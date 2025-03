Kongres EAACI 2025 - Mendobrak Batasan dalam Alergi, Asma, dan Imunologi Klinis: Mengintegrasikan Kesehatan Planet untuk Masa Depan Berkelanjutan

ZURICH, March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Akademi Alergi dan Imunologi Klinis Eropa (European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI) dengan bangga mempersembahkan Kongres EAACI 2025, yang akan berlangsung pada tanggal 13-16 Juni di Glasgow, Inggris Raya. Tema tahun ini, “Mendobrak Batasan dalam Alergi, Asma, dan Imunologi Klinis: Mengintegrasikan Kesehatan Planet untuk Masa Depan Berkelanjutan,” menyoroti hubungan penting di antara perubahan lingkungan dan penyakit alergi.

Kolaborasi Global & Keunggulan Ilmiah

Dengan mempertemukan ahli terkemuka dari berbagai penjuru dunia, Kongres EAACI 2025 merupakan acara utama untuk membangun jaringan dan berkolaborasi di bidang alergi dan imunologi. Delegasi dapat menyaksikan presentasi penelitian mutakhir, sesi interaktif, dan kesempatan berharga untuk terhubung dengan rekan-rekan yang membentuk masa depan bidang ini. Kunjungi program ilmiah untuk mempelajari selengkapnya.

Lokasi Utama & Detail Pendaftaran

Kongres ini akan diselenggarakan di Scottish Event Campus (SEC), pusat konferensi dan pameran terpadu terbesar di Inggris Raya. SEC, yang terletak di jantung kota Glasgow, menawarkan fasilitas canggih dan suasana menarik bagi pertukaran ilmiah.

Glasgow, kota yang semarak di tepi Sungai Clyde, terkenal dengan arsitekturnya yang menarik perhatian, dunia seni kontemporer, dan tempat pertunjukan musik terkenal, sehingga menjadi lokasi sempurna untuk acara penting ini.

Biaya pendaftaran standar tersedia hingga 18 April, dengan tarif khusus bagi anggota EAACI, nonanggota, senior, junior, pelajar, perawat, dan teknisi laboratorium—memastikan aksesibilitas bagi semua profesional di lapangan.

Pameran & Kegiatan Industri

Kongres EAACI 2025 menawarkan platform eksklusif bagi para pemimpin industri untuk memamerkan inovasi di bidang alergi dan imunologi. Area pameran akan menampilkan produk dan terapi mutakhir, mendorong interaksi di antara delegasi dan mitra industri melalui presentasi dinamis dan aktivitas menarik.

Sorotan Khusus: Allergy Run 2025

Fitur menarik kongres ini adalah Allergy Run 2025, acara komunitas yang mempromosikan kesadaran terhadap alergi, asma, dan imunologi sembari mendorong gaya hidup sehat. Nantikan detail tentang cara berpartisipasi!

Pendaftaran & Informasi Selengkapnya

Kunjungi situs web Kongres EAACI 2025 untuk menjelajahi program ini selengkapnya dan memastikan Anda mendapatkan tempat di sana. Ikuti EAACI di media sosial untuk mendapatkan informasi terbaru.

Tentang EAACI

Akademi Alergi dan Imunologi Klinis Eropa (European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI) merupakan organisasi profesional terkemuka yang didedikasikan untuk keunggulan di bidang alergi dan imunologi. Pelajari selengkapnya di https://eaaci.org.

