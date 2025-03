GROUPE COURTIN ANNONCE LA NOMINATION DE JEAN MICHEL ROYO A SON CONSEIL STRATEGIQUE

Le Groupe Courtin annonce l’arrivée de Jean-Michel Royo au sein de son Conseil stratégique.

Fort d’une vaste expérience dans les secteurs bancaires, du logement, des collectivités locales et des entreprises, Jean-Michel Royo apportera une expertise précieuse pour soutenir les ambitions du Groupe Courtin dans le domaine de l’immobilier tertiaire écoresponsable et flexible.

Groupe Courtin, est la Holding de Courtin Promotion et Flex-O, qui est dirigée par son Président Fondateur Christophe Courtin

Diplômé de l’IAE de Grenoble en finance et d’HEC-Management, Jean-Michel Royo a débuté sa carrière en 1990 en tant que banquier pour le secteur public et le logement social, notamment à la Caisse des Dépôts et au Crédit Local-Dexia. Il a ensuite occupé des postes de direction chez Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, où il était Membre du Directoire et Directeur Général Adjoint, avant de devenir Directeur Général d’Action Logement Services. Plus récemment, Jean-Michel Royo a fondé sa propre structure de conseil et a été nommé conseiller du président de l’Institut du Financement des Professionnels de l’Immobilier (IFPImm) .

Son parcours témoigne d’une connaissance approfondie des mécanismes financiers liés à l’immobilier et d’une capacité à piloter des projets d’envergure. Au sein du Conseil Stratégique du Groupe Courtin, Jean-Michel Royo contribuera à renforcer les initiatives du Groupe en matière de promotion immobilière écoresponsable, d’investissement et de développement d’espaces de travail flexibles.

Christophe Courtin, Président Directeur Général du Groupe Courtin, déclare :

“Nous sommes ravis d’accueillir Jean-Michel Royo au sein de notre Conseil Stratégique. Son expertise reconnue dans le financement immobilier, sa très bonne connaissance des territoires et son engagement envers des projets innovants et durables correspondent parfaitement à la vision et aux valeurs de notre Groupe. Sa contribution sera déterminante pour accompagner notre croissance et relever les défis du secteur”

https://groupe-courtin.com/

