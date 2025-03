Le fondateur de Zeta Gas, Miguel Zaragoza Fuentes, mise sur la technologie pour transformer

Le fondateur de Zeta Gas, Miguel Zaragoza Fuentes, mise sur la technologie pour optimiser l’approvisionnement en GPL et réduire l’empreinte environnementale.

Notre responsabilité n’est pas seulement d’assurer l’accès à l’énergie, mais de le faire de manière efficace et durable. ” — Miguel Zaragoza Fuentes

GENèVE, SWITZERLAND, March 17, 2025 / EINPresswire.com / -- L'énergie fait avancer le monde, mais dans un secteur où tradition et modernité coexistent, peu d'entrepreneurs ont su innover sans compromettre la stabilité de l'approvisionnement. Avec plus de six décennies d'expérience dans l'industrie du gaz, Miguel Zaragoza Fuentes a démontré que croissance et durabilité peuvent aller de pair.À la tête de Zeta Gas, Zaragoza Fuentes a favorisé l'adoption de nouvelles technologies pour optimiser la distribution de GPL, garantissant ainsi un approvisionnement plus efficace et sécurisé pour des millions de foyers et d'entreprises. Sa vision est claire : moderniser sans perdre l’essence d’un service essentiel pour l’économie et la vie quotidienne.Un secteur en transformationDepuis des années, la distribution de GPL repose sur des processus logistiques traditionnels. Cependant, avec la digitalisation, l'industrie a dû s'adapter à de nouvelles dynamiques de consommation et d'efficacité opérationnelle.Dans ce contexte, Zeta Gas a été à l'avant-garde de l'implémentation de systèmes de surveillance intelligente en temps réel, optimisant ainsi les itinéraires de distribution, réduisant le gaspillage et améliorant la sécurité de l'approvisionnement.« Notre responsabilité n’est pas seulement d’assurer l’accès à l’énergie, mais de le faire de manière efficace et durable. L’innovation est la clé pour garantir que l’industrie évolue sans compromettre le bien-être des populations ni l’environnement. »— Miguel Zaragoza FuentesAu-delà des affaires : Un impact réel sur l'économieContrairement à d’autres acteurs du secteur, Miguel Zaragoza Fuentes mise sur un modèle durable qui bénéficie à l’ensemble de la société.À propos de Miguel Zaragoza FuentesFondateur et PDG de Zeta Gas, Miguel Zaragoza Fuentes a su moderniser l'industrie du GPL, offrant un accès plus efficace et sécurisé à l’énergie pour des millions de personnes.

