Curia Mengumumkan Ekspansi ke Jaringan Global Fasilitas Fill-Finish Steril

ALBANY, New York, March 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), perusahaan penelitian, pengembangan, dan manufaktur terkemuka berbasis kontrak, hari ini mengumumkan rencana ekspansi ke fasilitasnya di Glasgow, Inggris Raya, dan memberikan kabar terbaru mengenai ekspansi yang sedang berlangsung di Albuquerque, New Mexico.

Fasilitas fill-finish steril Curia di Glasgow akan menambahkan lini pengisian vial berbasis isolator terintegrasi dan lyophilizer yang cocok untuk berbagai macam produk obat termasuk kemampuan yang sangat kuat, lebih dari dua kali lipat dari ukuran batch GMP saat ini. Karena keahliannya dalam konjugat obat antibodi (ADC), nanopartikel lipid (LNP), pengembangan liofilisasi, formulasi kompleks, serta pengalaman dalam manufaktur klinis telah dikenal, ekspansi Glasgow ini akan semakin memperkuat layanan Curia dalam pengembangan produk injeksi steril, mulai dari pra-formulasi, melalui fase klinis, hingga manufaktur komersial.

Selain meningkatkan ukuran batch hingga 20.000 vial, kapasitas baru ini akan didukung oleh teknologi pengisian robotik tak berkehilangan (lossless) yang ditempatkan di dalam isolator sehingga memungkinkan kecepatan pengisian lima kali lebih cepat dibandingkan kemampuan saat ini. Penambahan lyophilizer juga akan memberikan lebih banyak skalabilitas klien tahap klinis pada perjalanan menuju komersialisasi dan menciptakan peluang untuk pengisian komersial volume kecil di Glasgow di masa depan. Fasilitas ini akan terus melayani klien dengan pengoperasian normal selama ekspansi.

“Investasi kami di Glasgow menegaskan komitmen Curia untuk menjadi mitra yang menyeluruh,“ ujar Philip Macnabb, CEO Curia. “Ada begitu banyak inovasi di tahap awal pengembangan klinis, dan Curia berkeinginan untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat terhadap bertambahnya kapasitas bagi klien tahap klinis kami.”

Ekspansi di Glasgow merupakan investasi tambahan sebesar $200 juta dalam proyek ekspansi multi-tahun yang sedang berlangsung di fasilitas Curia di Albuquerque. Dua lini pengisian terisolasi akan menambah lebih dari 70.000 kaki persegi ke fasilitas manufaktur Albuquerque yang sudah memiliki lebih dari 200.000 kaki persegi, serta menciptakan kapasitas yang signifikan untuk produksi klinis fase III dan komersial bagi kliennya. VarioSys™ Flex Line, yang cocok untuk produk biologik skala kecil dan molekul non-potent dapat digunakan untuk jarum suntik, katrij, dan vial. Produk ini sekarang sedang menjalani pengujian kelaikan operasi. Selain itu, lini botol berkecepatan tinggi Curia yang baru akan mulai menjalani pengujian kelaikan operasi pada kuartal ke-3 2025. Lini botol berkecepatan tinggi yang baru mencakup dua pengering beku yang dimuat secara otomatis, pemeriksaan botol otomatis, dan pelabelan/pengemasan untuk botol 2R hingga 30R.

“Bertambahnya permintaan terhadap agonis GLP-1, obat biologik baru, serta tinjauan rantai pasokan yang sedang berlangsung oleh pelanggan kami, menjadikan ini waktu yang ideal bagi kapasitas produksi di Albuquerque untuk mulai beroperasi,” lanjut Macnabb. “Curia sangat cocok untuk membantu klien kami menghadapi semua tantangan ini dengan berbagai fasilitas manufaktur di AS, keahlian dalam rantai pasokan, dan kapasitas yang siap digunakan.”

Jaringan global fasilitas fill-finish steril Curia juga mencakup pengembangan klinis dan kemampuan manufaktur di Camarillo dan Thousand Oaks, California, serta kemampuan manufaktur komersial dan klinis di Burlington, Massachusetts.

Curia adalah organisasi riset kontrak, pengembangan, dan manufaktur (contract research, development and manufacturing organization, CDMO) dengan pengalaman selama lebih dari 30 tahun, jaringan terpadu yang terdiri atas 20+ lokasi global, dan 3.100 karyawan yang bermitra dengan pelanggan-pelanggan biofarmasi guna menghadirkan terapi yang mengubah kehidupan ke pasar. Penawaran kami di bidang molekul kecil, API generik, dan biologik mencakup penemuan hingga komersialisasi, dengan kemampuan pengaturan, analisis, dan proses fill-finish steril yang terpadu. Pakar ilmiah dan proses kami, beserta fasilitas kami yang sesuai dengan regulasi, memberikan pengalaman terbaik di kelasnya dalam manufaktur zat obat dan produk obat. Mulai dari keingintahuan hingga pengobatan, kami menyajikan setiap langkah untuk mempercepat riset Anda dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Kunjungi kami di curiaglobal.com.

