 g/t Ga y compris un recoupement de 18 m à 0,24% Cu and 0,55 g/t Au

a recoupé 37 m at 57 g/t Ag, 1,53% Zn, 0,73% Pb, et 38 g/t Ga Le forage SPT19 a recoupé 28 m at 53 g/t Ag, 2,03% Zn, 0,95% Pb, et 46 g/t Ga y compris un recoupement de 6 m à 0,18% Cu and 0,30 g/t Au

a recoupé 28 m at 53 g/t Ag, 2,03% Zn, 0,95% Pb, et 46 g/t Ga Le forage SPT20 a recoupé 32 m à 52 g/t Ag, 1,49% Zn, 0,86% Pb, et 44 g/t Ga y compris un recoupement de 10 m à 0,20% Cu and 0,36 g/t Au

a recoupé 32 m à 52 g/t Ag, 1,49% Zn, 0,86% Pb, et 44 g/t Ga Le forage SPT29 a recoupé 22 m à 48 g/t Ag, 1.29% Zn, 0.79% Pb, et 46 g/t Ga y compris un recoupement de 3 m à 0,23% Cu et 0,36 g/t Au

a recoupé 22 m à 48 g/t Ag, 1.29% Zn, 0.79% Pb, et 46 g/t Ga Le forage SPT30 a recoupé 25 m à 46 g/t Ag, 1.27% Zn, 0.80% Pb, et 48 g/t Ga y compris un recoupement de 5 m à 0,17% Cu et 0,20 g/t Au

a recoupé 25 m à 46 g/t Ag, 1.27% Zn, 0.80% Pb, et 48 g/t Ga

La présence continue et en augmentation de gallium, un métal critique essentiel pour les applications électroniques avancées et les technologies renouvelables, ajoute un potentiel important aux aspects économiques du projet. L’importance du gallium s’est accrue par suite des récentes restrictions à l’exportation imposées par la Chine aux États-Unis et à d’autres pays, lesquelles ont causé une augmentation des prix et ont souligné sa valeur stratégique dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Cette transition géopolitique souligne le besoin urgent de sources sûres et diversifiées de gallium et fait en sorte que nos découvertes arrivent à un moment particulièrement opportun.

Les résultats de chaque forage montrent que la teneur en métal est continue en profondeur et latéralement sur 1 000 mètres de la zone forée (figure 1). Les résultats des essais pour chacun des huit trous de forage actuels sont présentés dans les tableaux 1 à 8.

Les résultats pour le fer indiquent également une présence constante de pyrite dans tout le gisement. La pyrite (à titre indicatif, 50 % des résidus) peut représenter un sous-produit précieux pour le projet. Le prochain programme de travaux d’essais métallurgiques évaluera également le potentiel de récupération de la pyrite, y compris les teneurs probables, les sous-produits et les impuretés.

Figure 1 : Programme de forage de 40 trous à Quiulacocha,

illustrant les trous de forage associés à ce communiqué de presse.





