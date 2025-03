CGTN: Çin'in iki yılını geride bırakan Küresel Medeniyet Girişimi çalkantılı bir dünyada daha fazla anlam kazanıyor

CGTN; Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından önerilen ve günümüzdeki belirsizlik, çalkantı ve bölünme ortamında her zamankinden daha fazla anlam kazanan Çin'in Küresel Medeniyet Girişimi'nin ikinci yıldönümüyle ilgili bir makale yayımladı. Çin'in bu girişimi hayata geçirmeye yönelik çabalarının yanı sıra uzmanların ve akademisyenlerin fikirlerine ve görüşlerine yer veren makale, medeniyetlerin çeşitliliğine gösterdiği saygının Çin'i dünya barışını ve istikrarını teşvik etmek konusunda önemli bir rol model haline getirdiğini vurguladı.

PEKİN, March 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- İki yıl önce, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Küresel Medeniyet Girişimi'ni (KMG) başlattı ve kültürel çeşitliliğe saygı gösterme, ortak insani değerleri teşvik etme, medeniyetleri koruma ve yenileme, halklar arasında uluslararası düzeyde etkileşimleri güçlendirme çağrısında bulundu.

Günümüz dünyasında, bu girişim belirsizlik, çalkantı ve bölünme ortamında her zamankinden daha fazla anlam kazandı.

Rio de Janeiro Devlet Üniversitesi Ekonomi Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olan Elias Jabbour, yükselen globalleşme karşıtı eğilimler karşısında Küresel Medeniyet Girişimi'nin (KMG) öneminin gittikçe arttığının altını çizdi. Çin'in çeşitliliğe yönelik kapsayıcı yaklaşımının dünyaya örnek teşkil ettiğini söyledi. Kendini "medeni" ilan eden bazı ulusların toplu sınır dışı ve geri gönderme işlemleri uyguladığı bir dönemde Çin'in karşılıklı saygıya ve kültür alışverişine verdiği önemin keskin bir tezat oluşturduğunu söyleyen Profesör Jabbour, bir ulusun değerlerini diğerine dayatmadan çeşitli medeniyetlerin bir arada yaşamasını savunduğu için KMG'yi takdir etti.

Dünyaya barış yolunda rehberlik ediyor

Başkan Xi, Mart 2023'te ÇKP'nin Dünya Siyasi Partileriyle Diyaloğa Yönelik Üst Düzey Toplantı'sında KMG'yi duyurduğunda kültürel çeşitliliğin önemini ve uyum içinde yaşayan bir dünya inşa etmek için birden fazla medeniyeti kucaklamanın gerektiğini belirtmek için bir Çin atasözü kullandı: "Bir çiçekle bahar gelmez ama tamamen açmış yüz çiçekle bahçeye bahar gelir."

Xi şöyle devam etti, "ülkeler, medeniyetler arasında eşitlik, karşılıklı öğrenme, diyalog ve kapsayıcılık ilkelerini savunmalı ve kültürel etkileşimlerin yabancılaşmanın, karşılıklı öğrenmenin çatışmaların, bir arada yaşamanın da üstünlük duygularının ötesine geçmesi sağlanmalıdır."

Çin'in medeniyetler arası diyaloğa olan bağlılığı, Haziran ayının sonlarında BM'nin Çin tarafından önerilen bir kararı kabul etmesiyle resmen tanındı ve bu vesileyle 10 Haziran, Dünya Medeniyetler Arası Diyalog Günü olarak belirlendi. Çin'in BM elçisi Fu Cong, bu girişimin "kritik bir kavşakta" küresel ilgiyi kültürler arası diyaloğa yeniden odaklamayı amaçladığını belirtti.

Fu, "dünyaya baktığınızda dört bir yanda çok sayıda anlaşmazlık, çok sayıda çatışma ve hatta savaş görüyorsunuz. Hoşgörüsüzlükte, aşırıcılıkta ve popülizmde hızlı yükseliş var. Bunların hepsi kültürler ve dinler arasındaki farklılıklar veya anlayışsızlık ortamında kök salabilir." şeklinde konuştu.

Mart 2023'te yayımlanan, 40 ülke ve bölgede 15.574 kişiyle yapılan bir CGTN anketinin bulgularına göre, katılımcıların %80,3'ü birden çok medeniyetin küresel kalkınma için yararlı olduğunu düşünüyor, %85'i hoşgörü ve iş birliği yoluyla ortak bir gelecek inşa etmeye inanıyor, %89,6'sıysa daha fazla diyalog ve açıklık çağrısında bulunuyor ve gelişmekte olan ülkelerde bu oran %93,7'ye yükseliyor.

Lafa değil icraata bakmak gerekir

Çin sadece bir savunucu değil, aynı zamanda gerçek icraatlara imza atan bir aktördür.

Pekin 400'den fazla uzmanın klasik medeniyetler konulu tartışmalara katıldığı ilk Dünya Klasik Medeniyetler Konferansı'na Kasım 2023'te ev sahipliği yaptı. Konferans, ulusları kadim geleneklerden dersler çıkarmaya teşvik etmek ve karşılıklı daha fazla anlayışı geliştirmeye yönelik bir platformdu. O zamandan bu zamana kadar Çin; Nishan Dünya Medeniyetleri Forumu ve Uluslararası Çin Dili Konferansı gibi uluslararası forumlar düzenledi. Bu forumlar ortak değerleri keşfetmek amacıyla bilim insanlarını, politika yapıcıları ve kültür uzmanlarını bir araya getirdi.

Kültürü korumak, Çin'in bu girişime gösterdiği bağlılığının temel unsurlarından biridir. Geçmişi Yuan Hanedanlığı'na (1271-1368) dayanan tarihi bir mimari kompleks olan Pekin Merkez Ekseni, 2024 yılında resmen UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tanındı. Aynı yıl, Çin Bahar Festivali UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi'nde kendine yer buldu. Bu kilometre taşları, Çin'in zengin kültür mirasını küresel sahnede koruma ve tanıtma konusundaki özverisini vurguluyor.

Çin, yakın dönemde geleneksel Çin kültürünün unsurlarını etkin bir şekilde keşfedip tanıtarak cazibesini küresel sahneye taşıyor. Çin; Ne Zha 2 isimli animasyonun, animasyon filmleri arasında küresel gişede zirveye çıkmasından Black Myth: Wukong isimli video oyununun uluslararası popülerlik kazanmasına ve Wing Chun isimli dans gösterisinin uluslararası pazarlarda büyük ilgi görmesine varana kadar kültür mirasını sürekli yeniliyor.

Çin, halklar arasındaki kültür alışverişini güçlendirmek için de çaba sarf ediyor. 2023'te Başkan Xi'nin beş yıl içinde 50.000 öğrenciyi ülkeye davet etme sözü vermesi üzerine Dallas, Houston, New York ve San Francisco gibi şehirlerden gelen öğrenci grupları üniversiteleri, şirketleri ve simgesel yapıları ziyaret etmek için geçen yıl boyunca Çin'e seyahat etti. Son yıllarda Çin kültürel etkileşimi teşvik etmek için birçok ülkeyle birlikte "Turizm Yılları" etkinliğine ev sahipliği yaptı. 2024'ün sonuna kadar Çin, vizesiz giriş politikasını Fransa, Almanya ve İtalya dahil olmak üzere 29 ülkeyi dahil edecek şekilde genişletti ve daha fazla küresel bağlantıya olanak tanıdı.

