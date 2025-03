Curia Mengumumkan Perluasan Rangkaian Global Tapak Kemasan Isian Steril

ALBANY, N.Y., March 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), sebuah organisasi penyelidikan, pembangunan dan pembuatan kontrak terkemuka, hari ini mengumumkan rancangan untuk perluasan ke kemudahannya di Glasgow, UK serta memberikan kemas kini mengenai perluasan yang sedang berlangsung di Albuquerque, NM.

Kemudahan kemasan isian steril Curia di Glasgow akan menambah barisan pengisian vial berasaskan pemencil bersepadu dan lyophilizer yang sesuai untuk pelbagai produk ubat termasuk keupayaan yang sangat kuat, lebih daripada sekali ganda daripada saiz kelompok GMP semasa. Curia, yang sudah terkenal dengan konjugat ubat antibodi (ADC), nanopartikel lipid (LNP), pembangunan liofilisasi, perumusan dan pembangunan yang kompleks serta pengalaman pembuatan klinikal, pelebaran sayapnya ke Glasgow akan mengukuhkan lagi penawaran Curia bagi pembangunan produk suntikan steril daripada pra-perumusan, melalui fasa klinikal dan pembuatan komersial.

Selain meningkatkan saiz kelompok sehingga 20,000 vial, kapasiti baharu itu akan menampilkan teknologi pengisian robotik tanpa kehilangan yang terletak dalam pemencil untuk membolehkan kelajuan pengisian lima kali lebih cepat daripada keupayaan semasa. Lyophilizer tambahan juga akan memberikan pelanggan peringkat klinikal lebih skalabiliti dalam laluan ke pengkomersialan dan mewujudkan peluang untuk pengisian komersial volum kecil pada masa depan di Glasgow. Kemudahan tersebut akan terus memberi perkhidmatan kepada pelanggan seperti biasa semasa perluasan.

"Pelaburan kami di Glasgow menekankan komitmen Curia untuk menjadi rakan kongsi hujung ke hujung," kata Philip Macnabb, Ketua Pegawai Eksekutif Curia. “Begitu banyak inovasi wujud pada peringkat awal pembangunan klinikal dan Curia tidak sabar-sabar untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk peningkatan kapasiti untuk pelanggan peringkat klinikal kami.”

Perluasan ke Glasgow adalah tambahan kepada pelaburan $200 juta dalam projek perluasan berbilang tahun yang berterusan di kemudahan Curia di Albuquerque. Dua barisan pengisian terpencil akan menambah lebih 70,000 kaki persegi kepada ruang pembuatan lebih 200,000 kaki persegi di Albuquerque dan akan mewujudkan kapasiti klinikal dan komersial fasa III yang ketara kepada pelanggannya. VarioSys TM Flex Line, sesuai untuk biologi berskala kecil dan molekul kecil yang tidak kuat boleh memuatkan picagari, kartrij dan botol. Barisan pembuatan ini sedang menjalani pentauliahan. Selain itu, barisan vial berkelajuan tinggi baharu Curia akan memulakan proses pentauliahan pada S3 2025. Barisan vial berkelajuan tinggi baharu merangkumi dua pengering beku yang dimuatkan secara automatik, pemeriksaan vial automatik dan pelabelan/pembungkusan untuk vial 2R hingga 30R.

“Permintaan yang semakin meningkat untuk agonis GLP-1 dan ubat biologi baharu, ditambah dengan semakan berterusan terhadap rantaian bekalan oleh pelanggan kami, menjadikan ini waktu yang tepat untuk kapasiti di Albuquerque mula beroperasi,” kata Macnabb. “Curia sangat sesuai untuk membantu pelanggan kami menghadapi semua cabaran ini dengan pelbagai kemudahan pembuatan di A.S, kepakaran rantaian bekalan dan kapasiti yang tersedia.”

Rangkaian global kemudahan kemasan isian steril Curia juga merangkumi pembangunan klinikal serta keupayaan pembuatan di Camarillo dan Thousand Oaks, CA dan keupayaan pembuatan komersial dan klinikal di Burlington, MA.

Perihal Curia

Curia merupakan sebuah organisasi penyelidikan, pembangunan dan pembuatan kontrak (CDMO) dengan pengalaman yang melebihi 30 tahun, rangkaian bersepadu bagi lebih 20 tapak global dan kira-kira 3,100 orang pekerja yang bekerjasama dengan pelanggan biofarmaseutikal untuk membawa terapi yang mengubah kehidupan ke pasaran. Tawaran kami tersedia dalam bentuk molekul kecil, API generik dan biologi merangkumi penemuan melalui pengkomersialan, dengan keupayaan pengawalseliaan, analitikal dan kemasan isian bersteril yang bersepadu. Pakar saintifik dan proses kami serta fasiliti kami yang mematuhi kawal selia memberikan pengalaman terbaik dalam kelasnya yang meliputi bahan aktif ubat-ubatan dan pembuatan produk ubat-ubatan. Kami menjayakan setiap langkah, daripada rasa ingin tahu hinggalah mengubati, untuk mempercepatkan penyelidikan anda dan menambah baik kehidupan pesakit. Lawati kami di curiaglobal.com.

Maklumat Hubungan Korporat:

Viana Bhagan

Curia

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

