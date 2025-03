Exterro et Integreon unissent leurs forces pour offrir la référence absolue en matière de solutions de gestion d’e-discovery et d’examen de documents

Ce partenariat allie une suite logicielle primée d’e-discovery et de gestion des risques liés aux données à des services uniques de découverte de données et d’examen de documents

FRISCO, Texas et AUSTIN, Texas, 18 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, Inc., le principal fournisseur de solutions logicielles de gestion des risques liés aux données pour les professionnels de l’investigation informatique et criminalistique numérique, la confidentialité, la sécurité et la gouvernance des données, et Integreon, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions juridiques basées sur la technologie, ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique visant à proposer des services gérés d’e-discovery et d’examen de documents.

Ces deux chefs de file du secteur offrent désormais à leurs clients l’une des meilleures solutions d’e-discovery gérées, qui allie le logiciel de pointe d’Exterro et la solide expertise d’Integreon en matière d’examen de documents géré. La solution globale d’Exterro et d’Integreon permet aux entreprises de gérer efficacement les risques tout en améliorant l’efficacité, la rentabilité et la défense de leurs processus d’e-discovery et d’examen des documents.

Pour les entreprises impliquées dans des litiges multiples, la solution de stockage à instance unique d’Exterro multiplie les économies car les documents peuvent être examinés une seule fois et exploités dans un nombre illimité de cas. Cette solution d’e-discovery gérée proposée par Exterro et Integreon offre aux entreprises clientes plusieurs avantages :

Réduction des coûts et efficacité : elle réduit les dépenses en consolidant les fournisseurs tout en rationalisant les tâches juridiques pour améliorer la productivité.

« Avec la croissance exponentielle des informations stockées électroniquement et l’évolution des réglementations nationales et fédérales, les entreprises doivent se montrer toujours plus proactives dans la gestion des risques, notamment les cybermenaces, la conformité réglementaire, la confidentialité des données et l’exposition légale », a expliqué Bobby Balachandran, fondateur et PDG d’Exterro. « En associant la technologie de pointe d’Exterro et les services d’expertise éprouvés d’Integreon, elles peuvent identifier, analyser et se protéger efficacement de ces risques, en gardant une longueur d’avance sur les menaces émergentes. »

Basée sur l’IA, la technologie d’Exterro évolue en permanence pour fournir des informations plus intelligentes et exploitables ainsi qu’une automatisation qui fait défaut à de nombreux concurrents. Associées à l’équipe mondiale d’experts juridiques d’Integreon, les entreprises bénéficient d’un cadre d’e-discovery unique, évolutif et défendable, adapté à leurs besoins spécifiques.

« Nos clients ont besoin de solutions sophistiquées et technologiques pour répondre aux exigences évolutives des contentieux, des enquêtes et de la conformité réglementaire », a ajouté Phil Goodin, vice-président exécutif des services de contentieux chez Integreon. « Cette approche holistique positionne Exterro et Integreon comme LA référence en matière de services de gestion d’e-discovery et d’examen de documents, en fournissant une solution intégrée qui garantit des résultats supérieurs tout en réduisant la charge de travail des équipes juridiques internes. »

À propos d’Exterro

Exterro permet aux entreprises de gérer les risques liés aux données grâce à une plateforme exhaustive d’e-discovery, de confidentialité des données, de cybersécurité, de gouvernance des données et de criminalistique numérique. Contrairement à n’importe quel autre fournisseur de logiciels, Exterro permet aux entreprises de comprendre facilement leurs données et de prendre des mesures rapides. Les solutions basées sur l’IA d’Exterro fournissent des informations précises et exploitables, qui permettent aux entreprises de garantir la conformité, de réduire les risques et de rationaliser les opérations tout en réduisant les coûts. Grâce à Exterro, les entreprises peuvent acquérir la clarté et la confiance nécessaires pour relever les défis les plus critiques auxquels elles sont confrontées en matière de données. Pour plus d’informations, consultez le site www.exterro.com.

À propos d’Integreon

Integreon est un fournisseur mondial reconnu de solutions juridiques, créatives et commerciales externalisées pour les entreprises et les cabinets d’avocats désireux d’accroître leurs capacités et leurs performances. Il compte plus de 4 000 professionnels qui fournissent un soutien expert sur une gamme de services gérés, allant de la conception créative à la diffusion de contenu en passant par le soutien administratif dans les domaines juridiques et de conformité. Avec des centres de livraison mondiaux sur trois continents, Integreon offre un service 24 h/24 dans plus de 70 langues et s’engage activement dans la réussite de ses clients, en leur fournissant en permanence des solutions innovantes et technologiques qui améliorent l’agilité et l’efficacité afin d’améliorer leurs performances. Integreon est détenu par EagleTree Capital, une société de capital-investissement de premier plan basée à New York et spécialisée dans les entreprises de taille moyenne, qui gère plus de 5 milliards de dollars d’actifs.

Pour plus d’informations sur la gamme de services d’Integreon, envoyez un courriel à info@integreon.com, consultez www.integreon.com et suivez Integreon sur LinkedIn, X et Facebook.

