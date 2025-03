En compétition pour tenter de remporter le prix de 1 M$ offert par Rogers : numéros clés de l’épisode de ce soir de Canada’s Got Talent

– Regardez l’épisode de ce soir sur Citytv+. De nouveaux épisodes sont diffusés tous les mardis sur Citytv et Citytv+ –

TORONTO, 18 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Voici quelques moments clés de l’épisode de ce soir de Canada’s Got Talent :

BEVERLY SARAZA (Toronto, Ontario) a reçu une ovation debout après son interprétation explosive de « Bang Bang » par Jessie J. mettant en vedette Ariana Grande et Nicki Minaj.

a reçu une ovation debout après son interprétation explosive de « Bang Bang » par Jessie J. mettant en vedette Ariana Grande et Nicki Minaj. L’homme fort TULGA (Mongolie) a impressionné la foule en tenant un poteau de 330 livres avec les dents pendant qu’il pendait au plafond. L’animatrice Lindsay Ell a dit qu’il s’agit de « la chose la plus dangereuse que j’ai vue sur la scène de Canada’s Got Talent ».

a impressionné la foule en tenant un poteau de 330 livres avec les dents pendant qu’il pendait au plafond. L’animatrice Lindsay Ell a dit qu’il s’agit de « la chose la plus dangereuse que j’ai vue sur la scène de Canada’s Got Talent ». Le groupe THE MARTIN BOYS (Woodstock, Nouveau-Brunswick) a interprété une chanson country originale intitulée « Miracle Cure ». La juge Shania Twain a affirmé : « Cette chanson pourrait être diffusée à la radio dès demain. »

a interprété une chanson country originale intitulée « Miracle Cure ». La juge Shania Twain a affirmé : « Cette chanson pourrait être diffusée à la radio dès demain. » L’humoriste SAI KIT LO (Markham, Ontario) a fait mourir de rire les juges. Howie Mandel a déclaré : « Je crois que vous serez dans la finale! »

a fait mourir de rire les juges. Howie Mandel a déclaré : « Je crois que vous serez dans la finale! » Le groupe CHOIR! CHOIR! CHOIR! (Toronto, Ontario) a présenté une fusion brillante de « We Will Rock You » par Queen et « Rock You » par Helix, et a fait chanter tout le public. Katherine a dit que c’était « une façon ingénieuse de partager leur talent ».

a présenté une fusion brillante de « We Will Rock You » par Queen et « Rock You » par Helix, et a fait chanter tout le public. Katherine a dit que c’était « une façon ingénieuse de partager leur talent ». La drag queen CHANTAAAAL (Cancon, France) a réalisé une interprétation de « My Heart Will Go On » de Céline Dion, et le juge Kardinal Offishall a déclaré que c’était « incroyablement divertissant ».

a réalisé une interprétation de « My Heart Will Go On » de Céline Dion, et le juge Kardinal Offishall a déclaré que c’était « incroyablement divertissant ». ILLUMIN DRONE SHOWS (Toronto, Ontario) a présenté un spectacle de drones en direct avec 600 lumières à couper le souffle dans un exploit éblouissant d’ingénierie et d’art.

a présenté un spectacle de drones en direct avec 600 lumières à couper le souffle dans un exploit éblouissant d’ingénierie et d’art. Vétéran d’America’s Got Talent et artiste viral, WES-P (Japon) a exécuté un numéro risqué qui a tenu le public en haleine. Shania a dit qu’« il y avait tellement de suspense! »

a exécuté un numéro risqué qui a tenu le public en haleine. Shania a dit qu’« il y avait tellement de suspense! » Kardinal a appuyé sur le Golden Buzzer lors du numéro du chanteur CARSIM BIRMINGHAM (Vancouver, Colombie-Britannique), pour sa performance émotionnelle et puissante de « Lay Me Down » par Sam Smith.



Rogers remet une fois de plus à qui remportera la compétition Canada’s Got Talent un prix de 1 M$ qui changera le cours de sa vie (plus 50 $ offerts par Howie Mandel), le plus gros prix en argent de l’histoire de la télévision canadienne – ainsi que des conseils financiers de la CIBC. Mais ce n’est pas tout! Chaque personne ou groupe qui obtient le Golden Buzzer recevra 25 000 $ (pour un total de 150 000 $), remis par la CIBC, pour l’aider à faire de ses rêves une réalité.

Prestations de ce soir (mardi 18 mars)

THE JAMBO BROTHERS – Cascades

Nairobi, Kenya

Regardez le numéro de THE JAMBO BROTHERS

BEVERLY SARAZA – Chant/musique

Toronto (Ontario)

Regardez le numéro de BEVERLY SARAZA

YUIYUI – Danse

Japon

Regardez le numéro de YUIYUI

TULGA – Variété

Mongolie

Regardez le numéro de TULGA

DEEP SOUTHWEST – Humour

Chatham-Kent (Ontario)

Regardez le numéro de DEEP SOUTHWEST

THE MARTIN BOYS – Ensemble vocal

Woodstock, Nouveau-Brunswick

Regardez le numéro de THE MARTIN BOYS

SAI KIT LO – Humour

Markham (Ontario)



Regardez le numéro de SAI KIT LO

CHOIR! CHOIR! CHOIR! – Ensemble vocal

Toronto (Ontario)



Regardez le numéro de CHOIR! CHOIR! CHOIR!

CHANTAAAAL – Chant/musique

France



Regardez le numéro de CHANTAAAAL

ILLUMIN DRONE SHOWS – Variété

Toronto (Ontario)



Regardez le numéro d’ILLUMIN DRONE SHOWS

WES-P – Variété

Japon



Regardez le numéro de WES-P

CARSIM BIRMINGHAM – Chant/musique

Vancouver (Colombie-Britannique)

Regardez le numéro de CARSIM BIRMINGHAM

**À VENIR**

Voici un avant-goût de l’émission de la semaine prochaine (mardi 25 mars)

THOMAS ROCHELET – Variété

Montréal (Québec)

CGT.Citytv.com / YouTube

ERIC MANUEL – Chant/musique

Floride, États-Unis

CGT.Citytv.com / YouTube

MICAH THE VELAWESOMERAPTOR – Variété

Acton (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

GERRARDON – Variété

Japon

CGT.Citytv.com / YouTube

JONATHAN POOLEY – Chant/musique

Paris (Ontario)

CGT.Citytv.com / YouTube

MONTRÉAL TRIO – Variété

Montréal (Québec)

CGT.Citytv.com / YouTube

DEEDEE AUSTIN – Chant/musique

Première Nation Abegweit, Île-du-Prince-Édouard

CGT.Citytv.com / YouTube

L’émission Canada’s Got Talent est produite par MEM Inc. et Fremantle, en association avec Citytv, une division de Rogers Sports & Média. Elle est basée sur le concept Got Talent de Fremantle et SYCO Entertainment.

