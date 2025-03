CGTN: Dos años después, la Iniciativa de Civilización Global de China cobra mayor relevancia en un mundo turbulento

CGTN publicó un artículo en el segundo aniversario de la Iniciativa de Civilización Global de China propuesta por el presidente chino Xi Jinping, la cual se ha vuelto más relevante que nunca en medio de la incertidumbre, la turbulencia y la división en los tiempos actuales. Al presentar los esfuerzos de China para poner en práctica la iniciativa y las perspectivas proporcionadas por expertos y académicos, el artículo enfatizó que el respeto de China por la diversidad de civilizaciones hace que el país sea un modelo importante para promover la paz y la estabilidad en el mundo.

BEIJING, March 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hace dos años, el presidente chino, Xi Jinping, presentó la Iniciativa de Civilización Global (GCI, por sus siglas en inglés), haciendo un llamado al respeto por la diversidad cultural, la promoción de valores humanos comunes, la preservación e innovación de civilizaciones y el fortalecimiento de los intercambios internacionales entre pueblos.

En el mundo de hoy, la iniciativa se ha vuelto más relevante que nunca en medio de la incertidumbre, la turbulencia y la división.

Frente a las crecientes tendencias antiglobalización, Elias Jabbour, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, destacó la creciente importancia de la GCI. Dijo que el enfoque inclusivo de China hacia la diversidad es un ejemplo para el mundo. En un momento en que algunas naciones que se autoproclaman "civilizadas" están imponiendo deportaciones y repatriaciones masivas, el énfasis de China en el respeto mutuo y el intercambio cultural contrasta fuertemente, dijo el profesor, al mismo tiempo que elogió la GCI por defender la coexistencia de diversas civilizaciones sin imponer los valores de una nación a otra.

Guiar al mundo hacia la paz

Cuando Xi propuso la Iniciativa de Civilización Global (GCI) en la Reunión de Alto Nivel del PCCh en Diálogo con Partidos Políticos Mundiales en marzo de 2023, citó un proverbio chino: "Una sola flor no hace la primavera, mientras que cien flores en pleno florecimiento traen la primavera al jardín" para indicar la vitalidad de la diversidad cultural y la necesidad de abrazar diversas civilizaciones para construir un mundo armonioso.

"Los países deben defender los principios de igualdad, aprendizaje mutuo, diálogo e inclusión entre civilizaciones, y permitir que los intercambios culturales trasciendan el aislamiento, que el aprendizaje mutuo trascienda los enfrentamientos y que la coexistencia trascienda los sentimientos de superioridad", dijo Xi.

El compromiso de China con el diálogo sobre la civilización fue reconocido más tarde en junio, cuando la ONU adoptó una resolución propuesta por China, designando el 10 de junio como el Día Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones. El enviado chino ante la ONU, Fu Cong, afirmó que esta iniciativa buscaba volver a centrar la atención mundial en el diálogo intercultural en una "coyuntura crítica".

"Si miramos alrededor del mundo, vemos muchas disputas, muchos conflictos o incluso guerras. Además, hay un aumento de intolerancia, extremismo y también populismo. Todo esto puede tener sus raíces en las diferencias o la falta de comprensión entre culturas y religiones", dijo Fu.

Una encuesta de CGTN de 15.574 personas en 40 países y regiones, publicada en marzo de 2023, halló que el 80,3 por ciento ve diversas civilizaciones como beneficiosas para el desarrollo global, el 85 por ciento cree en construir un futuro compartido a través de tolerancia y cooperación, mientras que el 89,6 por ciento pide un mayor diálogo y apertura, alcanzando el 93,7 por ciento en los países en desarrollo.

Las acciones hablan más que las palabras

China no es solo una defensora, sino también una verdadera practicante.

En noviembre de 2023, Pekín acogió la primera Conferencia Mundial de Clásicos, donde más de 400 expertos participaron en debates sobre civilizaciones clásicas. La conferencia fue una plataforma para incentivar a las naciones a extraer sabiduría de las tradiciones antiguas, fomentando mayor comprensión mutua. Desde entonces, China ha organizado foros internacionales como el Foro Nishan sobre Civilizaciones Mundiales y la Conferencia Internacional de la Lengua China, que reúnen a académicos, legisladores y expertos culturales para explorar valores compartidos.

La preservación cultural es uno de los principales aspectos del compromiso de China con la iniciativa. El Eje Central de Pekín, un complejo arquitectónico histórico que data de la dinastía Yuan (1271-1368), fue inscrito oficialmente como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2024. El mismo año, el Festival de Primavera de China se agregó a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Estos hitos subrayan la dedicación de China a salvaguardar y promover su rico legado cultural en el escenario mundial.

El país ha estado explorando y promoviendo activamente elementos de la cultura tradicional china, llevando su encanto a la escena mundial. Desde la película animada Ne Zha 2 colocándose en los primeros lugares de las taquillas mundiales de películas animadas, hasta el videojuego Black Myth: Wukong está ganando popularidad internacional y el drama de danza Wing Chun se está convirtiendo en un gran éxito en los mercados extranjeros. China está innovando continuamente su patrimonio cultural.

También ha hecho esfuerzos para fortalecer los intercambios entre personas. Durante el año pasado, grupos de estudiantes de ciudades como Dallas, Houston, Nueva York y San Francisco viajaron a China para visitar universidades, empresas y lugares emblemáticos, luego de la promesa del presidente Xi de 2023 de invitar a 50,000 estudiantes durante cinco años. En los últimos años, China copatrocinó "Años de turismo" con varios países para promover el intercambio cultural. A finales de 2024, China había ampliado su política de entrada sin visa a 29 países, incluyendo Francia, Alemania e Italia, facilitando mayores conexiones globales.

Para más información, haga clic:

https://news.cgtn.com/news/2025-03-15/Two-years-on-China-s-GCI-becomes-more-vital-in-turbulent-times-1BL2FHhmmaY/p.html

