Aliverti et Polini remportent la Coppa delle Alpi 2025

PASSO DEL TONALE, Italie, 16 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il était déjà évident que l’aspect compétitif était une nouvelle fois au cœur même de cette cinquième édition de la Coppa delle Alpi by Mille Miglia. Les pilotes ont eu le mérite de proposer une course palpitante, qui a vu Alberto Aliverti et Francesco Polini, au volant de leur Fiat 508 C de 1937, prendre la première place du classement, évinçant leurs rivaux Matteo Belotti et Ingrid Plebani, qui ont franchi la ligne d’arrivée en deuxième position dans leur Bugatti T 37 A de 1927. La troisième place est revenue à Francesco et Giuseppe Di Pietra, également au volant d’une Fiat 508 C, mais de 1938.

La neige a été un compagnon très apprécié de cette édition de la Coppa delle Alpi, contribuant peut-être à rendre la reconstitution de la course de vitesse encore plus stimulante et authentique. En 1921, un groupe de conducteurs téméraires a parcouru 2 300 kilomètres à travers les dangers du territoire alpin, poussant les conducteurs à faire preuve de l’esprit audacieux qui représente l’essence même de la Flèche Rouge.

Cet après-midi, après le redémarrage suite à l’arrêt déjeuner à Baselga di Piné, la pluie a continué à tomber abondamment jusqu’à l’arrivée au Passo del Tonale, où elle s’est transformée en neige. La neige est également tombée en abondance à l’arrivée de la première étape à Saint-Moritz et hier matin, au Col de l’Ofen.

Après environ 880 kilomètres à travers les frontières de l’Italie, de la Suisse et de l’Autriche, les 40 équipes de la course ont finalement franchi la ligne d’arrivée à 17 h 30 cet après-midi à l’entrée de la Pista Ghiaccio Val di Sole, où ils ont effectué le treizième et dernier contrôle horaire de l’événement.

La course sur le circuit a été la dernière activité sportive de l’événement. Les voitures se sont affrontées dans une série de trois contre-la-montre sur neige fraîche pour le Trophée Ponte di Legno, remporté par Francesco et Giuseppe Di Pietra. L’autre trophée spécial, le trophée Città di Brescia, un défi 1 contre 1 à élimination directe qui se déroulera mercredi soir sur la Piazza Vittoria, a également été remporté par Aliverti-Polini.