Tableau 1, Résultats des analyses, Forage SPT08

Forage: SPT08 De À Ag (oz/t) Ag (g/t) % Zn % Pb % Cu Au (g/t) Ga (g/t) In (g/t) % Fe 0 1 1,41 43,81 1,07 0,61 0,03 0,04 46,10 23,75 >15 1 2 1,30 40,53 0,94 0,54 0,04 0,04 42,80 24,50 >15 2 3 1,32 41,20 0,78 0,40 0,02 0,04 41,20 19,50 >15 3 4 1,30 40,29 0,95 0,44 0,03 0,14 39,00 19,71 >15 4 5 1,30 40,38 0,93 0,42 0,03 0,04 30,40 15,59 >15 5 6 1,40 43,62 0,78 0,45 0,04 0,03 38,80 17,65 >15 6 7 1,70 53,00 1,36 0,59 0,07 0,05 36,20 20,69 >15 7 8 1,59 49,38 1,52 0,72 0,07 0,04 43,50 20,96 >15 8 9 1,74 54,00 1,35 0,73 0,07 0,03 76,00 25,35 >15 9 10 1,40 43,64 1,38 0,69 0,06 0,03 43,70 19,18 >15 10 11 1,59 49,59 1,19 0,94 0,09 0,04 51,60 20,19 >15 11 12 1,48 46,17 1,37 1,16 0,09 0,04 53,20 22,80 >15 12 13 2,38 74,00 2,07 2,27 0,16 0,07 64,40 33,92 >15 13 14 2,31 72,00 2,06 3,01 0,15 0,06 95,90 44,34 >15 14 15 1,33 41,41 1,67 0,92 0,08 0,08 34,40 19,89 >15 15 16 1,38 43,02 1,86 0,67 0,10 0,09 26,20 25,48 >15 16 17 1,30 40,48 1,62 0,53 0,13 0,16 19,90 17,58 >15 17 18 1,18 36,70 1,31 0,39 0,11 0,22 22,70 16,90 >15 18 19 1,61 49,99 2,25 0,51 0,23 0,22 26,30 23,48 >15 19 20 1,57 48,74 1,73 0,36 0,24 0,43 21,40 17,92 >15 20 21 1,39 43,25 1,77 0,31 0,24 0,53 20,70 16,20 >15 21 22 2,19 68,00 3,78 0,51 0,15 0,37 18,50 26,66 >15 22 23 2,12 66,00 7,90 1,24 0,10 0,16 36,90 54,92 >15 23 24 2,22 69,00 5,43 1,03 0,29 0,49 23,00 37,82 >15 24 25 2,09 65,00 5,98 0,87 0,18 0,38 24,10 39,50 >15 25 26 1,55 48,25 2,58 0,50 0,19 0,81 16,30 19,91 >15 26 27 1,54 47,78 0,84 0,31 0,29 0,98 15,80 9,04 >15 27 28 1,40 43,47 0,36 0,17 0,21 1,13 13,50 4,97 >15 28 29 1,16 35,93 0,07 0,09 0,17 1,15 12,00 3,17 >15 29 30 1,13 35,00 0,17 0,09 0,15 1,10 10,50 3,29 >15 30 31 1,37 42,61 0,04 0,09 0,22 1,27 11,50 2,32 >15 31 32 1,30 40,49 0,03 0,08 0,20 1,17 9,40 2,21 >15 32 33 1,37 42,73 0,04 0,08 0,22 1,24 8,00 2,45 >15 Moyenne 1,56 48,47 1,73 0,66 0,13 0,38 32,54 20,36 >15



Tableau 2, Résultats des analyses, Forage SPT09

Forage: SPT09 De À Ag (oz/t) Ag (g/t) % Zn % Pb % Cu Au (g/t) Ga (g/t) In (g/t) % Fe 0 1 1,27 39,45 0,88 0,51 0,03 0,04 43,50 19,13 >15 1 2 1,33 41,36 0,86 0,49 0,03 0,03 48,80 23,35 >15 2 3 1,21 37,70 0,76 0,40 0,02 0,03 45,90 20,60 >15 3 4 1,36 42,16 0,82 0,50 0,03 0,06 40,20 19,47 >15 4 5 1,39 43,37 0,75 0,53 0,03 0,02 47,70 17,72 >15 5 6 1,41 43,94 0,80 0,62 0,04 0,03 52,30 19,37 >15 6 7 1,58 49,07 1,00 0,53 0,06 0,04 42,80 20,40 >15 7 8 1,59 49,56 1,25 0,78 0,07 0,04 69,20 23,86 >15 8 9 1,56 48,38 1,22 0,71 0,07 0,03 62,20 23,55 >15 9 10 1,50 46,69 1,23 0,79 0,07 0,03 69,90 23,69 >15 10 11 1,50 46,61 1,46 1,17 0,08 0,04 59,10 24,20 >15 11 12 1,32 41,10 1,42 1,22 0,07 0,05 53,00 21,32 >15 12 13 1,30 40,29 1,42 1,56 0,07 0,05 78,40 28,94 >15 13 14 2,51 78,00 2,49 2,94 0,17 0,08 91,20 44,24 >15 14 15 1,55 48,26 1,72 1,43 0,10 0,08 43,10 24,94 >15 15 16 1,17 36,38 1,55 0,64 0,09 0,07 34,30 22,63 >15 16 17 1,27 39,55 1,59 0,76 0,11 0,11 35,30 25,24 >15 17 18 1,13 35,22 1,38 0,42 0,11 0,19 23,40 15,85 >15 18 19 1,30 40,28 1,50 0,51 0,11 0,12 23,80 17,75 >15 19 20 1,67 52,00 2,46 0,50 0,24 0,21 24,70 23,43 >15 20 21 1,54 47,79 1,38 0,41 0,23 0,42 31,50 17,52 >15 21 22 1,52 47,38 1,46 0,46 0,21 0,38 29,10 17,71 >15 22 23 1,80 56,00 2,40 0,46 0,24 0,51 19,40 22,71 >15 23 24 1,96 61,00 2,34 0,53 0,21 0,48 20,10 20,55 >15 24 25 1,77 55,00 2,23 0,55 0,20 0,35 18,30 18,67 >15 25 26 1,96 61,00 2,61 0,50 0,15 0,31 17,40 20,85 >15 26 27 2,44 76,00 1,96 0,43 0,05 0,16 19,00 14,21 >15 27 28 3,12 97,00 1,62 0,50 0,04 0,08 24,60 13,76 >15 28 29 2,38 74,00 2,54 0,78 0,04 0,05 33,80 18,81 >15 29 30 2,76 86,00 1,78 0,67 0,04 0,05 32,90 14,77 >15 30 31 2,38 74,00 4,48 1,55 0,27 0,27 28,10 31,20 >15 31 32 2,57 80,00 3,66 1,54 0,33 0,72 26,90 29,55 >15 32 33 2,12 66,00 0,86 0,49 0,39 1,19 29,50 11,15 >15 33 34 1,90 59,00 0,24 0,18 0,34 1,34 19,50 5,06 >15 34 35 1,29 40,25 0,05 0,10 0,20 1,20 14,60 2,83 >15 35 36 5,40 168,00 0,16 0,54 0,62 0,98 44,80 12,74 >15 36 37 1,64 51,00 0,13 0,13 0,43 1,26 11,70 3,73 >15 Moyenne 1,82 56,72 1,53 0,73 0,15 0,30 38,11 19,88 >15



