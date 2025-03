CURRENC拟在马来西亚布局500兆瓦超大规模人工智能数据中心

助力全球金融机构AI技术创新,打造数字化转型新基石

新加坡, March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CURRENC Group Inc. (纳斯达克代码:CURR)(以下简称“CURRENC”或“公司”),一家通过人工智能(以下简称“AI”)解决方案在全球范围赋能金融机构的金融科技先驱企业,今日宣布公司计划在马来西亚柔佛州收购一块占地约100英亩的土地,用于建设超大规模人工智能数据中心(AIDC)。

CURRENC此次项目计划建设总容量达500兆瓦的超大规模AI数据中心园区,预计分阶段实施。其中第一阶段建设规模为100兆瓦,目标于2026年年底建成并投入运营。园区建成后,将为超大规模客户、企业客户及其他类型的数据中心用户提供主机托管和批发租赁等多种灵活服务,确保园区拥有广泛稳定的客户基础。项目全面建成后,有望成为东南亚规模最大的人工智能数据中心之一,并成为CURRENC集团推动全球金融机构加速应用AI技术战略布局的重要基石。

目前,公司已与若干潜在核心客户展开洽谈,每个阶段的建设都将以提前获得长租客户承诺为前提,以确保数据中心容量的高效使用和稳定收入。

“这项投资标志着CURRENC开启全新发展篇章,补充并完善了我们现有的金融机构AI工具组合,”CURRENC集团创始人兼执行董事长江庆恩先生表示,“随着以DeepSeek和通义千问为代表的开源模型日益成熟、基础大语言模型部署成本迅速降低,人工智能正迅速成为金融行业必备技术,带动全球金融机构对AI技术及支持服务的需求快速增长。我们的新AIDC将提供前所未有的高效算力,以及灵活且可扩展的基础设施,助力金融机构在全业务流程中有效落地AI应用,从而在数字时代保持竞争优势。在AIDC的强力支持下,CURRENC的综合AI解决方案将持续降低金融机构应用AI技术的门槛,赋能金融行业的增长,引领东南亚及全球金融业的数字化转型进程。”

柔佛州地处新加坡以北约20公里处,是亚太地区增长最快的数据中心市场之一。凭借其卓越的国际数据连接能力、直连新加坡的光纤网络、可靠的电力基础设施,以及马来西亚政府为数据中心运营商和从业人员提供的一系列税收优惠政策,柔佛州已迅速崛起为东盟乃至亚太地区重要的数据中心产业基地,吸引大量行业领先企业进驻。

关于CURRENC Group Inc.

CURRENC Group Inc. (纳斯达克代码:CURR)是一家金融科技先驱企业,致力于通过AI技术重塑全球金融服务。公司在全球范围赋能金融机构,凭借一系列AI工具,提供全面的AI解决方案,旨在助力银行、保险公司、电信企业、政府机构、加密货币交易所等各类金融机构降本增效、并提升客户满意度。公司的数字汇款平台还支持电子钱包、汇款公司及企业提供实时、全天候的全球支付服务,推动欠发达社区的金融普惠。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性声明。该等声明依据美国《1995年私人证券诉讼改革法案》中的“安全港”条款作出。凡非历史事实的声明,包括有关公司认知和预期的声明,均属前瞻性声明。前瞻性声明涉及固有风险与不确定性,若干因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明所载内容存在重大差异。某些情况下,前瞻性声明可通过“可能”、“将会”、“预期”、“预计”、“目标”、“旨在”、“估计”、“预料”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“很可能”或其他类似表述加以识别。请参阅公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的资料,以获得该等及其他风险、不确定性或因素相关的进一步详细信息。本新闻稿所载所有信息均截至本新闻稿发布之日,除非适用法律另有规定,公司没有义务对该等信息进行更新。

投资者及媒体联络

CURRENC Group 投资者关系部门

邮箱: investors@currencgroup.com



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.