EAACI Congress 2025 - การทลายขีดจำกัดของโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด และภูมิคุ้มกันวิทยาทางคลินิก:…

ซูริค วันที่, March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- สถาบันโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาทางคลินิกแห่งยุโรป (European Academy of Allergy and Clinical Immunology - EAACI) มีความภูมิใจขอนำเสนอ EAACI Congress 2025 ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 13-16 มิถุนายน ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ธีมสำหรับปีนี้คือ "การทลายขีดจำกัดของโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด และภูมิคุ้มกันวิทยาทางคลินิก: การบูรณาการสุขภาพของพิภพโลกเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" ซึ่งเน้นความเชื่อมโยงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและโรคภูมิแพ้

ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และความร่วมมือระดับโลก

EAACI Congress 2025 เป็นงานกิจกรรมระดับพรีเมียร์สำหรับการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกันในด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา ซึ่งนำบรรดาผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากทั่วโลกมารวมตัวกัน ตัวแทนสามารถคาดหวังว่าจะได้รับชมการนำเสนองานวิจัยที่ก้าวล้ำ การจัดเซสชันเชิงปฏิสัมพันธ์ และโอกาสอันล้ำค่าที่จะได้เชื่อมต่อกับผู้ร่วมอาชีพเพื่อกำหนดอนาคตในสาขานี้ เยี่ยมชมโปรแกรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

รายละเอียดของสถานที่จัดงานระดับพรีเมียร์และการลงทะเบียน

Scottish Event Campus (SEC) ซึ่งเป็นศูนย์จัดการประชุมและงานนิทรรศการเชิงบูรณาการที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ SEC ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองกลาสโกว์ เสนอสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและมีบรรยากาศที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์

กลาสโกว์เป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาบนฝั่งแม่น้ำไคลด์ ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรมอันน่าตื่นตา ทัศนียภาพของศิลปะร่วมสมัย และสถานที่จัดมหกรรมดนตรีที่โด่งดัง จึงเป็นสถานที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดงานกิจกรรมครั้งสำคัญนี้

การลงทะเบียนแบบมาตรฐานจะเปิดดำเนินการจนถึงวันที่ 18 เมษายน ซึ่งมีอัตราที่กำหนดไว้โดยเฉพาะสำหรับสมาชิกของ EAACI ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก ผู้สูงอายุ ผู้เยาว์ นักศึกษา พยาบาล และเจ้าหน้าที่เทคนิคทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบวิชาชีพทุกคนในสาขานี้จะสามารถเข้าถึงได้

กิจกรรมและงานนิทรรศการทางอุตสาหกรรม

EAACI Congress 2025 เสนอแพลตฟอร์มเฉพาะสำหรับผู้นำอุตสาหกรรมเพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรมในด้านโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน บริเวณงานนิทรรศการจะจัดแสดงผลิตภัณฑ์และวิธีการบำบัดที่ก้าวล้ำ เพื่อสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนและพันธมิตรทางอุตสาหกรรม โดยผ่านการนำเสนอที่น่าสนใจและกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ไฮไลต์พิเศษ: Allergy Run 2025

หนึ่งในคุณลักษณะที่น่าตื่นเต้นของการประชุมครั้งนี้คือ การจัดกิจกรรม Allergy Run 2025 ซึ่งเป็นงานกิจกรรมภายในชุมชนเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด และภูมิคุ้มกันวิทยา ในขณะที่สนับสนุนการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพดี โปรดคอยติดตามดูรายละเอียดวิธีการเข้าร่วม

การลงทะเบียนและข้อมูลเพิ่มเติม

เยี่ยมชมเว็บไซต์ EAACI Congress 2025 เพื่อศึกษาข้อมูลโปรแกรมทั้งหมดและจองที่นั่งของคุณ ติดตาม EAACI บนโซเชียลมีเดียสำหรับข่าวอัปเดตล่าสุด

เกี่ยวกับ EAACI

สถาบันโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาทางคลินิกแห่งยุโรป (European Academy of Allergy and Clinical Immunology - EAACI) เป็นองค์กรชั้นนำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ https://eaaci.org

ติดต่อ: communications@eaaci.org

+41 44 205 55 33

สามารถดูภาพถ่ายที่ใช้ประกอบข่าวนี้ได้ที่ http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/26f65a77-9d14-450a-ae0f-52c3f689ffb4

EAACI Congress 2025 banner EAACI Congress 2025 banner

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.