Tableau 3, Résultats des analyses, Forage SPT19

Forage: SPT19 De À Ag (oz/t) Ag (g/t) % Zn % Pb % Cu Au (g/t) Ga (g/t) In (g/t) % Fe 0 1 1,29 40,01 0,96 0,64 0,03 0,04 44,90 20,41 >15 1 2 1,15 35,87 0,84 0,45 0,03 0,03 44,40 19,98 >15 2 3 1,41 43,84 0,89 0,45 0,03 0,03 39,10 18,98 >15 3 4 1,77 55,00 0,81 0,64 0,04 0,02 61,90 20,59 >15 4 5 1,58 49,12 0,97 0,66 0,04 0,02 50,40 19,56 >15 5 6 1,47 45,57 1,07 0,56 0,05 0,04 42,90 20,13 >15 6 7 1,60 49,67 1,47 0,54 0,06 0,04 34,60 18,74 >15 7 8 1,44 44,85 1,28 0,66 0,06 0,03 52,90 21,95 >15 8 9 1,80 56,00 1,31 0,67 0,07 0,03 64,20 22,69 >15 9 10 1,58 49,05 1,09 0,75 0,07 0,03 44,00 19,30 >15 10 11 1,64 51,00 1,43 1,38 0,12 0,03 61,70 27,07 >15 11 12 1,43 44,43 1,12 0,74 0,07 0,05 42,90 19,06 >15 12 13 1,74 54,00 1,22 0,92 0,09 0,07 34,60 19,24 >15 13 14 2,31 72,00 1,88 2,42 0,11 0,07 72,10 35,59 >15 14 15 1,50 46,56 1,67 1,15 0,09 0,08 36,30 21,49 >15 15 16 1,46 45,45 1,86 0,74 0,09 0,09 25,30 20,74 >15 16 17 1,31 40,90 1,66 0,56 0,11 0,12 20,90 18,22 >15 17 18 1,07 33,38 0,91 0,43 0,08 0,12 32,20 15,83 >15 18 19 1,42 44,20 1,56 0,60 0,13 0,17 29,50 19,38 >15 19 20 1,55 48,36 1,96 0,52 0,19 0,20 25,50 20,45 >15 20 21 1,61 50,00 1,36 0,37 0,25 0,47 25,30 16,73 >15 21 22 2,03 63,00 2,25 0,45 0,19 0,43 17,90 19,59 >15 22 23 1,74 54,00 1,92 0,55 0,18 0,32 25,90 18,79 >15 23 24 2,28 71,00 3,19 1,22 0,11 0,21 53,90 28,06 >15 24 25 2,09 65,00 4,66 1,66 0,05 0,06 55,20 35,33 >15 25 26 2,06 64,00 5,32 1,81 0,05 0,06 61,70 40,76 >15 26 27 2,09 65,00 4,44 1,92 0,06 0,07 67,60 36,77 >15 27 28 2,93 91,00 7,89 3,06 0,11 0,10 113,10 75,13 >15 Moyenne 1,69 52,58 2,03 0,95 0,09 0,11 45,75 24,66 >15



