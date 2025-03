Markt für Waffen und Zubehör soll bis 2032 12,32 Milliarden US-Dollar erreichen | CAGR 5,50 % Wachstum

Guns and Accessories Market Guns and Accessories Market Size

Wichtige Unternehmen auf dem Waffen- und Zubehörmarkt sind FN HERSTAL, General Dynamics Corporation, Lockheed Martin Corporation, Savage und andere.

NY, GERMANY, March 18, 2025 / EINPresswire.com / -- Der chinesische Markt für Waffen und Zubehör wurde 2019 auf 6,14 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 12,32 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,50 % im Prognosezeitraum entspricht. Nordamerika war 2019 mit einem Marktanteil von 52,77 % Marktführer. In den USA wird ein deutliches Wachstum erwartet, das bis 2032 4.989,9 Millionen US-Dollar erreichen wird. Dies ist auf die zunehmende Gewalttätigkeit zurückzuführen, die zu einer steigenden Nachfrage nach Waffen und Zubehör beiträgt.Der Markt für Waffen und Zubehör umfasst die Herstellung, den Vertrieb und den Verkauf von Schusswaffen und zugehöriger Ausrüstung. Dazu gehören Handfeuerwaffen, Gewehre, Schrotflinten, Munition, Optiken, Zielfernrohre, Waffenkoffer, Holster und diverses weiteres Zubehör für Waffenbesitzer und -liebhaber. Der Markt wird von Faktoren wie persönlichen Sicherheitsbedenken, Sport- und Freizeitaktivitäten, militärischen und polizeilichen Anforderungen sowie der wachsenden Popularität des Schießsports getrieben. Darüber hinaus tragen Faktoren wie der technologische Fortschritt in der Waffenherstellung, Individualisierungsmöglichkeiten und die steigende Nachfrage nach Selbstverteidigungsgeräten zum Marktwachstum bei.➤ Holen Sie sich einen kostenlosen Beispiel-Forschungsbericht:➤ Liste der im Bericht profilierten Unternehmen:▪ AMERICAN OUTDOOR BRANDS INC. (USA)▪ Fabbrica d'Armi Pietro Beretta SpA (Italien)▪ FN HERSTAL (Belgien)▪ General Dynamics Corporation (USA)▪ Heckler & Koch GmbH (Deutschland)▪ Lockheed Martin Corporation (USA)▪ Northrop Grumman Corporation (USA)▪ REMINGTON OUTDOOR COMPANY (USA)▪ Savage (Massachusetts, USA)▪ Sturm, Ruger & Co., Inc. (USA)▪ TAURUS INTERNATIONAL MANUFACTURING, INC. (USA)▪ Andere Spieler➤ Segmentierung:Der globale Markt für Waffen und Zubehör ist nach Typ, Anwendung und geografischer Lage segmentiert. Nach Typ umfasst der Markt Waffen wie Handfeuerwaffen, Schrotflinten, Gewehre und Maschinengewehre sowie Zubehör wie Läufe, Griffe, Magazine, Bausätze und Teile, Optiken, Laser und Leuchten. Nach Anwendung deckt der Markt die Bereiche Verteidigung, Strafverfolgung, zivile Nutzung, Jagd, Sportschießen, Selbstverteidigung und weitere Bereiche ab. Geografisch ist der Markt in Nordamerika (USA und Kanada), Europa (Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Russland und das übrige Europa), Asien-Pazifik (China, Japan, Südkorea, Indien und das übrige Asien-Pazifik-Gebiet) und den Rest der Welt, einschließlich des Nahen Ostens, Afrikas und Lateinamerikas, unterteilt.➤ Berichtsumfang und Segmentierung:Marktwert im Jahr 2019: 6,14 Milliarden USDMarktgröße im Jahr 2032: 12,32 Milliarden USDWachstumsrate: CAGR von 5,50 %Basisjahr: 2023Historische Daten: 2019–2023Studienzeitraum: 2019-2032➤ Jetzt Angebot anfordern:➤ BerichtsabdeckungDer Bericht bietet eine detaillierte Analyse der wichtigsten Marktsegmente und der neuesten Markttrends. Er erörtert umfassend die treibenden und hemmenden Faktoren sowie die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt. Darüber hinaus werden die regionalen Entwicklungen und die Strategien der wichtigsten Marktteilnehmer untersucht.➤ Markttreiber▪ Förderung der Anschaffung von Waffen und Zubehör durch verstärkte GewaltDie steigende Nachfrage nach Schusswaffen und Zubehör in mehreren Ländern ist auf ihren primären Einsatz durch Verteidigungskräfte und Strafverfolgungsbehörden in Kriegs- und Terrorismusbekämpfungssituationen zurückzuführen. Diese Nachfrage wurde durch die Zunahme terroristischer Aktivitäten, grenzüberschreitender Konflikte und politischer Unruhen weltweit weiter angeheizt. Infolgedessen wächst der Bedarf an Schusswaffen und entsprechendem Zubehör, um diesen Sicherheitsherausforderungen effektiv zu begegnen.Neben den Sicherheitsbedenken profitiert der Markt für Waffen und Zubehör auch von den gestiegenen Verteidigungsausgaben und der Beschaffung moderner Schusswaffen durch verschiedene Länder. Viele Länder verfolgen aktiv militärische Modernisierungsprogramme zur Verbesserung ihrer Verteidigungsfähigkeit, was das Marktwachstum für Waffen und Zubehör weiter vorantreibt.▪ Marktwachstum wird durch steigende Nachfrage nach Waffen für zivile Anwendungen angekurbeltDas Marktwachstum dürfte rasant steigen, da die Nachfrage nach Waffen und Zubehör für verschiedene zivile Anwendungen, darunter Jagd, Sportschießen, Selbstverteidigung und mehr, weiter steigt. Dieser Aufschwung wird durch die zunehmende Zahl an Schießständen, Schießsportprogrammen und erhöhte Sicherheitsbedenken zusätzlich verstärkt. Namhafte Organisationen wie USA Shooting, 4-H Shooting Sports und Civilian Marksmanship Programs trainieren aktiv aufstrebende Personen, insbesondere junge Menschen, für prestigeträchtige globale Veranstaltungen wie die Olympischen Spiele, Schießweltmeisterschaften und andere internationale Wettbewerbe.➤ Fragen Sie nach einer individuellen Anpassung:➤ Branchenentwicklungen:April 2020 – Die kanadische Regierung hat mit Colt Canada einen Vertrag im Wert von 6,5 Millionen USD über die Herstellung von 262 C20-Gewehren, Ersatzteilen und anderer zugehöriger Ausrüstung unterzeichnet.März 2020 – Das US-Verteidigungsministerium (DoD) erteilte FN America einen Fünfjahresvertrag im Wert von 119 Millionen US-Dollar zur Herstellung von Sturmgewehren für die Frontlinie, darunter 167.000 M4- und M4A1-Karabiner für das Militär.➤ Lesen Sie verwandte Einblicke: Markt für Kleinwaffen , 2032 Munitionsmarkt , Anteil, Bericht, 2032

