Lantronix amplía su alianza con TD SYNNEX para distribuir sus sistemas de gestión fuera de banda, infraestructuras de red y soluciones industriales de IoT en toda Europa

IRVINE, California, March 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), uno de los principales proveedores a nivel mundial de infraestructuras informáticas y conectividad para soluciones de IoT destinadas a facilitar la implementación de la IA de borde, ha anunciado hoy la ampliación de su colaboración con TD SYNNEX (NYSE:SNX), empresa líder a nivel mundial en lo que respecta a la distribución e integración de soluciones tecnológicas en el ecosistema de las TI. TD SYNNEX, uno de los principales distribuidores de Lantronix en Norteamérica, distribuirá a partir de ahora sus sistemas de gestión fuera de banda, infraestructuras de red y soluciones de Internet industrial de las cosas (IIoT) en Europa, ampliando así el apoyo que presta a los clientes y socios de canal globales de Lantronix.

"La ampliación de la colaboración con TD SYNNEX, cuyo objetivo es el de aumentar la presencia de Lantronix en el mercado europeo, ofrecerá a nuestros clientes y socios comerciales mutuos la posibilidad de acceder directamente desde el mercado local a las soluciones avanzadas de gestión fuera de banda, infraestructura de red e IoT industrial de Lantronix", declaró Kurt Hoff, vicepresidente de ventas internacionales y marketing de Lantronix. "Estamos muy emocionados ante el crecimiento del mercado que previsiblemente se producirá con esta ampliación de nuestra colaboración, ya que nuestras soluciones encajan perfectamente con la propuesta de mercado especializada en IA, IoT e integración/automatización de TD SYNNEX".

"Estamos realmente encantados de ampliar nuestra alianza con Lantronix, empresa líder del mercado". "Esta ampliación, respaldada por el éxito probado de la larga relación que hemos mantenido ya en EE. UU., hará que nuestros clientes y socios comerciales europeos puedan beneficiarse de las ventajas de los productos de eficacia probada de Lantronix y brindará a nuestros clientes globales mutuos el valor añadido de contar con un único distribuidor centralizado", declaró Craig Smith, vicepresidente de datos, IA y aplicaciones empresariales de TD SYNNEX.

Acerca de TD SYNNEX

TD SYNNEX (NYSE: SNX) es una empresa líder global dedicada a la distribución e integración de soluciones tecnológicas en el ecosistema de las tecnologías de la información. Somos un socio innovador que ayuda a sus más de 150 000 clientes, repartidos en más de 100 países distintos, a maximizar el valor de sus inversiones tecnológicas, evidenciar sus logros comerciales y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento. TD SYNNEX, con sede tanto en Clearwater, Florida, como en Fremont, California, cuenta con más de 23 000 trabajadores encargados de identificar y reunir los productos, servicios y soluciones de TI más competitivos de más de 2500 proveedores tecnológicos de primer nivel. Nuestra cartera de soluciones edge-to-cloud (del borde a la nube) está arraigada en algunos de los segmentos tecnológicos de mayor crecimiento como, por ejemplo, la nube, la ciberseguridad, los macrodatos/el análisis de datos, la IA, el IoT, la movilidad informática y los modelos digitales XaaS (todo como servicio). En TD SYNNEX, nuestro compromiso es el de servir a los clientes y las comunidades, y estamos convencidos de que, al actuar de manera intencionada como un respectado ciudadano corporativo, podemos tener un impacto positivo tanto en nuestra gente como en nuestro planeta. Nuestro objetivo es el de convertirnos en una empresa diversa e inclusiva, capaz de atraer a los mayores talentos del ecosistema de las TI. Para obtener más información, visite la página www.tdsynnex.com.

Acerca de Lantronix

Lantronix Inc. es un proveedor líder a nivel mundial de soluciones informáticas y de conectividad IoT dirigidas a sectores de alto crecimiento, como las ciudades inteligentes, las empresas y el sector de los transportes. Los productos y servicios de Lantronix permiten a las empresas alcanzar el éxito en los crecientes mercados del IoT, ofreciendo soluciones personalizables destinadas a facilitar la implementación de la IA de borde. Entre las vanguardistas soluciones de Lantronix, se incluyen las infraestructuras de subestaciones inteligentes, los sistemas de infoentretenimiento y videovigilancia, así como sistemas de gestión avanzada fuera de banda (OOB) para computación en la nube y de borde.

Declaración de "Puerto Seguro" conforme a la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995: este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes federales de valores, entre otras, declaraciones relacionadas con los productos de Lantronix o su equipo directivo. Dichas declaraciones prospectivas están basadas en nuestras expectativas actuales y sujetas a riesgos e incertidumbres considerables que podrían hacer que nuestros resultados reales, negocios futuros, situación financiera o rentabilidad difieran sustancialmente de nuestros resultados históricos o de aquellos expresados o implícitos en cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa. Los riesgos e incertidumbres potenciales incluyen, entre otros, factores como los efectos de las condiciones económicas regionales y mundiales negativas o en deterioro, o la inestabilidad del mercado sobre nuestro negocio, incluidos los efectos en las decisiones de compra de nuestros clientes; nuestra capacidad para mitigar cualquier interrupción en nuestras cadenas de suministro las de nuestros proveedores y las de nuestros vendedores debido a la pandemia de la COVID-19 u otros brotes, guerras y tensiones recientes en Europa, Asia y Oriente Medio, u otros factores; las respuestas futuras a las crisis de salud pública y sus efectos; riesgos cibernéticos; cambios en las leyes, regulaciones y aranceles aplicables de los gobiernos de EE. UU. y extranjeros; nuestra capacidad para implementar con éxito nuestra estrategia de adquisiciones o de integrar empresas adquiridas; dificultades y costes de proteger patentes y otros derechos de propiedad; el nivel de nuestra deuda, nuestra capacidad para hacer frente al pago de nuestra deuda y las restricciones en nuestros acuerdos de deuda; y cualquier factor adicional incluido en nuestro informe anual en el formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 30 de junio de 2024, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") el 9 de septiembre de 2024, incluid en la sección titulada "Factores de riesgo" del artículo 1A del apartado I de dicho informe, así como en los demás documentos públicos presentados ante la SEC. También cabe la posibilidad de que, ocasionalmente, se identifiquen factores de riesgo adicionales en documentos que tengamos que presentar en el futuro. Asimismo, es posible que los resultados reales difieran debido a riesgos e incertidumbres adicionales que actualmente no conocemos o que no consideramos relevantes para nuestro negocio. Por estos motivos, se advierte a los inversores de que no confíen indebidamente en ninguna de estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas son válidas únicamente en la fecha en que se realizan. Renunciamos expresamente a cualquier intención u obligación de actualizar las declaraciones prospectivas pasada dicha fecha para ajustarlas a los resultados reales o a cambios en nuestras opiniones o expectativas, excepto cuando lo exija la ley o las normas aplicables de Nasdaq Stock Market LLC. En el caso de que actualicemos o corrijamos alguna declaración prospectiva, los inversionistas no deben dar por hecho que realizaremos actualizaciones o correcciones adicionales.