Tableau 4, Résultats des analyses, Forage SPT20

Forage: SPT20 De À Ag (oz/t) Ag (g/t) % Zn % Pb % Cu Au (g/t) Ga (g/t) In (g/t) % Fe 0 1 1,36 42,22 0,70 0,66 0,02 0,07 34,50 15,17 >15 1 2 1,30 40,57 1,25 0,57 0,03 0,05 34,20 18,77 >15 2 3 1,34 41,74 1,07 0,44 0,02 0,03 30,60 19,95 >15 3 4 1,36 42,26 0,81 0,51 0,03 0,04 54,90 21,55 >15 4 5 1,52 47,18 0,75 0,59 0,03 0,02 60,60 20,97 >15 5 6 1,47 45,64 0,93 0,64 0,05 0,03 56,50 22,37 >15 6 7 1,49 46,34 1,08 0,69 0,06 0,04 61,90 23,80 >15 7 8 1,74 54,00 1,42 0,89 0,09 0,04 64,60 25,97 >15 8 9 1,77 55,00 1,35 0,88 0,08 0,03 69,80 29,14 >15 9 10 1,55 48,30 1,26 0,82 0,07 0,02 54,00 23,58 >15 10 11 1,67 52,00 1,42 1,23 0,11 0,03 54,30 25,22 >15 11 12 1,37 42,65 1,34 1,06 0,07 0,04 63,80 27,44 >15 12 13 1,57 48,88 1,77 1,72 0,10 0,07 83,80 33,28 >15 13 14 2,19 68,00 2,20 2,45 0,15 0,08 68,30 37,82 >15 14 15 1,51 46,94 1,50 1,17 0,09 0,04 42,10 23,83 >15 15 16 1,26 39,20 1,28 0,83 0,10 0,07 46,60 28,26 >15 16 17 1,26 39,11 1,18 0,62 0,12 0,14 27,80 19,08 >15 17 18 1,23 38,11 1,13 0,52 0,10 0,13 39,70 18,91 >15 18 19 1,56 48,38 1,76 0,65 0,15 0,12 33,90 23,68 >15 19 20 1,64 51,00 2,01 0,49 0,22 0,25 31,80 22,61 >15 20 21 1,64 51,00 0,86 0,53 0,24 0,43 51,80 19,19 >15 21 22 1,70 53,00 1,85 0,53 0,24 0,35 36,90 23,71 >15 22 23 1,64 51,00 1,84 0,56 0,19 0,39 28,50 20,65 >15 23 24 2,06 64,00 2,53 0,61 0,18 0,45 20,70 23,03 >15 24 25 1,93 60,00 1,85 0,69 0,15 0,41 22,50 19,06 >15 25 26 1,67 52,00 1,21 0,60 0,14 0,36 27,90 15,46 >15 26 27 1,86 58,00 1,73 0,75 0,18 0,37 30,00 20,07 >15 27 28 1,99 62,00 1,52 0,79 0,30 0,49 29,60 16,33 >15 28 29 2,35 73,00 2,40 1,63 0,10 0,19 44,30 23,81 >15 29 30 1,86 58,00 1,68 0,89 0,04 0,10 27,20 15,35 >15 30 31 2,19 68,00 1,89 1,21 0,14 0,27 39,90 20,55 >15 31 32 2,25 70,00 2,05 1,29 0,07 0,10 36,20 20,25 >15 Moyenne 1,67 51,80 1,49 0,86 0,11 0,16 44,04 22,46 >15



