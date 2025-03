Miguel Zaragoza Fuentes : L’énergie pour le développement social au Mexique et en Amérique latine

Miguel Zaragoza Fuentes, à travers Zeta Gas, favorise l'accès équitable au GPL et la durabilité des communautés vulnérables.

L’énergie est un moteur du développement. Notre mission est de distribuer le gaz de manière équitable, en atteignant ceux qui en ont le plus besoin.” — Miguel Zaragoza Fuentes

GENèVE, CANTON DE GENèVE, SWITZERLAND, March 17, 2025 / EINPresswire.com / -- L’accès à l’énergie est un droit fondamental et un pilier essentiel du développement social. Cependant, dans de nombreuses régions du Mexique et d’Amérique latine, de nombreuses familles à faible revenu rencontrent encore des difficultés pour accéder à des sources d’énergie sûres et abordables.Conscient de cette réalité, Miguel Zaragoza Fuentes , fondateur et PDG de Zeta Gas, a fait de l'inclusion énergétique une priorité, mettant en œuvre des initiatives qui changent la vie de milliers de personnes.Garantir un accès équitable à l’énergieL’un des plus grands défis du secteur énergétique est l’inégalité d’accès au GPL. Pour lutter contre ce problème, Zeta Gas a développé des programmes sociaux garantissant des prix abordables pour les communautés vulnérables, afin qu’aucune famille n’ait à recourir à des alternatives moins sûres comme le bois ou le charbon.« L’énergie est un moteur du développement. Notre mission ne consiste pas seulement à distribuer du gaz, mais à le faire de manière équitable, en veillant à ce qu’il parvienne à ceux qui en ont le plus besoin. »— Miguel Zaragoza FuentesEn outre, l’entreprise a mis en place une stratégie d’éducation énergétique, en organisant des ateliers dans les communautés rurales pour sensibiliser à l’utilisation sûre et efficace du GPL.Ces initiatives améliorent non seulement la qualité de vie des habitants, mais elles réduisent également les accidents domestiques et optimisent la consommation des ressources.Durabilité et restauration de l’environnementL’engagement de Miguel Zaragoza Fuentes en faveur du développement social va de pair avec son engagement envers la durabilité. L’un de ses projets les plus remarquables est un programme de reforestation dans les communautés touchées par la déforestation. Cette initiative vise à réduire la dépendance au bois comme source d’énergie et à restaurer les écosystèmes dégradés.Grâce à ces campagnes de reforestation, Zeta Gas a encouragé la plantation de milliers d’arbres dans différentes régions du Mexique et d’Amérique centrale, contribuant ainsi à la réduction des émissions de carbone et à la préservation des ressources naturelles pour les générations futures.Un héritage qui dépasse l’industrie énergétiqueAu-delà de son impact environnemental et énergétique, le leadership de Miguel Zaragoza Fuentes a été essentiel pour la création d’emplois et le renforcement de l’économie locale. Avec plus de 7 000 employés, Zeta Gas n’a pas seulement modernisé le secteur, mais a également offert des opportunités de croissance à des milliers de familles dans les pays où il opère.Depuis son enfance à Ciudad Juárez, Miguel Zaragoza Fuentes a compris l’importance de la résilience et de la vision stratégique. Avec détermination, il a fondé Zeta Gas dans les années 60 et a depuis dirigé son expansion internationale, apportant l’énergie à des millions de foyers aux États-Unis, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, au Pérou et en Espagne.Son engagement en faveur de l’innovation et de la responsabilité sociale démontre que les entreprises peuvent être des moteurs de changement positif dans la société.À propos de Miguel Zaragoza FuentesMiguel Zaragoza Fuentes est le fondateur et PDG de Zeta Gas, un leader dans la distribution de GPL au Mexique, en Amérique latine et en Europe. Son engagement en faveur de l’inclusion énergétique, de l’éducation et du développement durable a été essentiel pour le secteur et a amélioré la qualité de vie de milliers de familles.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.