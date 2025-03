Miguel Zaragoza und Zeta Gas haben eine Schlüssel-Infrastruktur in Mexiko, Spanien und Lateinamerika

BERN, SWITZERLAND, March 17, 2025 / EINPresswire.com / -- Der Übergang zu einem effizienteren und nachhaltigeren Energiemodell ist eine der wichtigsten Prioritäten der globalen Industrie. In diesem Kontext hat Zeta Gas unter der strategischen Vision von Miguel Zaragoza die Entwicklung wesentlicher Infrastrukturen in Mexiko, Lateinamerika und Europa vorangetrieben und sich als Referenzunternehmen im Vertrieb von Flüssiggas (LPG) etabliert.Energieinfrastruktur: Sicherer Zugang zu LPGEines der bedeutendsten Projekte von Zeta Gas ist die Lager- und Verteilanlage für Butan und Propan in Escombreras, Spanien. Diese Einrichtung, die von den Umweltbehörden genehmigt wurde, unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Sicherheit, Effizienz und Modernisierung in der LPG-Verteilung.“Der Zugang zu Energie muss sicher, effizient und nachhaltig sein. Bei Zeta Gas arbeiten wir daran, dass jede Gemeinde über eine zuverlässige Versorgung verfügt, während wir gleichzeitig die Umweltbelastung durch unsere Aktivitäten reduzieren.“— Miguel ZaragozaUmweltengagement: Auf dem Weg in eine nachhaltigere ZukunftProgramm “Zeta Gas, die ökologische Flamme“Seit 2014 fördert das Unternehmen diese Initiative in Guatemala, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren und sauberere Energiealternativen zu etablieren.Aufforstungsprogramme in lokalen GemeindenUm die Umweltauswirkungen zu verringern, hat Zeta Gas Aufforstungsprogramme in Guatemala und anderen von Abholzung betroffenen Regionen initiiert. Ziel ist es, geschädigte Ökosysteme wiederherzustellen und eine nachhaltige Umweltkultur zu fördern.Innovation und Technologie zur EmissionsreduktionDie Führung von Miguel Zaragoza war auch ein Schlüssel zur Modernisierung der Branche. Zeta Gas hat emissionsärmere Fahrzeugflotten eingeführt und Speichersysteme entwickelt, die Gaslecks minimieren, und richtet sich damit nach den internationalen Nachhaltigkeitsstandards.Auszeichnungen: Ein Bekenntnis zur ExzellenzDas Engagement von Zeta Gas für Innovation und Nachhaltigkeit wurde mit mehreren branchenrelevanten Preisen ausgezeichnet, darunter:- Preis für saubere Technologien: Verliehen für die Einführung fortschrittlicher Systeme, die Leckagen und Emissionen minimieren und den höchsten internationalen Energieeffizienzstandards entsprechen.- Umweltqualitätssiegel: Vergeben von der Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) in Mexiko als Anerkennung für verantwortungsvolle Energiewirtschaftspraktiken und ihren positiven Einfluss auf die Umwelt.Das Vermächtnis von Miguel Zaragoza in der EnergiebrancheSeit der Gründung in den 1960er Jahren ist Zeta Gas zu einem weltweit führenden Unternehmen in der LPG-Verteilung gewachsen, mit Präsenz in wichtigen Märkten in Mexiko, Lateinamerika, der Karibik und Europa. Hinter diesem Erfolg steht die Vision von Miguel Zaragoza, der es verstanden hat, Innovation, soziale Verantwortung und nachhaltige Entwicklung zu vereinen, um die Energiebranche zu transformieren.Dank seines Engagements für Effizienz und Umweltverträglichkeit versorgt Zeta Gas nicht nur Millionen von Haushalten mit Energie, sondern fördert auch ein verantwortungsbewusstes Wachstumsmodell, das die Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, positiv beeinflusst.

