קונגרס EAACI 2025 - פריצת גבולות באלרגיה, אסטמה ואימונולוגיה קלינית: שילוב בריאות פלנטרית לעתיד בר קיימא

האקדמיה האירופית לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית (EAACI) מציגה בגאווה את קונגרס 2025 EAACI, שיתקיים ב-13-16 ביוני בגלזגו, בריטניה. הנושא השנה, "פריצת גבולות באלרגיה, אסטמה ואימונולוגיה קלינית: שילוב בריאות פלנטרית לעתיד בר-קיימא", מדגיש את הקשר הקריטי בין שינויים סביבתיים ומחלות אלרגיות.

מצוינות מדעית ושיתוף פעולה גלובלי

קונגרס EAACI 2025, המפגיש מומחים מובילים מרחבי העולם, הוא האירוע המוביל לרשת ולשיתוף פעולה בתחום האלרגיה והאימונולוגיה. הנציגים יכולים לצפות למצגות מחקר חדשניות, מפגשים אינטראקטיביים והזדמנויות שלא יסולא בפז כדי ליצור קשר עם עמיתים המעצבים את עתיד התחום. בקרו בתוכנית המדעית לקבלת מידע נוסף.

מקום האירוע ופרטי הרשמה

הקונגרס יתארח בקמפוס האירועים הסקוטי - Scottish Event Campus (SEC), מרכז הכנסים והתערוכות המשולב הגדול ביותר בבריטניה. SEC גלאזגו (SEC) ממוקם בלב גלאזגו (Glasgow), ומציע מתקנים חדשניים ביותר ואווירה מרתקת לחילופי מידע.

גלאזגו, עיר תוססת על גדות נהר קלייד, ידועה בארכיטקטורה המרשימה שלה, בסצנת האמנות העכשווית ובאולמות המוזיקה הנודעים, המספקים את הסביבה המושלמת לאירוע ציון דרך זה.

דמי רישום סטנדרטיים זמינים עד ה -18 באפריל, עם תעריפים מותאמים לחברי EAACI, שאינם חברים, קשישים, סגל זוטר, סטודנטים, אחיות וטכנאי מעבדה - מה שמבטיח נגישות לכל אנשי המקצוע בתחום.

פעילויות ותערוכות בתעשייה

קונגרס EAACI 2025 מציע פלטפורמה בלעדית למובילי התעשייה להציג חידושים בתחום האלרגיה והאימונולוגיה. אזור התערוכה יציג מוצרים וטיפולים חדשניים, ויטפח אינטראקציה בין נציגים לשותפים בתעשייה באמצעות מצגות דינמיות ופעילויות מרתקות.

דגש מיוחד: Allergy Run 2025

מאפיין מרגש של הקונגרס הוא Allergy Run 2025, אירוע קהילתי המקדם מודעות לאלרגיה, אסתמה ואימונולוגיה תוך עידוד אורח חיים בריא. הישארו מעודכנים לקבלת פרטים על אופן ההשתתפות!

הרשמה ומידע נוסף

בקרו באתר האינטרנט של EAACI Congress 2025 כדי לקרוא את התוכנית המלאה ולהבטיח את מקומכם. עקבו אחר EAACI במדיה החברתית לקבלת העדכונים האחרונים.

אודות EAACI

האקדמיה האירופית לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית (EAACI) היא הארגון המקצועי המוביל המוקדש למצוינות באלרגיה ואימונולוגיה. קבלו מידע נוסף בכתובת https://eaaci.org.

ליצירת קשר - מדיה: communications@eaaci.org

+41 44 205 55 33





