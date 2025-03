2025 EAACI 학술대회 - 알레르기, 천식 및 임상 면역학의 경계를 허물다: 지속 가능한 미래를 위한 지구 건강의 통합

취리히, March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 유럽 알레르기 임상 면역학회(EAACI)가 6월 13~16일 영국 글래스고 (Glasgow)에서 열리는 'EAACI 학술대회 2025' (EAACI Congress 2025)를 개최한다고 발표했다. 올해 행사의 주제는 "알레르기, 천식 및 임상 면역학의 경계를 허물다: 지속 가능한 미래를 위한 지구 건강의 통합" (Breaking Boundaries in Allergy, Asthma, and Clinical Immunology: Integrating Planetary Health for a Sustainable Future)이며 환경 변화와 알레르기 질환 사이의 중요한 연관성을 집중 조명할 예정이다.

과학적 우수성 및 글로벌 협업

전 세계 최고의 전문가들이 한자리에 모이는 EAACI 학술대회 2025는 알레르기 및 면역학 분야의 네트워킹과 협업을 위한 최고의 행사로 주목받고 있다. 참가자들은 최첨단 연구 발표, 대화형 세션, 이 분야의 미래를 만들어가는 동료들과 교류할 수 있는 귀중한 기회를 기대해 볼 수 있다. 보다 자세한 정보가 필요할 경우 과학 프로그램을 방문하세요.

프리미어 장소 및 등록 세부 정보

본 학술대회는 영국 최대의 통합 컨퍼런스 및 전시 센터인 스코틀랜드 이벤트 캠퍼스(SEC: Scottish Event Campus)에서 개최된다. 글래스고 중심부에 위치한 SEC는 최첨단 시설과 과학적 교류를 위한 매혹적인 분위기를 제공하게 된다.

클라이드 강 유역의 활기찬 도시인 글래스고는 인상적인 건축물, 현대 예술계, 유명한 음악 공연장으로 유명하며, 이 랜드마크 행사를 위한 완벽한 환경을 조성하고 있다.

표준 등록비는 4월 18일까지 제공되며, EAACI 회원, 비회원, 시니어, 주니어, 학생, 간호사, 실험실 기술자 등 모든 전문가에게 적합한 맞춤형 요금이 적용되어 해당 분야의 모든 전문가에게 접근성을 보장한다.

업계 활동 및 전시회

EAACI 학술대회 2025는 업계 리더들이 알레르기 및 면역학 분야의 혁신을 선보일 수 있는 독점적인 플랫폼을 제공한다. 전시장에는 최첨단 제품과 치료법이 전시되며, 역동적인 프레젠테이션과 참여형 활동을 통해 대표단과 업계 파트너 간의 교류를 촉진할 예정이다.

특별 하이라이트: Allergy Run 2025

알레르기, 천식, 면역학에 대한 인식을 제고하고 건강한 라이프스타일을 장려하는 커뮤니티 행사인 Allergy Run 2025는 이번 학술대회의 흥미로운 하이라이트이다. 참가 방법에 대한 자세한 내용은 계속 주시해 주세요!

등록 및 자세한 정보

EAACI Congress 2025 웹사이트를 방문하여 전체 프로그램을 살펴보고 자리를 확보하세요. 소셜 미디어에서 EAACI를 팔로우하여 최신 소식을 확인하세요.

EAACI 소개

유럽 알레르기 임상 면역학회(EAACI)는 알레르기 및 임상 면역학 전문가들을 위한 선도적인 역할을 이끌어 가고 있다. EAACI는 임상 치료, 연구, 교육, 알레르기 및 임상 면역학 트레이닝의 우수성 증진을 위해 노력하고 있다. 보다 자세한 정보는 홈페이지 (https://eaaci.org)를 통해 알아보세요.

EAACI Congress 2025 banner EAACI Congress 2025 banner