Tableau 5, Résultats des analyses, Forage SPT29

Forage: SPT29 De À Ag (oz/t) Ag (g/t) % Zn % Pb % Cu Au (g/t) Ga (g/t) In (g/t) % Fe 0 1 1,55 48,33 0,74 0,82 0,03 0,04 81,50 29,52 >15 1 2 1,05 32,60 0,76 0,44 0,03 0,03 56,30 21,50 >15 2 3 1,48 46,02 0,89 0,51 0,03 0,03 51,50 22,30 >15 3 4 1,37 42,72 0,98 0,73 0,04 0,03 51,80 20,04 >15 4 5 1,53 47,74 0,94 0,63 0,04 0,03 63,50 22,41 >15 5 6 1,70 53,00 1,29 0,71 0,05 0,03 52,70 22,54 >15 6 7 1,64 51,00 1,39 0,66 0,07 0,04 41,60 22,54 >15 7 8 1,64 51,00 1,18 0,69 0,07 0,03 65,90 26,08 >15 8 9 1,61 50,00 1,18 0,67 0,06 0,03 53,20 22,13 >15 9 10 1,64 51,00 1,29 0,94 0,09 0,04 41,70 20,10 >15 10 11 1,58 49,10 1,28 1,09 0,10 0,04 47,80 24,29 >15 11 12 1,26 39,09 1,38 0,70 0,09 0,07 37,70 27,84 >15 12 13 1,80 56,00 1,39 1,31 0,12 0,07 41,00 29,31 >15 13 14 1,99 62,00 1,73 2,37 0,14 0,29 76,20 40,43 >15 14 15 1,39 43,08 1,65 0,75 0,08 0,10 24,60 18,63 >15 15 16 1,64 51,00 1,41 1,19 0,09 0,07 39,60 21,54 >15 16 17 1,40 43,59 1,26 0,66 0,13 0,13 29,80 20,38 >15 17 18 1,20 37,19 0,93 0,49 0,08 0,13 35,20 18,64 >15 18 19 1,43 44,57 1,34 0,66 0,12 0,07 31,70 21,69 >15 19 20 1,64 51,00 2,03 0,56 0,21 0,15 36,00 23,95 >15 20 21 1,57 48,75 1,32 0,43 0,26 0,45 31,70 20,28 >15 21 22 1,64 51,00 1,94 0,48 0,21 0,49 21,40 19,20 >15 Moyenne 1,53 47,72 1,29 0,79 0,10 0,11 46,02 23,42 >15



Tableau 6, Résultats des analyses, Forage SPT30

Forage: SPT30 De À Ag (oz/t) Ag (g/t) % Zn % Pb % Cu Au (g/t) Ga (g/t) In (g/t) % Fe 0 1 1,37 42,74 1,17 0,78 0,03 0,05 43,80 21,34 >15 1 2 1,38 42,83 1,17 0,75 0,04 0,03 51,80 23,19 >15 2 3 1,23 38,29 0,86 0,50 0,03 0,03 48,90 21,83 >15 3 4 1,18 36,67 0,84 0,53 0,02 0,03 42,60 20,23 >15 4 5 1,12 34,71 0,83 0,50 0,03 0,03 61,90 24,09 >15 5 6 1,42 44,19 0,92 0,57 0,04 0,04 54,40 22,92 >15 6 7 1,61 50,00 1,02 0,66 0,05 0,02 47,00 21,75 >15 7 8 1,74 54,00 1,20 0,66 0,07 0,03 40,40 21,73 >15 8 9 1,64 51,00 1,25 0,75 0,07 0,03 84,40 28,32 >15 9 10 1,61 50,00 1,12 0,71 0,06 0,03 56,80 24,97 >15 10 11 1,46 45,52 1,11 0,73 0,06 0,03 58,30 22,13 >15 11 12 1,58 49,04 1,28 0,94 0,07 0,06 42,00 19,76 >15 12 13 2,28 71,00 2,49 2,58 0,16 0,08 79,60 43,47 >15 13 14 1,56 48,66 1,45 1,27 0,11 0,07 41,80 24,66 >15 14 15 1,41 43,77 1,38 0,93 0,09 0,07 36,40 21,23 >15 15 16 1,37 42,59 1,56 1,07 0,12 0,08 55,20 35,40 >15 16 17 1,36 42,44 1,30 0,68 0,13 0,12 26,20 20,05 >15 17 18 1,15 35,87 1,05 0,49 0,09 0,12 34,60 18,85 >15 18 19 1,35 42,00 1,07 0,56 0,11 0,08 37,00 19,61 >15 19 20 1,53 47,70 1,94 0,68 0,17 0,09 35,50 25,07 >15 20 21 1,55 48,11 1,76 0,69 0,28 0,27 52,10 27,41 >15 21 22 1,38 42,80 1,11 0,67 0,09 0,09 45,60 22,32 >15 22 23 1,42 44,22 1,16 0,61 0,14 0,17 42,50 21,55 >15 23 24 1,56 48,61 1,31 0,57 0,21 0,27 36,60 20,80 >15 24 25 1,67 52,00 1,44 1,17 0,15 0,20 48,90 25,21 >15 Moyenne 1,48 45,95 1,27 0,80 0,10 0,08 48,17 23,92 >15



