Dauphine University 大學學生於 Denodo University Challenge 勝出

隊伍以其邏輯數據管理解決方案獲勝,目標為提高壽命

PALO ALTO,加州, March 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 數據管理領域的領導公司 Denodo ,欣然宣布最新的 Denodo University Challenge「 數據為社會變革:提高壽命 (Data for Social Change: Improve Life Expectancy) 」的冠軍是來自法國巴黎 Dauphine University 大學的 Data Shoe 隊伍,其成員包括隊長 Dounia Bouloudene、Nassim Fatmi 和 Youcef Azouaoui(上方超連結的頁面包含了由 Data Shoe 提供的影片,展示了獲勝解決方案)。 此外,西班牙的 Universidade da A Coruña 大學隊伍為比賽貢獻最多而獲獎。

Denodo Academic Program 計劃通過虛擬的自學培訓單元、現場研討會和免費版本的 Denodo Platform ,為學生做好準備。 最新的 University Challenge 於去年九月正式開始,讓學生隊伍在比賽中競爭,目的是建立最有效的解決方案,利用數據和分析來改善 ESG 實踐,最終提高壽命。

「數據為社會變革:提高壽命」挑戰要求學生整合大會提供的及學生自行識別的的數據來源,以關聯壽命預期與多種因素並得出結論。 該挑戰要求學生使用報告和/或可視化工具分析數據,並構建圖表和其他呈現方式來表達他們的發現。

勝出隊伍 Data Shoe 展示了改善醫療保健的獲取、減少空氣污染和促進政治穩定對提高壽命預期的重要性,並指出在這些領域推動公共政策不僅能促進顯著的社會進步,還能改善全球的生活質素。 為了解決這一挑戰,Data Shoe 團隊識別、訪問並整合了與空氣污染和政治穩定相關的公開數據。這些數據的整合有助於他們分析這些因素如何影響壽命預期。

一眾評審認為 Data Shoe 在使用 Denodo Design Studio 解釋 Denodo 平台上創建的元數據方面表現非常出色,並在其 Microsoft Power BI 報告中提供了清晰的敘述以及易於理解的視覺效果。 該隊伍的結論得到了他們分析的充分支持。

代表全隊的 Dounia 說:「Denodo University Challenge教會了我們如何通過高效使用 Denodo 平台,以戰略性思維來解決複雜的數據整合問題,並以原始數據中提取相關見解為目標。 我們的最大挑戰是選擇最佳的優化方法和找到最有價值的數據來源,但團隊合作和堅持不懈使我們克服了這些困難。」

Denodo 的技術總監 Alberto Pan 說:「我對 Data Shoe 隊伍在這次比賽中展現出的專業水平感到非常自豪。 他們合作期間展示了良好數據的重要性,並通過語義層進行增強,以清晰且可辯護的方式回答有關長壽的問題。 Denodo 平台的邏輯數據管理功能,例如對低代碼/無代碼開發的支援,使學生和那些沒有廣泛數據管理經驗的人能夠快速學習該平台並開發解決方案。 Data Shoe 團隊利用這些功能,迅速構建了一個健全且設計良好的解決方案。」

下一屆以 AI 為重心的 Denodo University Challenge 由今天開始接受 預先登記 。

媒體聯絡人

pr@denodo.com

關於 Denodo

Denodo 是數據管理領域的領導公司。 屢獲殊榮的 Denodo 平台是領先的邏輯數據管理平台,旨在以業務語言和業務速度提供數據,支持組織內所有與數據相關的計劃。 Denodo 的客戶遍及全球 30 多個行業,實現超過 400% 的投資回報率和數百萬美元的收益,並在少於六個月的時間內獲得回報。 欲了解更多資訊,請瀏覽 denodo.com。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.