Curia anuncia expansión de red global de locales de llenado y acabado estéril

ALBANY, Nueva York, March 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia Global, Inc. (Curia), una organización líder en investigación, desarrollo y fabricación por contrato (CDMO), anunció hoy planes de expansión para sus instalaciones en Glasgow, Reino Unido, y proporcionó actualizaciones sobre la expansión en curso en Albuquerque, Nuevo México.

La instalación de llenado y acabado estéril de Curia en Glasgow agregará una línea de llenado de viales integrada y basada en aislador y un liofilizador adecuado para una amplia gama de productos farmacéuticos, incluyendo capacidades altamente potentes, más del doble del tamaño actual del lote GMP. La expansión de Glasgow, ya conocida por sus conjugados de anticuerpos y fármacos (ADCs), nanopartículas lipídicas (LNPs), desarrollo de liofilización, formulación y desarrollo complejos y experiencia en fabricación clínica, fortalecerá aún más la oferta de Curia de desarrollo de productos inyectables estériles desde la preformulación, pasando por las fases clínicas y la fabricación comercial.

Además de aumentar el tamaño de los lotes hasta 20.000 viales, la nueva capacidad contará con tecnología robótica de llenado sin pérdidas situada dentro de un aislador para permitir velocidades de llenado cinco veces más rápidas que las capacidades actuales. El liofilizador adicional también proporcionará a los clientes en etapa clínica mayor escalabilidad en el camino hacia la comercialización y creará una oportunidad para futuros rellenos comerciales de pequeño volumen en Glasgow. La instalación continuará sirviendo a los clientes con operaciones normales durante la expansión.

"Nuestra inversión en Glasgow subraya el compromiso de Curia de ser un socio de extremo a extremo”, dijo Philip Macnabb, director ejecutivo de Curia. "Existe mucha innovación en las primeras etapas del desarrollo clínico, y Curia está ansiosa por satisfacer la creciente demanda de mayor capacidad para nuestros clientes en etapa clínica".

La expansión de Glasgow se suma a una inversión de $ 200 millones en un proyecto de expansión continuo de varios años en las instalaciones de Curia en Albuquerque. Dos líneas de llenado aisladas agregarán más de 70,000 pies cuadrados al espacio de fabricación de más de 200,000 pies cuadrados de Albuquerque y crearán una importante capacidad clínica y comercial de fase III para sus clientes. Una línea VarioSys™ Flex, adecuada para productos biológicos a pequeña escala y moléculas pequeñas no potentes, puede acomodar jeringas, cartuchos y viales. Actualmente esta línea está en proceso de comisionamiento. Además, la nueva línea de viales de alta velocidad de Curia comenzará su comisionamiento en el tercer trimestre de 2025. La nueva línea de viales de alta velocidad incluye dos liofilizadores autocargados, inspección automática de viales y etiquetado/envasado para viales de 2R a 30R.

"El aumento de la demanda de agonistas de GLP-1, nuevos medicamentos biológicos, junto con las revisiones continuas de la cadena de suministro por parte de nuestros clientes hacen que este sea un momento ideal para que esta capacidad en Albuquerque entre en funcionamiento", continuó Macnabb. "Curia es ideal para ayudar a nuestros clientes a enfrentar todos estos desafíos con nuestras múltiples instalaciones de fabricación en EE. UU., experiencia en la cadena de suministro y capacidad fácilmente disponible".

La red global de instalaciones de llenado y acabado estéril de Curia también incluye capacidades de desarrollo clínico y fabricación en Camarillo y Thousand Oaks, CA y capacidades de fabricación comercial y clínica en Burlington, MA.

Acerca de Curia

Curia es una organización de investigación, desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) con más de 30 años de experiencia, una red integrada de más de 20 locales globales y más de 3,100 empleados que colaboran con clientes biofarmacéuticos para llevar al mercado terapias innovadoras. Nuestras ofertas de APIs de moléculas pequeñas, genéricos y productos biológicos abarcan desde el descubrimiento hasta la comercialización, con capacidades regulatorias, analíticas y de llenado y acabado estéril integradas. Nuestros expertos científicos y de procesos conjuntamente con nuestras instalaciones de conformidad con las regulaciones ofrecen una experiencia líder en la fabricación de sustancias y productos farmacológicos. De la curiosidad a la cura, entregamos cada paso para acelerar su investigación y mejorar la vida de los pacientes. Visítenos en, curiaglobal.com.

Contacto Corporativo:

Viana Bhagan

Curia

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.