Tableau 7, Résultats des analyses, Forage SPT1_4

Forage: SPT1_4 De À Ag (oz/t) Ag (g/t) % Zn % Pb % Cu Au (g/t) Ga (g/t) In (g/t) % Fe 0 1 2,57 79,96 1,96 1,44 0,04 0,04 67,73 12,48 27,22 1 2 1,65 51,24 1,87 1,63 0,07 0,02 194,00 23,08 22,87 2 3 1,55 48,36 1,66 1,45 0,09 0,04 190,00 20,88 24,12 3 4 1,40 43,44 1,42 1,25 0,08 0,03 168,00 16,40 24,94 4 5 1,46 45,56 1,37 1,10 0,06 0,02 164,00 13,52 26,14 5 6 1,74 54,16 1,43 0,87 0,06 0,02 95,16 24,23 28,44 6 7 1,70 52,88 1,36 1,20 0,06 0,02 147,00 6,40 28,16 7 8 1,84 57,24 1,47 1,09 0,08 0,03 99,65 5,76 28,53 8 9 1,85 57,40 1,42 0,98 0,07 0,03 93,60 7,36 29,75 9 10 1,87 58,04 1,26 0,97 0,06 0,03 74,09 20,65 27,86 10 11 1,82 56,56 1,23 0,80 0,06 0,03 56,32 20,61 26,57 11 12 2,00 62,16 1,50 1,59 0,09 0,04 76,56 7,00 24,77 12 13 1,90 59,20 1,73 1,81 0,10 0,04 92,72 8,24 25,19 13 14 1,66 51,68 1,40 1,24 0,08 0,06 52,96 23,26 26,84 14 15 1,63 50,64 1,39 1,51 0,12 0,05 76,32 8,64 25,16 15 16 2,18 67,88 1,65 2,11 0,14 0,05 89,48 8,92 25,49 16 17 1,48 46,08 1,24 1,33 0,11 0,07 77,96 7,80 25,16 17 18 1,72 53,52 1,36 1,59 0,13 0,07 86,50 10,36 27,03 18 19 1,64 51,12 1,44 1,64 0,16 0,08 97,57 15,32 27,31 19 20 1,53 47,68 1,26 1,13 0,13 0,07 61,04 23,49 26,15 20 21 1,56 48,56 1,38 0,77 0,15 0,09 50,32 21,05 27,92 21 22 1,50 46,64 1,37 0,83 0,13 0,07 48,20 21,38 27,39 22 23 1,51 46,96 1,42 0,64 0,17 0,08 38,76 19,71 27,87 23 24 1,55 48,16 1,41 0,81 0,08 0,05 52,72 19,62 25,72 24 25 1,52 47,24 1,44 0,65 0,17 0,09 41,48 18,95 27,63 Moyenne 1,71 53,29 1,46 1,22 0,10 0,05 91,69 15,40 26,57



