Congreso EAACI 2025 - Rompiendo las barreras en alergias, asma e inmunología clínica: integración de la salud planetaria para un futuro sostenible

ZÚRICH, March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI, por sus siglas en inglés) presenta con orgullo el Congreso EAACI 2025, que tendrá lugar del 13 al 16 de junio en Glasgow, Reino Unido. El tema de este año, “Rompiendo las barreras en alergias, asma e inmunología clínica: integración de la salud planetaria para un futuro sostenible”, destaca el vínculo crítico entre los cambios medioambientales y las enfermedades alérgicas.

Excelencia científica y colaboración mundial

El Congreso EAACI 2025, que reúne a destacados expertos de todo el mundo, es el principal evento para establecer contactos y colaborar en materia de alergia e inmunología. Los delegados pueden esperar presentaciones de investigación de vanguardia, sesiones interactivas y oportunidades inestimables para relacionarse con homólogos que están dando forma al futuro en este campo. Visite el programa científico para obtener más información.

Recinto principal y datos de inscripción

El congreso se celebrará en el Scottish Event Campus (SEC), el mayor centro integrado de conferencias y exposiciones del Reino Unido. Situado en el corazón de Glasgow, el SEC ofrece instalaciones de última generación y un ambiente atractivo para el intercambio científico.

Glasgow, una ciudad vibrante a orillas del río Clyde, es conocida por su sorprendente arquitectura, su oferta de arte contemporáneo y sus renombrados locales de música, ofreciendo el marco perfecto para este evento emblemático.

Las tarifas para la inscripción estándar estarán disponibles hasta el 18 de abril, con tarifas personalizadas para miembros de la EAACI, no miembros, personas mayores, personas jóvenes, estudiantes, personal de enfermería y técnicos de laboratorio, lo que garantiza que sea accesible para todos los profesionales del sector.

Actividades y exposiciones del sector

El Congreso EAACI 2025 ofrece una plataforma exclusiva para que los líderes de la industria muestren sus innovaciones en materia de alergia e inmunología. El área de exposición contará con productos y terapias de vanguardia, y fomentará la interacción entre los delegados y socios de la industria a través de presentaciones dinámicas y actividades atractivas.

Evento destacado: Allergy Run 2025

Una característica interesante del congreso es la Allergy Run 2025 (Carrera por las alergias 2025), un evento comunitario que promueve la concientización sobre las alergias, el asma y la inmunología a la vez que fomenta un estilo de vida saludable. ¡Permanezca alerta para obtener detalles sobre cómo participar!

Inscripción y más información

Visite el sitio web del Congreso EAACI 2025 para consultar el programa completo y asegurarse una plaza. Siga a la EAACI en las redes sociales para obtener las últimas actualizaciones.

Acerca de EAACI

La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) es la principal organización profesional dedicada a la excelencia en alergias e inmunología. Obtenga más información en https://eaaci.org.

Contacto: communications@eaaci.org

+41 44 205 55 33

