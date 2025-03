Près de 155 000 enfants à travers le Québec trinquent à la saine hydratation

SEMAINE CANADIENNE DE L’EAU

MONTRÉAL, 17 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion de la Semaine canadienne de l’eau, 431 écoles et 1190 garderies et CPE célèbrent l’importance de la saine hydratation en trinquant avec de l’eau. Du 17 au 21 mars, près de 155 000 enfants à travers le Québec participeront au Défi Tchin-tchin à l’école, au Défi Tchin-tchin dans mon milieu de soins (en collaboration avec le CHU Sainte-Justine) et au Défi Rigol’eau à la garderie. Ces défis gratuits, réalisés grâce à l’engagement du personnel scolaire, des éducateur·rices et des parents, invitent les enfants à privilégier l’eau comme boisson de premier choix lorsqu’ils ont soif.

« L’eau est essentielle pour maintenir une bonne hydratation, pour la santé et le bien-être des enfants ! À l’occasion de la semaine des Défis, nous invitons les écoles, les garderies et les parents à rendre sa consommation plus accessible, par exemple en ajoutant une gourde dans la boîte à lunch ou en permettant d’y avoir accès en classe », explique Jalila Mafhoum, chargée de l’initiative J'ai soif de santé! à l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ).

« Les Défis sont des moments de festivités qui rendent l’eau plus attrayante pour les élèves et les tout-petits. À travers une série d’activités, des prix de participation ainsi qu’un guide d’accompagnement complet, nous fournissons aux écoles et aux garderies les ressources nécessaires pour s’approprier l’initiative et transformer leur environnement. L’objectif est de créer des milieux de vie qui favorisent l’adoption de saines habitudes d’hydratation, et ce, dès le plus jeune âge », ajoute Mme Mafhoum.

Les Défis se déroulent du 17 au 21 mars 2025 dans les écoles, les garderies et les CPE, ainsi qu’au CHU Sainte-Justine. Ils proposent une foule d’activités ludiques et éducatives pour sensibiliser les élèves et les tout-petits à l’importance de l’eau au quotidien. En découvrant les bienfaits de l’eau de façon amusante, ils deviennent de véritables ambassadeurs de la consommation d’eau. Leur enthousiasme se propagera ainsi à leurs ami·es et à leur famille.

NOUVEAUTÉS ET INTERACTIVITÉ

Cette année, 25 écoles inscrites au Défi Tchin-tchin ont remporté le grand tirage de lots de gourdes d’eau J’ai soif de santé. Toutes les écoles inscrites avant le 24 février ont reçu des exemplaires inédits de la nouvelle bande dessinée Les Aqua, ainsi que des autocollants pour tous les élèves participants. Les élèves auront également le plaisir de créer leur propre bande dessinée ludique autour des thèmes de la protection de l’eau et de la promotion de la saine hydratation. Suivez les péripéties de nos super-héros de l’eau et laissez vos élèves s'inspirer pour devenir, eux aussi, des champions de la saine hydratation !

Les garderies et les CPE inscrits avant le 3 février dernier ont reçu des autocollants personnalisables pour chaque enfant ainsi qu’un géant autocollant de Rigol’eau. Deux nouvelles activités ont également été ajoutées à la trousse d’activités : la couronne magique de Rigol’eau, un bricolage de couronne, et le parcours de l’eau magique, où les enfants doivent traverser des obstacles pour atteindre la station d’eau et s’hydrater.

À PROPOS DE J’AI SOIF DE SANTÉ !

L’initiative J’ai soif de santé! encourage la consommation d’eau chez les enfants, notamment en sensibilisant les adultes à l’importance d’être des modèles en matière de saine hydratation. Des outils sont mis à disposition des écoles et des équipes-écoles pour favoriser un environnement propice à l’hydratation. J’ai soif de santé ! est un projet de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ). Le Défi Tchin-tchin est réalisé en collaboration avec l’Association québécoise de la garde scolaire.

Dans les garderies et CPE, le Défi Rigol'eau offre aux tout-petits une première approche ludique de l’hydratation, en leur apprenant à reconnaître les signes de la soif et à reconnaître l’eau comme moyen pour se désaltérer.

Depuis trois ans, une collaboration avec le CHU Sainte-Justine et notamment leur service traiteur Délipapilles permet à près de 150 enfants hospitalisés de participer au Défi. Les enfants reçoivent de l’eau agrémentée de fruits ou de légumes directement sur leur plateau de repas, créant ainsi de l'eau aromatisée et découvrant une nouvelle façon d’apprécier l’hydratation, même en milieu hospitalier.

Des ressources sont aussi disponibles pour le grand public, y compris les familles, afin de promouvoir les bonnes pratiques de saine hydratation à la maison. Le Défi s’étend également aux camps d'été, garantissant la continuité de l'initiative pendant la saison estivale.

Pour plus de détails : soifdesante.ca.

Cette initiative est rendue possible grâce à l’appui financier du gouvernement du Québec.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

