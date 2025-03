Der Gründer von Zeta Gas, Miguel Zaragoza Fuentes, setzt auf Technologie

Zeta-Gas-Gründer Miguel Zaragoza Fuentes setzt auf Technologie, um die LP-Gas-Versorgung zu optimieren und den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.

Unsere Verantwortung ist nicht nur, den Zugang zu Energie zu gewährleisten, sondern dies auch effizient und nachhaltig zu tun.” — Miguel Zaragoza Fuentes

BERN, SWITZERLAND, March 17, 2025 / EINPresswire.com / -- Energie bewegt die Welt, doch in einer Branche, in der Tradition und Moderne nebeneinander existieren, ist es nur wenigen Unternehmern gelungen, Innovationen umzusetzen, ohne die Stabilität der Versorgung zu gefährden. Mit über sechs Jahrzehnten Erfahrung in der Gasindustrie hat Miguel Zaragoza Fuentes bewiesen, dass Wachstum und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können.Unter seiner Führung hat Zeta Gas neue Technologien zur Optimierung der Flüssiggasverteilung eingeführt und sichergestellt, dass Millionen von Haushalten und Unternehmen von einer effizienteren und sichereren Energieversorgung profitieren. Seine Vision ist klar: Modernisierung, ohne die Essenz eines essenziellen Dienstes für die Wirtschaft und das tägliche Leben zu verlieren.Eine Branche im WandelDie Verteilung von Flüssiggas basierte lange Zeit auf traditionellen logistischen Prozessen. Doch mit der Digitalisierung musste sich die Branche an neue Verbrauchs- und Effizienzdynamiken anpassen. In diesem Kontext hat Zeta Gas führend Echtzeit-Monitoring-Systeme implementiert, um Lieferwege zu optimieren, Abfall zu reduzieren und die Versorgungssicherheit zu erhöhen.„Unsere Verantwortung ist nicht nur, den Zugang zu Energie zu gewährleisten, sondern dies auch effizient und nachhaltig zu tun. Innovation ist der Schlüssel, um sicherzustellen, dass sich die Branche weiterentwickelt, ohne das Wohlergehen der Menschen oder die Umwelt zu gefährden.“— Miguel Zaragoza FuentesDieser Ansatz führte dazu, dass das Unternehmen emissionsärmere Fahrzeuge einsetzt und optimierte Tankstellen entwickelt, die den internationalen Nachhaltigkeitsstandards entsprechen. Über die Verbesserung der betrieblichen Effizienz hinaus sollen diese Maßnahmen den CO₂-Fußabdruck einer Branche verringern, die traditionell für ihre Umweltauswirkungen kritisiert wurde.Mehr als nur Geschäft: Ein echter wirtschaftlicher EinflussDie Modernisierung des Energiesektors bedeutet nicht nur Fortschritte in der Effizienz, sondern auch in der Schaffung von Arbeitsplätzen und der wirtschaftlichen Stabilität in den Regionen, in denen Zeta Gas tätig ist. Die Prozessoptimierung hat es ermöglicht, dass mehr Gemeinden, insbesondere in abgelegenen Gebieten, zuverlässige Energie erhalten, was sich direkt auf die Entwicklung kleiner und mittelständischer Unternehmen auswirkt.Im Gegensatz zu anderen Akteuren der Branche konzentriert sich Miguel Zaragoza Fuentes nicht nur auf die Senkung der Betriebskosten, sondern auf den Aufbau eines nachhaltigen Modells, das der gesamten Gesellschaft zugutekommt.Über Miguel Zaragoza FuentesMiguel Zaragoza Fuentes ist der Gründer und CEO von Zeta Gas, einem führenden Unternehmen in der Flüssiggasverteilung in Mexiko, Zentralamerika, der Karibik und Europa. Im Laufe seiner Karriere wurde er für seine Fähigkeit ausgezeichnet, die Branche durch Innovation und Nachhaltigkeit zu transformieren.Sein Fokus auf die Modernisierung des Energiesektors hat es Millionen von Menschen ermöglicht, von einer effizienteren und sichereren Energieversorgung zu profitieren.

