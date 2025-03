La CCC et Dentons Canada ouvrent la voie au projet Loja-Catamayo en Équateur

OTTAWA, Ontario, 17 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est fière d'annoncer la signature d'un contrat de gouvernement à gouvernement (GÀG) avec l'agence de partenariat public-privé (P3) de l'Équateur, la Secretaría de Inversiones Público Privadas, pour des services de structuration de transactions P3 fournis par Dentons Canada.

Dans le cadre du contrat de la CCC, Dentons Canada fournira des études de préfaisabilité et de faisabilité, ainsi que la structuration des transactions pour le corridor routier Loja-Catamayo en Équateur. Le projet est un investissement d'infrastructure essentiel qui améliore la connectivité et soutient le développement régional. S'étendant entre les villes de Loja et de Catamayo, cette route constitue un lien de transport vital pour les résidents, les entreprises et les touristes. Elle facilite l'accès à l'aéroport de Catamayo, qui est une plaque tournante essentielle pour les déplacements dans le sud de l'Équateur. En améliorant l'efficacité et la sécurité des déplacements, le corridor contribue à la croissance économique et à l'intégration régionale.

Dentons Canada offre des services de consultation adaptés aux exigences complexes des projets P3. L'entreprise se spécialise dans la modélisation financière et la structuration juridique qui permettent aux intervenants publics et privés d'obtenir des résultats efficaces et durables. En tant qu'entrepreneur principal, chaque contrat GÀG signé par la CCC a l'effet juridique d'être signé au nom du Gouvernement du Canada et s'accompagne d'une assurance d'exécution du contrat. Ensemble, la CCC et Dentons Canada permettront à l'Équateur d'entreprendre le projet routier Loja-Catamayo.

Le contrat est le résultat d'un protocole d'entente (PE) que la CCC a signé avec le Secrétariat technique des partenariats public-privé et de la gestion déléguée de l'Équateur (STAPP-GD) en 2022, et de l'incorporation du corridor routier Loja-Catamayo au moyen d'un amendement signé en novembre 2024. Le protocole d'entente offre au gouvernement de l'Équateur la possibilité de s'approvisionner en produits et en expertise auprès de fournisseurs canadiens qualifiés.

Depuis plus de 75 ans, la CCC aide les entreprises canadiennes à établir des relations commerciales fructueuses avec des gouvernements étrangers par le biais de contrats GÀG. Pour en savoir plus, contactez l'équipe de la CCC.

Citations

« Le Canada s'est imposé comme un chef de file mondial dans l'utilisation des partenariats public-privé (P3) pour réaliser des projets d'infrastructure de manière efficace et efficiente. La CCC est fière d'apporter l'expertise canadienne en matière d'études de P3 au projet Loja-Catamayo et d'aider l'Équateur à concrétiser sa vision en matière d'infrastructure. » – Cristina Amiama, directrice du développement des affaires, CCC.

« En tant que chefs de file en matière de conseils dans des projets d'infrastructure et de P3 complexes et novateurs partout dans le monde, Dentons Canada et Dentons Équateur sont fiers d'appuyer la Corporation commerciale canadienne et le gouvernement de l'Équateur dans la structuration du corridor routier Loja-Catamayo. Ce projet - comme d'autres auxquels nous participons au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine et ailleurs - met en évidence la solide réputation du Canada en matière de projets de P3 et souligne l'étendue de l'expérience de Dentons dans ce domaine. » – Ilan Dunsky, associé et coresponsable national du groupe Infrastructures et P3 de Dentons Canada, et Gabriel Solis Vinueza, associé de Dentons Ecuador.

« Les habitants et les entreprises de la province de Loja méritent une infrastructure de transport de classe mondiale. Le Gouvernement du Canada est heureux de soutenir cet objectif, en déployant l'expertise significative du Canada dans la structuration de projets de partenariat public-privé. » – Stephen Potter, ambassadeur du Canada en Équateur.

« Ce projet de longue date, attendu par le public depuis 2019, bénéficiera directement et indirectement à plus de 750 000 résidents, stimulant la croissance économique et générant de nouvelles opportunités d'emploi. Grâce aux efforts du gouvernement équatorien, cette initiative franchit une étape cruciale vers l'exécution. Nous réaffirmons ainsi notre engagement à moderniser les infrastructures routières et à promouvoir les investissements stratégiques qui améliorent le bien-être des citoyens. » – Pablo Cevallos, secrétaire aux investissements publics et privés.

En bref

Au cours de la dernière décennie, l'Équateur a amélioré l'état de son réseau routier national d'environ 10 000 km.

Le ministère des transports et des travaux publics de l'Équateur dirige 8 projets routiers, représentant 800 km du réseau routier national, dans le cadre du modèle P3.

L'Équateur prévoit d'économiser environ 2,442 millions de dollars US en investissements dans l'infrastructure routière et environ 1,761 million de dollars US en entretien grâce au modèle P3.



Ressource

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter communications@ccc.ca.

À propos de la CCC

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l'autorité contractante désignée par le ministère américain de la défense pour les approvisionnements en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.

