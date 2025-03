2025 年 EAACI 大会——打破过敏、哮喘和临床免疫学的界限： 整合地球健康，共创可持续未来

苏黎世, March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 欧洲过敏和临床免疫学会 (EAACI) 定于 6 月 13 至 16 日在英国格拉斯哥隆重召开 2025 年 EAACI 大会。 今年的主题是“打破过敏、哮喘和临床免疫学的界限:整合地球健康,共创可持续未来”,这一主题聚焦环境变化与过敏性疾病的重要联系。

科学卓越与全球合作

2025 年 EAACI 大会汇聚全世界顶尖专家,是过敏和免疫学领域交流与合作的盛会。 与会代表将有机会参与前沿研究报告、互动环节,并与正在塑造该领域未来的同行建立宝贵的联系。 访问科学计划,了解更多信息。

顶级场地与注册详情

大会将于英国最大的综合会议会展中心——苏格兰活动园区 (SEC) 举行。 SEC 位于格拉斯哥市中心,拥有最先进的设施和浓厚的科学交流氛围。

格拉斯哥是位于克莱德河畔一座充满活力的城市,以其引人注目的建筑、现代艺术场景和著名的音乐演出场所而著称,为这一里程碑式活动提供了绝佳的环境。

标准注册费截止日期为 4 月 18 日,同时为 EAACI 会员、非会员、高级会员、初级会员、学生、护士及实验室技术人员提供定制费率,确保该领域的所有专业人士都能参会。

行业活动与展览

2025 年 EAACI 大会为行业领导者提供了展示过敏和免疫学领域创新成果的专属平台。 展区将呈现该领域的前沿产品及疗法,通过动态演示和各种引人入胜的活动,促进各与会代表与行业合作伙伴间的互动交流。

特色亮点:2025 过敏跑 (Allergy Run)

本次会议激动人心的一大亮点是 2025 过敏跑活动,这项社区活动旨在提升公众在过敏、哮喘和免疫学方面的认识,鼓励公众选择健康的生活方式。 敬请关注参与详情!

注册与更多信息

访问 2025 年 EAACI 大会网站,了解全部活动安排并预定您的参会席位。 在社交媒体上关注 EAACI,了解最新动态。

关于 EAACI

欧洲过敏和临床免疫学学会 (EAACI) 是致力于过敏与免疫学领域卓越发展的领先专业机构。 如欲了解详情,请访问 https://eaaci.org。

联系人:communications@eaaci.org

+41 44 205 55 33

本公告所附照片可通过以下链接获取:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/26f65a77-9d14-450a-ae0f-52c3f689ffb4

EAACI Congress 2025 banner EAACI Congress 2025 banner

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.