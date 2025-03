CURRENC集团与ARC集团联合设立1亿美元AI专项投资基金

推动全球AI数据中心、绿色能源及算力基础设施发展

新加坡, March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CURRENC Group Inc. (纳斯达克代码:CURR)(以下简称“CURRENC”或“公司”),一家通过人工智能(以下简称“AI”)解决方案在全球范围赋能金融机构的金融科技先驱企业,今日宣布与全球顶尖投资银行ARC Group达成合作,携手成立一支聚焦AI领域的投资基金(以下简称“CURR-ARC AI 1 基金”或“该基金”)。该基金计划募资规模高达1亿美元,将着重对AI数据中心(AIDC)、绿色能源及算力基础设施等领域进行投资,推动全球AI创新及数字化转型。

CURRENC集团与ARC Group将通过双方设立的合资实体CURR-ARC GP Limited,共同担任该基金的普通合伙人(GP)。在该合资公司中,CURRENC集团持有80%的权益,ARC集团持有20%的权益。

该基金投资重点如下:

约80%的资金将用于全球范围内的AI算力设施及绿色能源基础设施项目,其中包括CURRENC计划在马来西亚建设的500兆瓦超大规模人工智能数据中心(AIDC)一期项目。 约20%的资金将投向AI生态系统、金融科技以及AI驱动型解决方案等领域的初创企业和新兴公司。

基金将由一支经验丰富的科技与金融专家团队管理,以及具备丰富经验的资产管理专家和专业AIDC运营商。该团队将密切协作,共同执行基金的投资战略。

“CURR-ARC AI 1 基金是我们战略布局中的一项变革性举措,致力于构建兼具稳健性与可持续性的生态,全面覆盖AIDC、绿色能源、金融科技及AI驱动的解决方案领域,”CURRENC集团创始人兼执行董事长江庆恩先生表示,“凭借该基金,我们将赋能各行业成熟头部企业和新兴颠覆者,同时全方位驱动AI与可持续技术的创新发展。我们坚信,这一投资将充分释放AI潜力,推动全球数字化转型,为我们的利益相关方及全社会创造长期价值。”

ARC Group首席执行官Abraham Cinta先生补充道:“我们很高兴能与CURRENC Group携手合作,共同推进我们对全球产业未来的共同愿景。凭借双方在科技与金融领域的深厚专业实力,我们有优势塑造全新的AI创新、绿色能源基础设施及可扩展计算解决方案,推动全球可持续发展 。 ”

关于CURRENC Group Inc.

CURRENC Group Inc. (纳斯达克代码:CURR)是一家金融科技先驱企业,致力于通过AI技术重塑全球金融服务。公司在全球范围赋能金融机构,凭借一系列AI工具,提供全面的AI解决方案,旨在助力银行、保险公司、电信企业、政府机构、加密货币交易所等各类金融机构降本增效、并提升客户满意度。公司的数字汇款平台还支持电子钱包、汇款公司及企业提供实时、全天候的全球支付服务,推动欠发达社区的金融普惠。

关于ARC Group

ARC Group是一家全球化的投资银行及管理咨询公司,专注于融通亚洲与西方市场。公司提供全方位的金融解决方案,包括IPO、并购、融资、风险投资及SPAC等业务领域。ARC Group还设有独立的咨询部门,专门协助在亚洲与西方市场兼营的企业应对独特挑战。集团总部位于香港,在中国大陆、美国、马来西亚、印度尼西亚、越南、印度、瑞典及阿联酋均设有办事处,凭借广泛的全球布局优势,为客户提供卓越的跨境金融及咨询服务。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性声明。该等声明依据美国《1995年私人证券诉讼改革法案》中的“安全港”条款作出。凡非历史事实的声明,包括有关公司认知和预期的声明,均属前瞻性声明。前瞻性声明涉及固有风险与不确定性,若干因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明所载内容存在重大差异。某些情况下,前瞻性声明可通过“可能”、“将会”、“预期”、“预计”、“目标”、“旨在”、“估计”、“预料”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“很可能”或其他类似表述加以识别。请参阅公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的资料,以获得该等及其他风险、不确定性或因素相关的进一步详细信息。本新闻稿所载所有信息均截至本新闻稿发布之日,除非适用法律另有规定,公司没有义务对该等信息进行更新。

投资者及媒体联络

CURRENC Group 投资者关系部门

邮箱: investors@currencgroup.com

