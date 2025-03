L’ACP célèbre la Journée nationale du propane dans un contexte commercial mondial difficile

OTTAWA, Ontario, 18 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le Canada célèbre la Journée nationale du propane le 19 mars 2025, l'Association canadienne du propane (ACP) souligne le rôle essentiel que joue cette ressource dans l'alimentation en énergie des foyers, des entreprises et des industries à travers le pays. En cette période d'incertitude causée par l'évolution des politiques commerciales mondiales et les droits de douane imposés par les États-Unis, il est plus important que jamais de reconnaître la résilience du secteur canadien du propane et la nécessité d'une action unifiée pour garantir que le propane reste fiable et abordable.

«Notre industrie repose sur des relations de longue date et une chaîne d'approvisionnement profondément intégrée qui s'étend au Canada, aux États-Unis et à d'autres marchés mondiaux, a déclaré Shannon Watt, présidente-directrice générale de l'Association canadienne du propane. Malgré les défis posés par les tarifs douaniers, nous restons déterminés à travailler en collaboration avec nos partenaires américains tout en préconisant des solutions qui renforcent notre chaîne d'approvisionnement nationale.»

Le Canada et les États-Unis entretiennent la plus importante relation commerciale bilatérale au monde, qui est renforcée par notre relation en matière d’énergie mutuellement bénéfique. Étant donné qu'un baril de propane sur sept aux États-Unis provient du Canada, on estime qu'un tarif douanier de 10% augmenterait le coût du propane canadien de 200 millions de dollars par an. Un coût qui affectera tous les consommateurs de propane et aura un impact sur l'accessibilité de l'énergie des deux côtés de la frontière.

Alors que l'incertitude persiste, l'ACP souligne que la coopération, et non la division, est la clé pour assurer la stabilité et la sécurité des consommateurs de propane et des entreprises.

Au Canada, il faut éliminer les barrières interprovinciales qui entravent la circulation efficace du propane à travers le pays. L'ACP exhorte les décideurs politiques à reconnaître les certifications et réglementations provinciales équivalentes et à adopter des codes de sécurité fédéraux afin d'éliminer les coûteux obstacles redondants et d'établir un réseau de distribution de propane plus homogène et fiable à l'échelle nationale.

«À une époque où les marchés mondiaux sont volatils, le Canada doit s'efforcer de lever les obstacles internes qui rendent l'utilisation du propane encore plus difficile, a ajouté Mme Watt. Il importe que toutes les parties prenantes – gouvernements, industrie et organismes de réglementation – travaillent ensemble pour garantir la sécurité énergétique et la stabilité économique partout au Canada.»

En cette Journée nationale du propane, l’ACP demande aux décideurs politiques de prendre des mesures pour éliminer les obstacles réglementaires et soutenir une industrie du propane plus efficace et plus résiliente. L'ACP reste déterminée à favoriser la collaboration et à faire en sorte que les Canadiens continuent de recevoir du propane fiable et abordable, où qu'ils vivent.

Pour obtenir de plus amples renseignements :

Tammy Hirsch, Directrice principale, Communications et Marketing

Courriel: media@propane.ca

Téléphone: 587 349-5876