Tableau 8, Résultats des analyses, Forage SPT1_5

Forage: SPT1_5 De À Ag (oz/t) Ag (g/t) % Zn % Pb % Cu Au (g/t) Ga (g/t) In (g/t) % Fe 0 1 3,28 102,04 1,79 2,55 0,06 0,05 118,00 6,92 23,18 1 2 2,16 67,24 3,43 1,56 0,11 0,04 80,16 13,32 26,32 2 3 1,97 61,32 3,56 1,67 0,07 0,04 83,04 9,68 25,00 3 4 1,45 45,08 1,56 1,33 0,09 0,08 164,00 9,24 22,98 4 5 1,60 49,68 1,50 1,36 0,10 0,05 156,00 10,64 24,10 5 6 1,36 42,20 1,38 1,06 0,09 0,08 143,00 7,32 24,00 6 7 1,84 57,20 1,91 1,21 0,08 0,03 114,00 9,20 25,42 7 8 1,90 59,20 1,50 0,71 0,08 0,03 63,00 23,36 28,11 8 9 1,67 52,00 1,72 0,78 0,06 0,03 73,44 24,97 26,24 9 10 1,83 56,96 1,29 0,64 0,07 0,03 47,48 19,14 27,93 10 11 1,68 52,16 1,45 0,66 0,06 0,03 53,64 20,81 26,75 11 12 2,37 73,84 1,36 1,53 0,10 0,03 66,60 21,53 25,89 12 13 1,74 54,04 1,55 1,02 0,07 0,03 56,92 22,20 26,80 13 14 2,19 68,24 1,64 1,43 0,12 0,04 75,28 7,28 23,85 14 15 1,89 58,68 1,61 1,94 0,13 0,05 107,00 8,72 24,37 15 16 1,63 50,80 1,63 1,47 0,11 0,06 64,80 7,48 27,10 16 17 1,34 41,68 1,45 1,93 0,13 0,08 77,32 9,20 25,69 17 18 1,38 42,82 1,35 1,42 0,09 0,07 48,93 21,56 28,76 18 19 1,39 43,08 1,42 0,95 0,11 0,08 55,44 7,64 26,40 19 20 1,27 39,48 1,19 0,74 0,09 0,09 43,44 20,57 26,20 20 21 1,27 39,48 1,18 0,79 0,13 0,08 51,72 24,05 25,71 21 22 1,50 46,60 1,58 0,83 0,13 0,08 50,68 24,45 28,13 22 23 1,49 46,32 1,52 1,08 0,13 0,08 51,74 23,93 25,41 23 24 1,46 45,28 1,40 0,89 0,12 0,08 52,96 21,26 26,08 24 25 1,81 56,20 1,40 1,30 0,27 0,14 96,56 8,44 25,84 Moyenne 1,74 54,06 1,65 1,23 0,10 0,06 79,81 15,32 25,85



Programme de forage

CDPR a fait appel à Ingetrol Comercial S.A.C., une filiale de Grupo Ingetrol (Chili) et à ConeTec Peru, une filiale du groupe ConeTec (Canada). La campagne utilise des techniques de forage par percussion et sonique pour garantir les résultats les plus précis.

Le 23 octobre, la Société a terminé le dernier des 40 forages, avant la saison des pluies, en récoltant plus de 1 000 échantillons sur une partie importante du gisement de résidus de Quiulacocha. Les échantillons ont été transportés en toute sécurité au laboratoire dans des conteneurs congélateurs et sont actuellement en cours d’analyse.

Essais en laboratoire

Tous les échantillons sont stockés et transportés à Lima dans des conteneurs congélateurs pour éviter l’oxydation et préserver l’intégrité des échantillons.

Les échantillons sont séchés et testés au laboratoire des services d’inspection (Bureau Veritas) à Lima. Après les tests géochimiques et minéralogiques, des composites représentatifs d’échantillons sélectionnés seront envoyés pour un programme de travaux de tests métallurgiques avancés.

Les résultats des analyses sont dérivés d’une combinaison d’ICP multiéléments (détection de 60 éléments), d’absorption atomique (pour déterminer les limites supérieures des métaux en Zn, Pb et Cu) et d’analyse pyrotechnique pour l’or.

Assurance qualité (AQ) et contrôle qualité (CQ)

La préparation des échantillons pour les analyses géochimiques comprend le séchage à 100 °C et le fractionnement en riffle pour obtenir un échantillon de pulpe représentatif de 250 grammes. L’échantillon ne subit pas de tamisage ni aucune autre préparation mécanique (concassage ou broyage) pour préserver la distribution granulométrique d’origine.

