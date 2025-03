Rush Factory Oyj

Rush Factory Oyj sopii Hans Niemen nimittämisestä yhtiön toimitusjohtajaksi ehdollisena Rush Factory Oyj:n ja Sunborn International Holding Oy:n osakevaihdon toteutumiselle

Rush Factory Oyj (”Rush Factory”) tiedotti 5.12.2024, että Rush Factory, Sunborn Oy, PM Ruukki Oy, Jerovit Investment Oy ja Oy Haapalandia Invest Ltd ovat allekirjoittaneet osakevaihtosopimuksen, jonka mukaan se hankkii Sunborn International Holding Oy:n (”SBIH”) osakevaihdolla (”Osakevaihto”). Osakevaihdon toteuttaminen edellyttää sen hyväksymistä Rush Factoryn ylimääräisessä yhtiökokouksessa (”Ylimääräinen Yhtiökokous”) kahden kolmasosan annettujen äänien ja edustettujen osakkeiden enemmistöllä.

Valmistautuakseen Osakevaihdon toteuttamiseen Rush Factory on tänään allekirjoittanut ehdollisen toimitusjohtajasopimuksen SBIH:n nykyisen toimitusjohtajan Hans Niemen kanssa. Toimitusjohtajasopimuksen voimaantulo on ehdollinen Osakevaihdon toteuttamiselle ja Ylimääräisessä Yhtiökokouksessa valittavan uuden hallituksen hyväksynnälle.

Hans Niemi on toiminut SBIH:n toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2020 ja hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2021. Niemellä on yli 20 vuotta kokemusta hotellialalta ja kiinteistökehityksestä Sunborn-konsernissa. Lisäksi Rush Factoryn hallitus aikoo ehdottaa Ylimääräiselle Yhtiökokoukselle, että Niemi valittaisiin Rush Factoryn hallitukseen Osakevaihdon toteuttamisesta lähtien.

Rush Factoryn nykyinen toimitusjohtaja Mika Metsämäki jatkaa tehtävässään, kunnes Niemen toimitusjohtajasopimus astuu voimaan.





Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894





Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

