Ciri-ciri Bitget dalam Buku Profesor Alex Nascimento dari UCLA mengenai Rantaian Blok dan STO

VICTORIA, Seychelles, March 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka telah dipaparkan dalam edisi keempat The STO Financial Revolution oleh Alex Nascimento, seorang penyelidik dan profesor rantai blok yang terkemuka di UCLA. Buku ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai teknologi rantai blok, kripto dan Web3, menawarkan pandangan praktikal tentang pengumpulan dana yang mematuhi dan kes penggunaan dunia sebenar untuk perniagaan dan pelabur.

Dibangunkan dengan kerjasama pakar industri, edisi ini mempamerkan kajian kes daripada organisasi terkemuka termasuk Bitget, DWF Labs, UNICEF, BTG Pactual dan Polymath. Ia menyerlahkan perkembangan utama dalam sektor rantai blok dan menunjukkan bagaimana penyelesaian rantai blok mengubah kewangan global. Buku ini telah diterima pakai oleh beberapa institusi akademik, termasuk UCLA sebagai sumber utama untuk mendidik profesional masa depan dalam ekonomi digital yang berkembang pesat.

"Penyepaduan teknologi rantai blok dan prinsip Web3 ke dalam rangka kerja pendidikan di seluruh dunia adalah penting untuk memupuk generasi yang dilengkapi untuk menavigasi landskap digital yang semakin terdesentralisasi. Dengan menaja inisiatif pendidikan rantai blok seperti buku teks kami, Bitget memenuhi peranan penting di luar perdagangan, menjadi arkitek celik teknologi yang berjanji untuk membentuk semula pemahaman asas kami tentang wang, tadbir urus dan autonomi digital," kata Alex Nascimento, MA, MBA, Fakulti Rantai Blok UCLA.

Kajian kes Bitget dalam buku tersebut memberikan tumpuan kepada peranan strategiknya dalam ekosistem rantai blok dan usahanya untuk mempertingkatkan akses kepada alat kewangan digital. Ciri ini menggariskan cara Bitget menyumbang kepada kemajuan penggunaan rantai blok melalui penyelesaian yang praktikal dan selamat serta menyerlahkan inisiatifnya dalam ruang Web3. Ia menawarkan pembaca peluang untuk melihat dengan lebih dekat inovasi dan perkembangan yang telah meletakkan Bitget sebagai pemain terkenal dalam industri kripto.

Edisi The STO Financial Revolution ini merangkumi maklumat terkini tentang kemajuan rantai blok dan trend baru muncul, menjadikannya sumber yang berharga untuk ahli akademik, pelabur dan profesional industri di seluruh dunia. Dengan memaparkan sumbangan Bitget, buku ini mengukuhkan lagi perkaitannya dalam menawarkan cerapan praktikal tentang masa depan kewangan digital dan ekosistem token.

"Ditampilkan dalam salah satu buku kegemaran peribadi saya The STO Financial Revolution merupakan detik yang penting untuk Bitget," kata Vugar Usi Zade, Ketua Pegawai Operasi di Bitget. "Ini merupakan satu lencana penghormatan bagi kami untuk mendapatkan penempatan dalam buku, di mana pendirian Bitget yang teguh dan pertumbuhan pantas telah diserlahkan sejajar dengan matlamat kami untuk melangkaui batasan penggunaan kripto. Sambil kami terus berinovasi dan menawarkan penyelesaian kripto, peranan kami dalam memajukan Ekosistem Web3 kini lebih tegar berbanding sebelum ini."

Keluaran buku ini berfungsi sebagai rujukan penting bagi mereka yang ingin memperdalamkan pemahaman mereka tentang teknologi rantai blok dan kesannya yang semakin meningkat terhadap pasaran kewangan. Pengiktirafan Bitget dalam penerbitan ini menunjukkan perkaitan dan pengaruhnya yang semakin meningkat dalam sektor rantai blok global.