Bureau Veritas effectue tous les programmes de préparation et d’analyse des échantillons, soutenus par le programme AQ/CQ, qui est surveillé sur la base de chaque lot d’échantillons. Le programme AQ/CQ de CDPR consiste à insérer des échantillons jumeaux, des échantillons dupliqués grossiers, des échantillons dupliqués de pulpe, des matériaux de référence standard et des matériaux blancs grossiers, puis à effectuer des vérifications supplémentaires dans un deuxième laboratoire.

Géophysique

CDPR a terminé avec succès la phase 1 de ses études géophysiques, axées sur les zones sèches des résidus de Quiulacocha. Les relevés de profondeur, effectués par Geomain Ingenieros S.A.C., ont varié de 20 à plus de 40 mètres à divers endroits.

Les résidus de Quiulacocha

CDPR est titulaire de la concession « El Metalurgista » au Pérou, qui lui accorde le droit d’explorer et d’exploiter les résidus de Quiulacocha dans la zone qui lui est attribuée. Le Bureau général des mines du ministère péruvien de l’Énergie et des Mines a formellement confirmé le caractère exécutoire de ces droits.

L’installation de stockage des résidus de Quiulacocha couvre environ 115 hectares et devrait contenir environ 75 millions de tonnes de matériaux traités des années 1920 aux années 1990.

Au départ, ces résidus résultaient de l’extraction de plus de 16 millions de tonnes de minéralisation cuivre-argent-or avec des teneurs historiques rapportées allant jusqu’à 10 % Cu, 4 g/t Au et plus de 300 g/t Ag et plus tard, de l’extraction de plus de 58 millions de tonnes de matériaux minéralisés zinc-plomb-argent avec des teneurs historiques moyennes de 7,41 % Zn, 2,77 % Pb et 90,33 g/t Ag.

Avec des coûts d’exploitation minimes en raison de la présence de matériaux de surface et de la capacité de retraitement actuelle des usines adjacentes, le projet Quiulacocha de CDPR se distingue comme l’une des principales initiatives minières du Pérou. Ce projet offre des avantages économiques et vise à restaurer l’environnement et à créer des opportunités d’emploi, en adéquation avec les besoins de la communauté locale.

Information technique

M. Alfonso Palacio Castilla, ingénieur agréé MIMMM (ing.) et surintendant de projet pour CDPR, a examiné et approuvé les informations scientifiques et techniques contenues dans ce communiqué de presse. M. Palacio est une personne qualifiée aux fins de l’établissement de rapports conformément au Règlement 43-101.

À propos de Ressources Cerro de Pasco

Ressources Cerro de Pasco se concentre sur le développement de son principal actif détenu à 100 %, la concession minière El Metalurgista, qui comprend des résidus minéraux et des stocks extraits de la mine à ciel ouvert de Cerro de Pasco, dans le centre du Pérou. L’approche de la Société à El Metalurgista implique le retraitement et l’assainissement environnemental des déchets miniers et la création de nombreuses opportunités dans le cadre d’une économie circulaire.

Renseignements

Guy Goulet, chef de la direction

Téléphone : +1-579-476-7000

Cell. : +1-514-294-7000

Courriel : ggoulet@pascoresources.com

Énoncés prospectifs et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une « information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par des mots comme « planifie », « cherche », « s’attend », « estime », « a l’intention », « anticipe », « croit », « pourrait », « probable » ou des variations de ces mots, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « seront », « pourraient », « seront prises », « se produiront », « seront atteints » ou d’autres expressions similaires.

De tels énoncés prospectifs, y compris concernant les attentes de la direction de CDPR à l’égard de la réalisation, du calendrier et de la portée de son programme de forage, l’achèvement d’un rapport sur les ressources ainsi que les activités et l’expansion et la croissance des opérations de CDPR, sont basés sur les estimations de CDPR et comportent des risques connus et non connus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents de ceux qui sont exprimés ou qui sont implicites dans ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives.

Les énoncés prospectifs sont sujets à des facteurs économiques et commerciaux, à des incertitudes et à d’autres facteurs, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics de la CDPR, disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca . Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Bien que le CDPR estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés et à ces informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les énoncés prospectifs ni les informations prospectives inclus aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent.

Le TSXV et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSXV) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/be6a39dd-79dc-45f6-bb38-5c863546f8c5/fr

Figure 1 Figure 1 : Programme de forage de 40 trous à Quiulacocha,illustrant les trous de forage associés à ce communiqué de presse.

