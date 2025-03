Miguel Zaragoza Fuentes: Energie für soziale Entwicklung in Mexiko und Lateinamerika

Miguel Zaragoza Fuentes fördert mit Zeta Gas den fairen Zugang zu Flüssiggas (LP) und Nachhaltigkeit in benachteiligten Gemeinschaften.

Energie ist ein Motor für Entwicklung. Unsere Mission ist nicht nur die Gasverteilung, sondern dies auf faire Weise zu tun, damit es diejenigen erreicht, die es am meisten benötigen.” — Miguel Zaragoza Fuentes

BERN, KANTON BERN, SWITZERLAND, March 17, 2025 / EINPresswire.com / -- Der Zugang zu Energie ist ein grundlegendes Recht und eine Schlüsselsäule der sozialen Entwicklung. Dennoch kämpfen viele einkommensschwache Familien in Mexiko und Lateinamerika weiterhin darum, sichere und erschwingliche Energiequellen zu erhalten.In diesem Bewusstsein hat Miguel Zaragoza Fuentes , Gründer und CEO von Zeta Gas, die Energieinklusion zu einer seiner wichtigsten Prioritäten gemacht und Initiativen umgesetzt, die das Leben von Tausenden von Menschen verändern.Sicherstellung eines gerechten Zugangs zu EnergieEine der größten Herausforderungen im Energiesektor ist die Ungleichheit beim Zugang zu Flüssiggas. Um dieses Problem zu bekämpfen, hat Zeta Gas soziale Programme entwickelt, die bezahlbare Preise für gefährdete Gemeinden garantieren, sodass keine Familie auf unsichere Alternativen wie Holz oder Kohle zurückgreifen muss.“Energie ist ein Motor für Entwicklung. Unsere Mission ist nicht nur die Gasverteilung, sondern dies auf faire Weise zu tun, damit es diejenigen erreicht, die es am meisten benötigen.“— Miguel Zaragoza FuentesZusätzlich hat das Unternehmen eine Bildungsstrategie im Energiebereich vorangetrieben und Workshops in ländlichen Gemeinden organisiert, um das sichere und effiziente Nutzen von Flüssiggas zu fördern.Diese Initiativen verbessern nicht nur die Lebensqualität der Menschen, sondern verringern auch Haushaltsunfälle und optimieren den Ressourcenverbrauch.Nachhaltigkeit und UmweltwiederherstellungDas Engagement von Miguel Zaragoza Fuentes für soziale Entwicklung geht Hand in Hand mit Nachhaltigkeit. Eines seiner herausragendsten Projekte ist ein Aufforstungsprogramm in abgeholzten Gebieten, um die Abhängigkeit von Holz als Energiequelle zu reduzieren und degradierte Ökosysteme wiederherzustellen.Durch diese Aufforstungsaktionen hat Zeta Gas tausende Bäume in Mexiko und Mittelamerika gepflanzt, um CO₂-Emissionen zu reduzieren und natürliche Ressourcen für zukünftige Generationen zu erhalten.Ein Vermächtnis, das über die Energiebranche hinausgehtNeben Umwelt- und Energieaspekten war die Führungsrolle von Miguel Zaragoza Fuentes entscheidend für die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Stärkung der lokalen Wirtschaft. Mit mehr als 7.000 Mitarbeitern hat Zeta Gas nicht nur zur Modernisierung des Sektors beigetragen, sondern auch Tausenden von Familien Wachstumschancen eröffnet.Seit seiner Kindheit in Ciudad Juárez verstand Miguel Zaragoza Fuentes die Bedeutung von Resilienz und strategischer Vision. Mit Entschlossenheit gründete er Zeta Gas in den 1960er Jahren und hat seither seine internationale Expansion geleitet, wodurch Millionen von Haushalten in den USA, Mittelamerika, der Karibik, Peru und Spanien mit Energie versorgt wurden.Sein Engagement für Innovation und soziale Verantwortung zeigt, dass Unternehmen positive Veränderungen in der Gesellschaft bewirken können.Über Miguel Zaragoza FuentesMiguel Zaragoza Fuentes ist Gründer und CEO von Zeta Gas, einem führenden Unternehmen für Flüssiggasdistribution in Mexiko, Lateinamerika und Europa. Sein Fokus auf Energieinklusion, Bildung und Nachhaltigkeit war entscheidend für die Entwicklung des Sektors und die Verbesserung der Lebensqualität Tausender Familien.

